«Работе чиновницы я предпочла модельный бизнес»: Ростовская красавица отправится на конкурс «Мисс Евразия 2020»

27-летняя ростовчанка готовится к международному конкурсу «Мисс Евразия 2020», который будет проходить в конце марта. Там Виктория Айдамирова представит Юг России. Известно, что за главную корону будут бороться 25 участниц из Европы и Азии.

like.create Однако, с наступающим, господа

РАБОТАЛА НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА

- Конкурс будет проходить в Стамбуле, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» Виктория. - Начнется с 23 марта, а финал будет уже 29 числа. Для меня большая честь стать участницей такого невероятного события на границе Европы и Азии, в одном из самых модных заведений на берегу Босфора. Кстати, на этот раз финал юбилейный, в честь пятнадцатилетия конкурса. Еду не только за невероятными положительными эмоциями, но и за возможностью побороться за главную корону Евразии.

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- Какие испытания предстоят?

- Будут дефиле, а также другие конкурсные испытания - например, творческий конкурс - сейчас я прохожу обучение вокалу и танцам. Еще одно - бизнес-форум и представление личного бренда. Стараюсь написать о себе так, чтобы это было интересно, в том числе, как я сама к этому пришла, какой жизненный опыт получила и какие уроки.

- И как же?

- У меня три высших образования - юридическое, экономическое, а еще я переводчик с английского языка. И, кстати, три красных диплома. Сразу после окончания вуза я работала на госслужбе, уехала работать в Севастополь - начальником отдела контроля использования имущества в местном правительстве.

like.create Давай откроем окно, ма - ведь мы с тобой дома...Твоя нагота тебе так идёт;

«БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ СЕРЫХ БУДНЕЙ»

- А как тогда попали на конкурс?

- Случайно (улыбается). Я оказалась на одном из конкурсов красоты в Крыму, чтобы хоть как-то разнообразить свои будни. Это был Всероссийский конкурс «Ты уникальная», который проходил в более, чем в 80 городах. Я выиграла его и поняла, что больше не хочу серых будней на госслужбе, бросила основную профессию и решила уйти в модельный бизнес. И вот теперь я участница международного конкурса красоты.

- Ну все-таки 27 лет для модельного бизнеса это почти пенсия...

- Считается, что это практически предпенсионный возраст, но лично мне хочется сломать рамки и стереотипы, показать другим, что нет никаких границ, и что дело не во внешности, а в голове - в том, как ты себя ощущаешь, воспринимаешь и несешь миру. А еще, что мечты сбываются.

like.create Пятница вечер, ура! - сказала бы я, если бы у меня была работа ..

- А у Вас?

- Скажу честно, раньше я не была уверенным в себе человеком, в том числе в плане женственности. Но, поработав с психологом, поняла, что способна на большее. Ведь любая девочка хочет стать принцессой, и я не исключение. При том, что моделью я хотела стать с детства. Мой дедушка любил фотографировать и делать видеосъемку, поэтому часами снимал, как я дефилирую по комнате в разных нарядах по три-четыре часа, наслаждаясь процессом. До сих пор в семейном архиве есть эти видеокассеты.

- И дальше?

- Но потом я начала понимать, что моделинг это грязный бизнес, деньги и порнография. Включила мозги и пошла работать на госслужбу. Но детская мечта во мне жила, и вот воплотилась в реальность. Теперь я хочу, чтобы она сбылась, а я добилась высот в модельном бизнесе.

like.create Сегодня я уже в Севастополе, немного отошла от конкурса, от дороги и готова поделиться своими впечатлениями.

«МЕЧТАЮ ВЗЯТЬ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА»

- Есть свои женские секреты?

- Я, как и многие девушки, слежу за собой. Спорт в моей жизни присутствует каждый день - это либо тренажерный зал, либо групповые занятия, либо танцы. Но все это больше для души и развития своего тела, но без фанатизма: у меня хорошая фигура, я даже на диетах никогда не сидела. При этом придерживаюсь принципов правильного питания, исключив из рациона жирное, бургеры и фастфуд, чтобы сохранялась талия.

- В чем ваш секрет успеха?

- Он заключается в том, чтобы понимать свои истинные желания и намерения, которые идут от души, но не навязаны обществом или окружением. Конечно, необходима адекватная самооценка, знание своих достоинств, умение себя преподнести, и вера в лучшее даже когда от тебя отвернулся весь мир. В общем, я считаю, что все в нашей голове, и при правильной внутренней работе над собой возможно добиться небывалых высот.

- А о чем мечтаете?

- О гармонии во всех сферах жизни. В профессиональной сфере мечтаю стать лицом модного бренда, в личном плане - о крепкой и большой семье, где будут царить понимание, принятие друг друга и уважение. Мечтаю взять приемного ребенка, чтобы в старости понимать, что сделала хоть что-то доброе для этого мира. А больше всего мечтаю испытывать счастье каждый день, чтоб делать и других людей счастливыми.

like.create Снова конкурс

ТТХ

Рост - 176см,

Объем груди - 89 см,

Объем талии - 62 см,

Объем бедер - 90 см.