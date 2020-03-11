10 историй подвигов на Великой Отечественной войне: «КП» - Ростов» запускает проект «Стихи о войне»

В преддверии Дня Победы вспоминаются подвиги наших дедов и прадедов, которые освободили землю от немецко-фашистских захватчиков. В этом году по всей России и на территории бывшего СССР широко отмечается 75-летний юбилей Великой Победы. В память о подвигах «Комсомольская правда» - Ростов» при поддержке партнера - ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запускает проект «Стихи о войне». Сотрудники компании и их дети будут рассказывать истории о том, как война перевернула жизни семей, а также читать проникновенные строки о подвигах, написанные Ахматовой, Высоцким, Окуджавой, Симоновым, Рождественским и другими прекрасными поэтами.

В течение двух месяцев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM появятся 10 историй фронтовиков, которые воевали ради будущего страны и своих семьей.

- Эта война не обошла никого. В каждой семье есть своя история подвига, которая перевернула дальнейшую жизнь, - отмечает начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова. - Такие вещи в истории нашей страны нельзя забывать. Мы хотим с помощью проекта «Стихи о войне» отметить 75-летие Великой Победы.

Ангелина Волкова прочла произведение поэта Булата Окуджавы «До свидания, мальчики!». Фото: Петр Денисов

«КП» - Ростов» запускает проект «Стихи о войне». Читает Ангелина Волкова 00:00 00:00

- Как Великая Отечественная война повлияла на жизнь вашей семьи?

- Один из моих дедушек - национальный герой Италии Василий Пивоваров - воевал в 62-й Гарибальдийской бригаде. Будучи минером-подрывником, он уничтожал фашистские колонны, двигавшиеся на фронт. В свои 32 года он старался уберечь молодых ребят от смерти, - рассказывает Ангелина Волкова. - Немцы долгое время искали Василия Пивоварова и даже дали ему прозвище Грозный. В 1942 году фашисты взяли его в плен, но дед смог бежать. Ему и пятерым товарищам помогли итальянские партизаны. Все они примкнули к 62-й Гарибальдийской бригаде.

21 ноября 1944 года Василий Пивоваров погиб на поле боя в итальянском городке Фьоренцуола-д’Арда. Пожертвовав собой, он дал возможность своим сослуживцам остаться в живых. За этот подвиг Василия Пивоварова в середине 70-х наградили посмертно серебряной именной медалью «За воинскую доблесть» - второй по значению воинской наградой Италии.

- Мы очень гордимся, что у нас в роду есть человек, который ценой своей жизни спас своих товарищей. В память об этом подвиге была издана книга, которая хранится в нашей семье, - отметила Ангелина Волкова.

Юлия Самсонова прочла строки Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Фото: Петр Денисов

Первой со «Стихами о войне» в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» выступила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова. Она прочла произведение поэта Булата Окуджавы «До свидания, мальчики!».

Мария Корзунова рассказала стихотворение Анны Ахматовой «Щели в саду вырыты». Фото: Петр Денисов

Вслед за ней «Стихи о войне» ростовчане услышат в исполнении начальника управления по работе с персоналом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Юлии Самсоновой. Она прочтет строки Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Дочь ведущего специалиста объединенной профсоюзной организации Анны Игнатовой - Мария Корзунова расскажет стихотворение Анны Ахматовой «Щели в саду вырыты».