Что делать ростовчанам, если машину забрал эвакуатор

Нарушения водителями правил остановки или стоянки, особенно в центре города, - основная причина городских пробок. Так считают в отделе ГИБДД по городу Ростову-на-Дону. Отсюда 15 манипуляторов, или, как их называют в народе, эвакуаторов, которые собирают авто нерадивых автовладельцев и отвозят их на штрафстоянки. Выясняем, что делать, если машину забрали, и сколько за это придется заплатить.

С НАЧАЛА ГОДА - 5 700 ТС

Так, за порядком в городе следят установленные в патрульных авто ДПС четыре комплекса фотовидеофиксации «ПАРКОН», которые и фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков.

Как рассказали в отделе ГИБДД по городу, с начала года в Ростове-на-Дону эвакуировали около 5 700 транспортных средств. А самое распространенное нарушение - остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. На этом попались около 3 300 автомобилистов.

Топ-5 улиц, где чаще всего эвакуируют машины, - это Большая Садовая, Чехова, Соколова, Станиславского, проспекты Ворошиловский и Буденновский. Под прицел попадают в том числе и места для инвалидов - на площадках торговых центров, медучреждений и соцобъектов, а также по заявкам - парковка на тротуаре или если вдруг машина закрывает проезд.

УСПЕТЬ, ПОКА НЕ УЕХАЛИ

Так что же делать, если автомобиль попал под прицел? Лучше, конечно, не нарушать. Но, если вы видите, что ваша машина попала в поле зрения инспекторов ДПС, а может, уже стоит на эвакуаторе, есть шанс забрать ее с наименьшими потерями для кошелька.

Как рассказали в ростовской госавтоинспекции, если водитель успел до того момента, пока эвакуатор не тронулся с места, забирать машину не имеют права. Ее обязаны поставить на место, а вам выписать административный протокол и назначить штраф (масштаб бедствия см. ниже, - прим. авт.). При этом если эвакуатор уже начал движение, то попытка ему помешать наказывается штрафом в 1 000 рублей или административным арестом на 15 суток.

В ГОРОДЕ ДВЕ ШТРАФСТОЯНКИ

А вот как быть, если машины уже нет на месте?

- Инспектор имеет право эвакуировать неправильно припаркованный автомобиль в отсутствие водителя, возбудить дело об административном правонарушении, составив протокол о задержании автомобиля в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи, - рассказал начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области Николай Губин.

И тогда первое, что вы должны сделать, - позвонить по номерам дежурной части (см. ниже). Там расскажут, на какой именно штрафстоянке находится автомобиль. Всего в донской столице их две: в переулке Ахтарском, 8 и на улице Инженерной, 20. Однако просто так там никто машину не отдаст: перед визитом нужно будет повстречаться с тем экипажем ДПС, который эвакуировал ваше авто.

Как правило, где их найти, скажут по тому же телефону. Дежурный свяжется с экипажем и скажет адрес вам. Как правило, инспекторы будут находиться в том же квадрате, откуда забирали вашу машины. Стационарное место дислокации полка ДПС города - в переулке Изыскательском, 4/9. Перед выдачей разрешения забрать авто правоохранители должны убедиться, что у автовладельца нет неоплаченных штрафов, - у каждого сотрудника для этого есть техническая возможность. А в придачу еще и выписать административный протокол за новое нарушение ПДД, из-за которого был эвакуирован автомобиль.

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А как быть, если все документы остались в машине?

- Если документы остались в машине, то нужно сначала приехать на спецстоянку и забрать документы из автомобиля, - продолжает Николай Павлович. - При этом потребуется составить акты вскрытия и опечатывания, а уже потом только ехать в ГИБДД.

Далее - алгоритм тот же, что и был описан выше.

- В результате посещения отдела ГИБДД на руках должна быть копия протокола об административном правонарушении или копия протокола о задержании транспортного средства с отметкой должностного лица об устранении причин задержания, - говорит собеседник. - Далее забираете автомобиль со спецстоянки, указанной в копии протокола. Оплачиваете стоимость перемещения транспортного средства и время, проведенное автомобилем на стоянке.

Так, согласно последним официальным данным, базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку в Ростовской области составляет 3 032 рубля, а вот хранение легкового автомобиля - 10 рублей в час. Он утвержден Региональной службой по тарифам. Прибавьте к этому стоимость штрафа и проезд туда-обратно.

А ЕСЛИ ПОЦАРАПАЛИ?

- Момент возврата автомобиля со спецстоянки определяется фактом подписания акта приема-передачи автомобиля, в том числе с описью внешних повреждений автомобиля, - говорит Николай Губин. - В связи с чем перед его подписанием внимательно осмотрите автомобиль. Обнаружив царапину, вмятину и иное повреждение, которых раньше не было, требуйте с работников спецстоянки отразить все выявленные дефекты в акте приема-передачи транспортного средства.

Нашли вмятины и царапины? Тогда внимательно изучайте составленные перед эвакуацией акт опломбировки всех дверей и капота вашего автомобиля, а также акт с указанием всех дефектов автомобиля. Эта же информация может содержаться в протоколе о задержании транспортного средства. Еще один документ - акт приема автомобиля на спецстоянке для хранения. Если по ним следует, что машина получила повреждения при загрузке, доставке или выгрузке, то можно потребовать компенсацию ущерба у фирмы-эвакуаторщика.

Если в этих документах обнаруженные вами повреждения не прописаны, то, следовательно, автомобиль получил повреждения не при эвакуации, а при хранении на спецстоянке, которой и следует предъявлять претензии (ст. 15 ГК РФ). Кроме того, вы можете также предъявить иск о возмещении морального вреда.

Однако для фиксации повреждений нужно вызвать полицию. Также вызвать наряд надо в том случае, если обнаружатся следы вскрытия салона и пропажа вещей из авто.

АЛЛО!

Куда сообщать о нарушении ПДД

В дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области: 249-34-04.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД по г. Ростову-на-Дону: 249-42-77 или 02.

БДИ!

Самые распространенные нарушения в городе*

- Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним - около 3 300 авто.

- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, - более 800.

- Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, - 640.

- Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, - 500.

*По данным отдела ГИБДД по городу Ростову-на-Дону.

ДЕНЕЖКИ

Самые частые нарушения*

1 500 рублей - нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

1 000 рублей - остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

2 000 рублей - парковка в жилых дворах на пешеходной зоне - тротуарах.

От 2 000 до 5 000 рублей - оставление транспорта рядом с мусорными контейнерами ближе пяти метров.

5 000 рублей - за парковку на местах для инвалидов.

*Штрафы за неправильную остановку и стоянку транспортных средств прописаны в статье 12.19 главы 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, за нарушение правил парковки автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.

КОНКРЕТНО

Где нельзя парковаться*

- На пешеходных переходах или в их вблизи,

- велопешеходных дорожках,

- тротуарах,

- перекрестках,

- трамвайных путях,

- остановках или линиях общественного транспорта,

- мостах,

- местах с ограниченной видимостью, так называемым вторым рядом или закрывая въезд (выезд) в жилой двор.

* Перечень мест, где запрещена остановка, приводится в пункте 12.4 Правил дорожного движения. А где запрещена стоянка - в пункте 12.5 ПДД.