WorldSkills Russia 2020: В Донском педагогическом колледже выбрали учителей будущего

С 1 по 5 марта областной этап конкурса WorldSkills Russia 2020 провели на площадке Донского педагогического колледжа в Ростове-на-Дону. Там будущие учителя начальных классов и воспитатели детских садов продемонстрировали перед компетентным жюри свое мастерство. Об этом и многом другом журналистам рассказали на брифинге, который прошел в самом учебном заведении.

Директор Донского педагогического колледжа Петр ПискуновФото: Ольга КУБЫШЕВА

И ИНИЦИАТОРЫ, И ЛИДЕРЫ

- Наш колледж - это уникальное учебное заведение для всего Южного федерального округа, - начал разговор директор Донского педагогического колледжа Петр Пискунов. - Неслучайно нам доверена высокая честь организовать на нашей базе областной этап конкурса WorldSkills Russia 2020. И в этом году в нем участвовали все педагогические колледжи региона, а также ученики донских школ. Я надеюсь, что это мероприятие будет плодотворным и позволит добиться впечатляющих результатов.

Известно, что на площадке колледжа были представлены две специальности - дошкольное воспитание и преподавание в младших классах.

- Пятый год мы участвуем в этом движении, - рассказала Ирина Будик, которая курирует на конкурсе направление «Молодые профессионалы» в основной возрастной группе. - На самом деле формат этого конкурса направлен на популяризацию рабочих профессий. А так как мы не относим себя к этой палитре, было сложно понять его специфику в рамках нашей жизни, так как мы не работаем с бумагами, мы работаем с детьми. В итоге был определен алгоритм действий, выработаны задания к конкурсу. Продуктом деятельности стала картинка реального взаимодействия педагога и ученика. И в 2016 году мы влились в конкурс в формате презентации, представив на выставке «Образование, карьера, бизнес» две компетенции.

В том же году министерство образования Ростовской области определило учебное заведение конкурсной площадкой. И с 2017 года там погрузились уже непосредственно в технологию проведения чемпионата.

- Сегодня мы с гордостью можем сказать, что являемся в регионе и генераторами, и исполнителями, и инициаторами, и лидерами этого движения, - продолжила Ирина Борисовна. - И по прошествии этих лет увидели плюсы. Так, к примеру, правительство Ростовской области выделяет на этот чемпионат большие средства - и материально-техническая база колледжа постоянно модернизируется, становясь еще современнее. Это позволяет готовить специалистов, владеющих новыми технологиями.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕБЯ

Известно, что соревнования проводились в двух возрастных группах. Свои умения и навыки показали студенты профильных колледжей Ростовской области и таких городов, как Шахты, Зерноград, Волгодонск, Константиновск и Каменск-Шахтинский, станицы Вешенской и поселка Зимовники. А также юниоры - ученики психолого-педагогических классов средних школ № 16, 22, 27, 57, 87, 97 и 103. Кроме того, в этом году в нем впервые принимал участие и Таганрогский педагогический лицей-интернат.

В Донском педагогическом колледже выбрали учителей будущегоФото: Ольга КУБЫШЕВА

- В возрастной категории 14-16 лет ребята выполняли три задания, которые связаны с профессией будущего, - говорит Иван Алексеенко, курирующий направление «Молодые профессионалы-юниоры». - В свете этого актуален вопрос ранней профессионализации. И с 2017 года мы с управлением образования Ростова-на-Дону уже реализуем проект предпрофильного образования - психолого-педагогические классы, из которых и приходят конкурсанты, участвующие в областном этапе конкурса. Это их апробация возможностей, интересов, профессиональных стремлений в той профессии, которую они пока еще выбирают. И хочу сказать, что победители чемпионата прошлого года среди юниоров уже стали студентами нашего Донского педагогического колледжа.

Однако преподаватели уверены: чтобы конкурс имел логическое продолжение, его победители в качестве приза могли бы получать гарантию дальнейшего продолжения обучения в вузе по профилю специальности.

- Ради чего создается конкурс? Чтобы совершенствовать себя на этапе профессионального становления, - продолжает Иван Николаевич. - Не хочется терять тех, кто испытывает такое сильное желание и стремление развивать себя в этой профессии. Ведь именно они потом будут обучать наших детей. Учитель - профессия полифункциональная, а сейчас востребованы социотехнологические преподаватели, то есть такие специалисты, которые способны и готовы использовать современные, в том числе инновационные технологии, чтобы обеспечить становление и развитие ребенка с точки зрения его образования и воспитания.

«НЕ ХВАТАЛО ВРЕМЕНИ В СУТКАХ»

В Донском педагогическом колледже выбрали учителей будущегоФото: Ольга КУБЫШЕВА

Всего в конкурсе WorldSkills Russia 2020 приняли участие 28 педагогов будущего. Они продемонстрировали умение вести урок и занятия в группах, провели показательные собрания с родителями, сделали сайт. Однако о большинстве заданий конкурсанты узнали только на самих соревнованиях.

К слову, перед областным финалом были и внутренние отборы - предварительный этап, который проходит в каждом учебном заведении. А потому конкурсант показывал не столько себя: за каждым - учебное заведение, которое он представлял. Это очень престижно, но и ответственно. В этом году за Донской педагогический колледж выступала студентка четвертого курса Альбина Короткова.

- Я начала готовиться еще с октября, когда стало известно о старте отборочных испытаний для этого конкурса, - рассказала будущий преподаватель начальных классов. - Каждому из конкурсантов предстояло освоить такой объем знаний, чтобы продемонстрировать их по шести модулям. Поэтому в моей подготовке принимал участие практически весь коллектив колледжа. Сложность в том, что некоторые задания были изменены. Вследствие этого от конкурсантов востребованы такие качества, как креативность, мобильность и организованность.

Кстати, на подготовку к каждому конкурсному испытанию давалось всего полтора часа, а демонстрация длилась 15 минут.

- Если честно, мне просто не хватало времени в сутках, - улыбается конкурсантка. - Но наша задача - самим научиться тому, как научить детей, чтобы знания в корректной и доступной форме переходили из поколения в поколение.

В Донском педагогическом колледже выбрали учителей будущегоФото: Ольга КУБЫШЕВА

«НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ХАРИЗМА»

Победители же областного конкурса теперь станут участниками всероссийского этапа WorldSkills Russia 2020. Предположительно, он состоится в апреле.

- Каждый год чемпионат зажигает свои звезды, - уверена заместитель директора по воспитательной работе и социальной защите студентов Марина Сычева. - И новые чемпионы отличаются не только знаниями, но и харизмой - умением владеть аудиторией. Ясно одно: WorldSkills Russia 2020 уже привлек внимание к профессии, и отношение к ней стало меняться в лучшую сторону. К нам сегодня приходят будущие студенты уже с совсем другой подготовкой, эти ребята в первую очередь заинтересованы в профессии. Конкурс в Донской педагогический колледж составляет уже 4-5 человек на место, чего не было лет пять назад. Это значит, что ситуация изменилась и есть определенные успехи.

К слову, ежегодно Донской педагогический колледж выпускает порядка 200 специалистов. При этом по статистике 85 процентов выпускников идут работать в школы и детские сады.

- Сейчас учитель не только обучает навыкам, - уверена Марина Александровна. - Это еще и переводчик смыслов жизни. Детям трудно. И задача педагога - грамотно и доступно объяснить, что такое жизнь, причем на примере любого предмета. Так донести материал, чтобы ученик понял и условия задач по математике, и для чего надо грамотно писать и читать. Думаю, конкурс WorldSkills Russia 2020 позволяет корректировать всю систему подготовки высококлассных специалистов.

В Донском педагогическом колледже выбрали учителей будущегоФото: Ольга КУБЫШЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победителями среди студентов стали...

«Преподавание в младших классах»

1 место - Короткова Альбина Геннадьевна ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»

2 место - Спицына Нина Андреевна ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»

3 место - Ковалева Татьяна Ивановна ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж»

«Дошкольное воспитание»

1 место - Сафенкова Ангелина Владимировна ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»

2 место - Андрюшина Екатерина Вячеславовна ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»

3 место - Орлова Светлана Алексеевна ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова»

«Преподавание в младших классах» среди юниоров

1 место - Березина Ксения Алексеевна «Лицей № 57» г. Ростова-на-Дону

2 место - Максутова Альфия Александровна «Школа №16 имени 339-й Ростовской стрелковой дивизии» г. Ростова-на-Дону

3 место - Зотова Владислава Сергеевна «Школа № 87» г. Ростов-на-Дону

«Дошкольное воспитание» среди юниоров

1 место - Полеева Екатерина Ильинична «Таганрогский педагогический лицей-интернат»

2 место - Шамовская Виктория Ибрагимовна «Школа №16», г. Ростов-на-Дону

3 место - Спасенова Вероника Романовна «Лицей № 57» г. Ростова-на-Дону