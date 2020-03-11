Когда в Ростове отключат отопление

С самого начала марта в Ростов-на-Дону пришла настоящая весна, а температура воздуха в праздничные дни доходила до 22 градусов тепла. И, естественно, у многих возник вопрос: а когда в донской столице будут отключать отопление?

Как рассказали «Комсомолке» в теплосетях, официально на Дону отопительный сезон длится, как правило, до 15 апреля. Однако жители сами вправе решать, когда отключить батареи, а значит, и сэкономить.

- Значительное количество тепловых пунктов жилых домов города не оборудованы терморегуляторами, которые поддерживают температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, - рассказали в мэрии Ростова-на-Дону. - А чтобы обеспечивать нормативные параметры горячего водоснабжения (55 - 65 градусов), температура теплоносителя, поступающего в дома, должна быть не менее 70 градусов.

Поэтому собственники отдельно взятых многоэтажек сами могут решать, когда завершить отопительный сезон, - до выхода постановления администрации Ростова-на-Дону об окончании отопительного периода.

- Если жилой дом не подключен к централизованному теплоснабжению и отапливается с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества (речь идет о собственной котельной), то начало и окончание отопительного периода может определяться на собрании собственников, - добавили чиновники. - А вот если такое решение не было принято, то отопительный период начинается и заканчивается в сроки, установленные органами местного самоуправления. Кроме того, решение об установлении сроков начала и окончания отопительного сезона в домах с централизованным отоплением также можно принять общим собранием собственников. А досрочное завершение отопительного периода необходимо согласовать с ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей услуги по отоплению.

Напомним, общее собрание собственников проводится согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ.

При этом горожанам советуют не торопиться.

- Для марта-апреля характерны частые смены направления воздушных потоков, - говорят в мэрии. - Периоды теплой погоды чередуются с похолоданиями, смена воздушных масс с одновременным выносом влаги формирует периоды неустойчивой погоды с выпадением дождей и заморозками.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы теплосетей: (863) 234-89-44.

А еще в круглосуточном режиме в Ростовской области работает горячая линия ЖКХ. Туда можно сообщить о неисправностях тепло- и водоснабжения. Каждое обращение находится на контроле специалистов до полного решения проблемы. Звоните: 240-13-60 и 240-13-79.

КАК ПОГОДКА?

Сильный ветер, и до +18

Весенняя погода продолжит баловать ростовчан на этой неделе. Если верить прогнозам синоптиков, то уже в среду, 11 марта, температура воздуха будет от 11 до 15 градусов со знаком плюс, а во второй половине дня возможны незначительные осадки в виде дождя. В четверг, 12 марта, ожидается до 16 градусов тепла. А вот в пятницу и субботу обещают от 8 до 18 со знаком плюс. При этом настроение в эти дни испортит юго-западный ветер, скорость которого будет составлять до 16 метров в секунду. С воскресенья, 15 марта, метеорологи ожидают небольшое похолодание - от 5 до 13 градусов тепла в дневные часы. Правда, ветра уже практически не будет.