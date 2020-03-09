Гол Павла Мамаева принес победу "Ростову" в матче против ЦСКА

Сегодня, 9 марта, в донской столице на стадионе "Ростов-Арена" в 21-м туре Российской премьер-лиги встретились ФК "Ростов" и московский клуб ЦСКА. Матч завершился победой дончан со счетом 3:2.

В первом тайме счет открыли армейцы на 25-ой минуте. Мяч отправил в ворота желто-синих Рагнар Сигурдссон. Уже спустя шесть минут "Ростов" отыгрался благодаря Роману Еременко.

Второй тайм оказался более удачливы для ростовчан. Так, на 53-ей минуте забил Ивелин Попов, реализовав одиннадцатиметровый.За нарушения судья удалил с поля еще одного игрока гостей – Максима Карпова.

Второй тайм оказался победным для ростовчан

На 63-ей минуте матча дебютант "Ростова" Павел Мамаев стал автором очередного гола. После этого ЦСКА пытался завладеть преимуществом на поле. На 78-минуте мят в ворота желто-синих отправил Максим Осипенко. Уже под конец матча у гостей был шанс сравнять счет, но голкипер "Ростова" Сергей Песьяков отбил пенальти.

Игру на стадионе "Ростов-Арена" посетили более 40 тысяч зрителей.

Ростовчане поддерживали любимую команду. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

По итогам матча в турнирной таблице РПЛ желто-синие набрали 38 очков и поднялись на 2-е место в таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар», в копилке которых аналогичное количество баллов. У краснодарской команды есть шанс изменить свое место в турнирной таблице. В 16:30 команда встретится со «Спартаком».