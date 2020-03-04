Убийство в режиме «онлайн»: в Ростове-на-Дону свекровь зарубила невестку топором на глазах у восьмилетнего внука, а потом расправилась с ребенком

Ростовский областной суд решил судьбу 73-леней ростовской пенсионерки, обвинявшейся в жестокой расправе в ноябре 2018 года, в квартире дома № 458/52 на улице Портовой (в Железнодорожном районе Ростова) над бывшей 36-летней невесткой и родным внуком. После дикой бойни она попыталась сама свести счеты с жизнью. На месте трагедии был также обнаружен и труп 80-летнего мужа пенсионерки… Эта жуткая история получила в Ростове огромный общественный резонанс. И вызвала массу вопросов.

Ночной кошмар

В ночь с 17 на 18 ноября 2018 года жильцы этого многоквартирного дома проснулись от шума борьбы, детских криков и какого-то страшного воя, доносившегося из квартиры, где проживала пожилая чета пенсионеров, Людмила и Николай, их невестка Анна и восьмилетний внук Максим. Кто-то из жильцов, набросив наспех халат, выскочил на лестничную площадку и стал стучать в запертую дверь , за которой еще несколько минут назад происходила бойня. А потом были слышны только чьи-то шаркающие шаги. Кто-то вызвал полицию и «скорую».

А еще через несколько минут в подъезд вбежали обеспокоенные отец и брат Ани. Они рассказали: ночью им позвонил восьмилетний Максим. За ним кто-то как будто бы гнался. И мальчик так страшно, так жутко кричал: «Нет! Господи, нет! Господи, помоги мне! Спаси меня! Нет!!!». Слышны были звуки глухих ударов. Какие-то непонятные реплики другой бабушки ,- Люды. Но вот мама мальчика, Аня, почему-то молчала… Как молчал и ее мобильный телефон, на который пытались дозвониться родители. Они решили, что в квартире случился скандал, и другие бабка с дедом бьют их внука. Ведь отношения в семье между их дочерью ее бывшими свекром со свекровью в последнее время были накаленными. А родители Ани жили на соседней улице.

Свекровь возненавидела Анну после развода. Фото: соцсети

Мать Анны, не в силах встать на ноги после страшного ночного звонка внука, осталась ждать дома. И до последнего была уверена, что все образуется, что это - недоразумение. И она снова обнимет свою Анечку и Максимку. Как обнимала их вечером накануне этой страшной ночи. Но действительность оказалась гораздо страшнее, чем могли себе предположить даже в самом страшном сне все, кто знал эту семью.

Дверь квартиры в доме на Портовой оказалась изнутри заперта на крепкую щеколду. Пришлось открывать ее при помощи гвоздодера. Когда вошли внутрь, то глазам представилось страшное зрелище. В одной из комнат на полу лежала Анна. Ее изрубили топором так, что места живого не было! Потом эксперты насчитают 31 страшную рану на лице, голове, теле, руках и ногах. Неподалеку в крови лежал Максим . Тоже, как и мать, зарубленный топором (на его теле эксперты насчитали не менее 30 ударов). Рядом с ними - мертвый 80-летний дед Николай , со множественными колото-резанными ранами.

Когда увидели свекровь Ани, то поначалу подумали, что она тоже мертвая. Пенсионерка полулежала, свесившись с дивана в другой комнате. Пенсионерка пошевелилась, застонала и пробормотала: «Она обещала сдать меня в психушку…» . Еще говорила о том, что квартира только ее. А родные, мол, сами себя поубивали…

Пожилой женщине оказали необходимую медицинскую помощь. И госпитализировали в одну из ростовских больниц. Расследованием этого преступления занялся следственный комитет по Ростовской области.

Скромная официантка

О зверски убитой Анне все ее знакомые, соседи и коллеги по работе отзывались исключительно хорошо. Скромная, аккуратная, доброжелательная, с обостренным чувством справедливости, заступавшаяся за других так, что одно время ей даже дали прозвище «адвокат». Аня работала в разные годы в различных кафе и ресторанах Ростова: официанткой, барменом, администратором.

А еще увлекалась шитьем. И в частности,- косплеем _ популярным хобби по созданию нарядов популярных персонажей кинофильмов, мультиков и компьютерных игр. И воспроизведением их мимики и пластики.

С первым мужем Анна разошлась давно. От того брака у нее остался сын, который проживал с ее родителями. А со вторым мужем,- Олегом, Аня познакомилась, когда работала официанткой, а он - банщиком . Они повстречались какое-то время, потом расстались. А вскоре Анна узнала, что беременна от Олега. И тогда пара опять сошлась и зарегистрировала брак. Родился сынишка, - Максимка. Олег перевез в Ростов пожилых родителей, проживавших раньше в Казахстане. Его мать Людмила и отец Николай воспитывались в детдоме. Семью считали самой большой ценностью в жизни. А еще для них очень важными были семейный очаг и домашний уют, которых были лишены в детстве .

У женщины остался еще один сын. Фото: соцсети

Продав свою квартиру в Казахстане, родители Олега отдали деньги, два миллиона рублей, молодым, чтобы те купили нормальное жилье. Сами пока обосновались в комнате общежития, где прежде обитал их сын. Анна добавила этой сумме материнский капитал _ 450 тысяч рублей. И вместе с Олегом они взяли в ипотеку ( им нужно было выплатить по ней еще один миллион рублей, одобренный банком) ту самую трехкомнатную квартиру, в высотном доме на улице Портовой, в которой и, во многом, из-за которой и произошла потом эта страшная кровавая бойня.

Олег сразу показался родителям Ани несколько странным. Он увлекался различными учениями, состоял в каком-то сомнительном на их взгляд сообществе, увлекся вегетарианством и поклонялся Солнцу. Через месяца три после свадьбы родители Ани и она сама уговорили его принять православную веру,- покреститься в церкви. Ведь тесть его более 17 лет прослужил в церкви алтарником и в последние годы занимался изготовлением и реставрацией икон. И сам Олег, казалось ,был рад этим изменениям в своей жизни. Говорил, что в храме у него на душе сразу становиться светло и легко.Семейные тайны

А вот родители Олега с первой же встречи очень понравились родителям Ани. Показались такими приветливыми, гостеприимными. И у нее сложились настолько хорошие и доверительные отношения со свекром и свекровью, что она сама настояла , - пусть живут вместе с ними в новой трехкомнатной квартире. По документам она пополам принадлежала Ане и Олегу, поскольку они брали жилье в ипотеку как муж и жена. Аня с мужем работали, зарабатывая средства на выплату кредита и жизнь. Бабушка с дедушкой занимались воспитанием внука. Идиллия, когда все были довольны друг другом и счастливы, продлилась около двух лет. А потом началось…

Аня жаловалась родителям, что Олег не приносит домой ни копейки и все деньги тратит на свои странные увлечения. А он стал жаловаться на Аню. Отношения между супругами охладели. У него появилась другая женщина. Пара развелась. И Анечка тоже стала встречаться с коллегой по работе ,- хорошим положительным во всех смыслах мужчиной. Они трудились в ресторанах одной сети, вместе посещали корпоративные тренинги, мероприятия. Все это дико раздражало Анину свекровь.

После расставания Анна с сыном остались в одной квартире с бывшими свекром и свекровью. Отношения между ними накалялись все больше. Какими неприятными словами мать бывшего мужа только Аню не обзывала! Заявила, что она нагуляла внука от другого мужчины. Чтобы доказать, что это не так, Ане пришлось делать даже генетическую экспертизу, подтвердившую отцовство Олега.

В итоге отношения с экс-свекровью переросли в войну. Аня приходила на работу расстроенная и заплаканная. Много не рассказывала. Но иногда откровенничала с подругами: экс-свекровь специально сметает к ее двери весь мусор, специально ночью включает в ванной горячую воду, прекрасно зная, что Аня оплачивает все коммунальные услуги, обзывает гулящей, вышвыривает из общего холодильника ее продукты. А еще подслушивает под дверью, когда к Ане приходят гости и требует, чтобы она с сыном съехали с квартиры.

Родители Олега заявили, что квартира их. Уступать ее никому не будут. И делить тоже. Ведь они лучшие годы провели в детском доме, и на старости лет не хотят оставаться без жилья или где-то ютиться. И подали в суд документы на выселение бывшей невестки и внука. Но суд их иск не удовлетворил. Да и Анна с таким раскладом была совершенно не согласна.

Сыновья очень любили Аню. Они прилежно учились в школе № 77. И переживали за нее. Максим так вообще не хотел оставлять ее наедине с бабушкой Людой

Об Анне отзывались как о скромном и добром человеке. Фото: соцсети

«Кричащее» докозательство

Следователям следственного комитета по Ростовской области пришлось по крупицам восстанавливать всю картину тройного убийства и той страшной ночи. Пенсионерка твердила, что якобы это невестка с сыном сначала убили деда. А уж когда она это увидела, то тогда и схватилась за топор…Как проверить слова единственной живой непосредственной участницы кошмарных событий?

Главной уликой и доказательством в деле стала аудиозапись последних минут Максима, позвонившего другой бабушке на мобильный телефон и умолявшего его спасти. Там были слышны и реплики гнавшейся за ним бабушки Люды, вопрошавшей: «Что вы сделали с дедом?»

Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, страдающей психическим расстройством и не осознававшей в момент совершения преступления, что творит. Следователь обратился в суд с ходатайством о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

Как рассказал старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Ростовской области Г.В. Труханов, на суде пенсионерка присутствовала. Вела себя очень тихо. Сидела молча возле своего адвоката. На вопросы не отвечала. Суд вынес постановление о направлении ее на лечение в специализированный психиатрический стационар закрытого типа.

Родители Ани были не согласны с тем, что их погибших дочь и внука свекровь фактически обвинила в убийстве свекра. И это будто явилось для нее «спусковым крючком» к дальнейшей бойне. Они были уверены _ ну, не могла ни Аня, ни, тем более, восьмилетний внук напасть на другого деда и лишить его жизни. И обжаловали решение суда. Однако апелляция оставила его в силе. Ведь была в деле запись, на которой убийство фактически было записано в режиме «он-лайн». И все, что слышалось в записи, совпадало со версией первоначально озвученной пенсионеркой..

Наверное, и родные Людмилы тоже не могли поверить в то, что на старости лет она устроит кровавую бойню в своей семье. Однако сын припомнил, что когда-то, еще в Казахстане, кто-то пытался отобрать у них квартиру. И старики тогда тоже схватились за топор .. В итоге пресловутый квартирный вопрос, который и до этого рушил многие отношения, ломал судьбы, и заставлял людей терять человеческий облик, стал убийственным для скромной ростовской официантки и ее сына.