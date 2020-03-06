Предпочтение комплексному освоению территорий

- В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года на территории области должно быть введено 15,5 млн. кв. м жилья. Это очень большая цифра, и если говорить о процентном соотношении - индивидуальное жилищное строительство или многоквартирные дома, - то это 50/50 примерно. Хочется отметить, что сегодня наша задача - комплексное освоение территорий, и я, конечно, прежде всего, имею в виду Ростов-на-Дону. Это микрорайон «Левенцовский» (2,5 млн. кв. м), «Суворовский» (4 млн кв. м), микрорайоны «Красный Аксай», «Сокол», экологический район «Вересаево». Это комплексные застройки с необходимой инфраструктурой, которая поможет комфортному проживанию ростовчан.

Для того, чтобы обеспечить такой объем строительства, о котором я уже упомянул, необходимо порядка 2 тысяч гектаров земельных участков и около тысячи гектаров для индивидуального строительства. Сегодня мы уже определили 65 перспективных участков общей площадью более 2,5 тысяч гектаров, и эти земли находятся преимущественно в Ростове, Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске. Нельзя забывать и о строительстве социальных объектов. В этом году в новую школу в микрорайоне «Красный Аксай» уже пошли учиться ребята. В прошлом году мы завершили в Ростове строительство двух детских садов на 410 мест, начали строительство трех детсадов на 530 мест, где 200 мест отдано малышам от 1, 5 до 3 лет. В этом году они будут введены в эксплуатацию. В феврале этого года выделили бюджетные средства в размере 840 миллионов рублей для начала строительства шестнадцати детских садов. И эта работа будет продолжена.

Малиновского ростовчане не узнают

- Большие средства затрачиваются сегодня на приведение дорог в нормативное состояние. В целом на развитие транспортного комплекса региона направлено 93,5 миллиарда рублей за последние пять лет. Сегодня ведутся работы по строительству федеральных автодорог. Это обход Аксая и южный подъезд к Ростову-на-Дону. Третий и основной этап по обходу Аксая начнется уже в первом полугодии этого года.

Ростовчане давно ждут решения проблемы с путепроводом на Малиновского. Это объект, который строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выполнено данное строительство должно быть до конца следующего года. Путепровод на Малиновского взят на личный контроль губернатора, проект сопровождается министерством транспорта. Мы начали уже сейчас ежемесячные контрольные мероприятия с выездами на место, чтобы оперативно решать возникающие проблемные вопросы. Делаем все, чтобы сроки, установленные для строительства, были выполнены. Ростовчане Малиновского не узнают. Тот подход, который сегодня в области практикуется, безусловно, доказывает свою эффективность: создание рабочих групп для реализации проектов, постоянный мониторинг проблемных моментов, которые возникают, и способов их решения.

Проблему пробок нужно решать комплексно

- В первую очередь, основная часть жителей мегаполиса могла бы пересесть на общественный транспорт. Вижу в ваших глазах немой вопрос и сразу отвечаю: непросто, конечно, взять и пересесть. Для этого должны быть созданы комфортные условия, когда человеку будет удобно добираться до любой точки по времени, которое четко определено расписанием. Сегодня запущен проект «Городская электричка». Можно сказать, что мы наблюдаем динамику роста пассажиропотока. Необходимо завершить обустройство подходов к железнодорожным платформам, здесь есть над чем работать.

В настоящее время городом разрабатывается план комплексного развития транспортной системы. Он нам позволит выделить приоритеты в разработке мероприятий, увидеть не моментальную потребность, а рассчитать перспективу. В частности, это касается и монорельсового транспорта, и новых дорожных развязок.

Не могу не сказать и об интеллектуальной транспортной системе. Это большая работа, и она будет продолжаться. В этом году мы планируем сформировать техническое задание. Эта система сделает перевозку пассажиров и в целом движение по городу более цивилизованным, оптимальным и верным. Цифровизация поможет нам в решении проблемы дорожных заторов: это и понимание транспортных потоков, и формирование потоков в зависимости от времени года, времени суток и погодных условий, и развязки, и перспективные виды транспорта, и многое другое. В целом, это будет совсем иной качественный уровень организации движения.

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