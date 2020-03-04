«Пуля смелого не берет!»: классику советского военного кино начали показывать в Шахтах

В Ростовской области продолжается марафон кинолент, приуроченный к празднованию 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Классику советских фильмов о войне теперь можно посмотреть и в Шахтах. Инициатором и организатором проекта выступило донское Законодательное собрание.

В городском кинотеатре «Монитор Максимум» состоялся бесплатный показ фильма «Сын полка». На сеанс пришли не только шахтинские школьники и студенты, но и ветераны Великой Отечественной войны, которые выступили перед ребятами.

Как отметила председатель комитета областного Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина, у старых советских фильмов о войне есть особый дух патриотизма, который сложно найти в произведениях современного кинематографа. Именно поэтому для молодых зрителей так важно прикоснуться к живой истории, увидеть правду о подвиге своих предков.

- Две недели назад в Ростове-на-Дону стартовала акция бесплатных показов фильмов о Великой Отечественной войне. Теперь и в городе Шахты мы тоже запускаем эту акцию. Всего же 24 донских муниципалитета, где есть кинотеатры, согласились бесплатно для всех желающих показывать фильмы о войне, которые сняты участниками этих великих и трагических событий в 1940-50е годы. «Молодая гвардия», «Назначаешься внучкой», «Сын полка», «Небесный тихоход» и другие - это картины, на которых выросло не одно поколение граждан нашей страны. У этих кинолент есть особых дух и настоящее понимание Великой Отечественной войны, которое мы хотим передать молодым зрителям, - подчеркнула Екатерина Стенякина.

На кинопоказ "Сына полка" в Шахтах пришли ветераны Великой Отечественной войны. Фото: zsro.ru

Она также добавила, что на просмотр кинофильмов приглашаются не только школьники и студенты, но все желающие увидеть классику отечественного военного кино на большом экране. Хорошей новостью является и то, что уже известно, что до конца 2020 года в Ростовской области состоится более 300 таких бесплатных кинопоказов. Впрочем, это количество может еще вырасти — тенденция к этому есть.

- Мы приглашаем в кинотеатры всех желающих, в том числе школьников, студентов, чтобы они посмотрели, как их сверстники совершали подвиги, приносили себя в жертву во имя Родины. Кинотеатры, которые принимают участие в акции, присылают графики показов фильмов в комитет Законодательного собрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике. Списки публикуются на сайте донского парламента. Уже известно, что в Ростовской области до конца 2020 года, который объявлен президентом России Годом памяти и славы, состоится более 300 бесплатных показов. Мы уверены, что в дальнейшем это число возрастет, - сообщила Екатерина Стенякина.

Высказал свое отношение к патриотической акции и генеральный директор кинотеатра «Монитор Максимум» Андрей Фефелов, который рассказал, что для него является большой честью принимать такой уникальный марафон военный фильмов.

- Показывать классические ленты о Великой Отечественной войне важно не только для отдельно взятого кинотеатра - этот проект имеет огромное значение в масштабах всей нашей страны. Молодому поколению нужно знать историю своего народа, относится к ней с любовью и почтением. Бессмертный подвиг советских граждан, отраженный в художественном преломлении фильмов, поможет ребятам ощутить свою связь с такими же мальчишками и девчонками, которые без страха и сомнений ушли на фронт бить врага. Отмечу, что цикл кинопоказов в «Мониторе» будет показываться еще два месяца, по одному сеансу в неделю, - сказал Андрей Фефелов.

Фильм «Сын полка», выбранный для показа, был снят в 1946 году по одноименной повести Валентина Катаева. Замысел произведения у писателя начал формироваться в 1943 году — в то время он работал фронтовым корреспондентом. Однажды Катаев заметил в одном из воинских соединений мальчика, одетого в солдатскую форму. Разговорившись с бойцами, он узнал, что мальчика разведчики нашли в блиндаже. Солдаты Красной Армии забрали ребенка в часть, где он прижился и стал своим.

Молодые люди с большим интересом посмотрели классический фильм. Фото: zsro.ru

Перед показом фильма в зал, заполненный молодыми зрителями, вошли ветераны Великой Отечественной войны. Один из них, Николай Гетманов, рассказал ребятам о том, как он участвовал в битве за Ленинград. Он также оценил потенциал акции.

- Хорошая инициатива! Я считаю, что старые фронтовые фильмы нужно обязательно показывать молодежи, чтобы ребята знали, как мы жили и воевали. За освобождение Ленинграда я был награжден орденом Красной Звезды. В тот момент у меня уже было звание старшего сержанта, и я личным примером поднимал солдат в бой, на борьбу с неприятелем. Пуля смелого не берет! Так нам говорили командиры. Запомнил эти слова навсегда, прошел с ними всю войну. Нынешнего поколению хочу сказать, что любовь, дружба и честность - это и есть слагающие патриотизма, делающие из человека настоящего гражданина страны, - напутствовал ребят перед сеансом Николай Гетманов.

Слова фронтовика поддержала председатель городской думы Шахт Ирина Жукова, которая также обратилась к пришедшим посмотреть фильм юношам и девушкам.

- Я рада, что вы сегодня здесь, в этом зале. Здорово, что показы фронтовых лент будут идти в «Мониторе» каждую неделю. Уверена, что после этих фильмов вы другими глазами взглянете на Великую Отечественную — с большим пониманием и сочувствием к судьбам граждан нашей страны, которые прошли через самую страшную войну в истории. Ребята, хочу вам пожелать, чтобы небо над нашими головами всегда оставалось мирным, а боевые действия мы наблюдали только в кино. Для того, чтобы не допустить войны, нужно знать о ней правду — и она есть в этих замечательных фильмах, - убеждена Ирина Жукова

Напомним, что идея бесплатного показа школьникам и студентам Ростовской области золотого фонда российского кино о Великой Победе возникла на форуме молодых депутатов Ростовской области в ноябре 2019 года. К ее реализации подключились региональное министерство культуры и коммерческие организации.

На территории области запланирован показ бесплатных кинофильмов в 24 муниципальных образованиях: в городах Ростове-на-Дону, Батайске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Зверево, Волгодонске, Морозовске, Шахтах, Донецке, в Зимовниковском, Багаевском, Орловском, Песчанокопском, Неклиновском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Цимлянском, Мясниковском, Октябрьском, Шолоховском, Сальском, Белокалитвинском, Тацинском районах.