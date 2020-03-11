В Ростовской области четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон»

В среду, 11 марта, в Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон" произошла авария, которая унесла жизни сразу нескольких человек. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, дорожное происшествие случилось в Миллеровском районе около трех часов утра. Столкнулись микроавтобус «Опель-Виваро» и грузовой автомобиль «Скания».

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по РО, по предварительным данным водитель «Опеля» уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигающейся грузовой машиной. По оперативным данным, погибли четыре человека. Еще пять пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую центральную районную больницу Миллеровского района.

В ведомстве добавили, что на месте работали семь спецмашин и 20 человек спасателей, которые деблокировали пострадавших. Там же сейчас находятся госавтоинспекторы, которые делают все, чтобы на месте не образовалась пробка.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В донском Управлении МЧС настоятельно рекомендуют водителям быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

АЛЛО!

В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» Главного управления МЧС России по Ростовской области 8(863)239-99-99.