Донские депутаты предложили дополнительные меры по поддержке семей с детьми-инвалидами

В донском парламенте состоялось заседание комитета Законодательного собрания по соцполитике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, где был рассмотрен актуальный вопрос о предоставлении дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов.

Депутаты приняли решение о внесении на рассмотрение парламентом соответствующего обращения к федеральному правительству и Госдуме.

Как пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев, в тексте этого обращения сказано, что федеральным законодательством предусмотрены меры господдержки семей с детьми в форме полного или частичного погашения обязательств по ипотечным кредитам.

Он отметил, что право на эту льготу имеют семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. Также семьи с детьми имеют право на субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам.

- В конце 2019 года правительство России предоставило право на льготную ставку по ипотечному жилищному кредиту для граждан, имеющих детей-инвалидов. Однако права на господдержку в форме полного или частичного погашения обязательств по ипотеке для таких семей не предусмотрено, - рассказал Сергей Михалев. - Семьи с детьми-инвалидами находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в особой защите и поддержке со стороны государства. Немаловажную роль в обеспечении для них достойного уровня жизни играет решение жилищного вопроса. Зачастую такие семьи являются многодетными, однако при этом они не могут воспользоваться всей полнотой государственной поддержки, поскольку дети у них родились раньше 2019 года.

Депутаты приняли единогласное решение о внесении на рассмотрение донским парламентом обращения к федеральному правительству и Госдуме. Фото: zsro.ru

В связи с этим депутаты донского парламента намерены предложить предоставить дополнительные меры поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечным кредитам, если ребенок-инвалид рожден до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что поддержка для семей, имеющих детей, является одной из главных мер социальной помощи в донском регионе.

В настоящее время в Ростовской области действует обширная система поддержки для малоимущих семей с детьми, которая включающая в себя предоставление 16 видов пособий и выплат. Из них половина осуществляются на основании местного законодательства. Количество семей, которые пользуются такими льготами, составляет в регионе порядка 200 тысяч.

Кроме того, с 2012 года в регионе также введен ряд дополнительных мер поддержки для семей с детьми. В их числе - региональный материнский капитал, размер которого в 2020 году составляет 121 287 рублей.

Востребованной мерой социальной поддержки малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, имеющих детей, является адресная социальная помощь.

Также в прошлом году получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг стали 116 932 семьи, или 7,3 %, от общего количества семей, проживающих на Дону. Из бюджета области на эти цели было направлено 2 067,5 млн рублей, а в 2020 году предусмотрено 2 431,5 млн рублей.