2020-03-11T14:12:41+03:00
Общество

Минздрав Калмыкии опроверг информацию о заражении двух человек коронавирусом

Анализы не подтвердили опасения медиков [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Повторные анализы не подтвердили опасений медиковПовторные анализы не подтвердили опасений медиковФото: Артем КИЛЬКИН
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Жителей Калмыкии всколыхнула новость о двух заболевших коронавирусом, которые недавно приехали в регион из Италии и Южной Кореи.

В минздраве республики пояснили, что в настоящее время люди находятся на карантине, который продлится в течение 14 дней. По предварительному анализу один результат оказался сомнительным, а другой положительным.

- Повторный анализ показал отрицательный результат на COVID-19. Контрольные анализы проводятся в межрегиональной лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в г.Новосибирске, ожидается результат, - сообщили Министерстве здравоохранения республики Калмыкия.

По их словам, в регионе разработан оперативный план противоэпидемиологических мероприятий. Люди с подозрением на вирусную инфекцию, незамедлительно изолируются в инфекционное отделение РЦСВМП. Под постоянным медицинским наблюдением находится пять человек из близкого, контактного, окружения.

Специалисты министерства здравоохранения Республики Калмыкия просят людей не поддаваться панике, соблюдать первичные правила гигиены, а также исключить пребывание в местах массового скопления людей.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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