Азы грамотного отдыха: Ростовский медик назвала ТОП-6 правил умного и здорового сна

Правильный сон - залог здоровья, активного трудового дня и хорошего отдыха. Последнее особенно актуально, ведь впереди выходные. О правилах умного и здорового сна рассказала ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии РостГМУ Елена Постникова.

РАССЛАБЛЯЕМСЯ И ЗАКРЕПЛЯЕМ НАВЫКИ

По словам специалиста, сон делится на две фазы – быструю, а также глубокую или медленную. Именно они чередуются циклами от полутора до двух часов, за ночь это четыре-шесть раз. Правда, проходят они неравномерно.

- Так, в начальных циклах сна преобладает медленный тип и постепенно сокращается, а вот длительность быстрого сна, наоборот, в каждом цикле нарастает, - рассказала собеседница. - При этом в медленной фазе идет расслабление организма, так называемый физиологический отдых. В это время наш мозг «перезагружается» и идет структурирование памяти.

При этом в норме медленный сон занимает 75-80 процентов от всего времени сна. А вот во время фазы быстрого сна происходит обработка полученной за день информации, формирование воспоминаний и закрепление навыков. Она наступает после засыпания примерно через полтора часа и с каждым циклом становится продолжительнее.

К слову, достаточная для восстановления средняя продолжительность сна составляет в сутки от семи до девяти часов.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ ОТ ЭМОЦИЙ

Правда, и со сном тоже могут возникать проблемы.

- Первое место среди причин, нарушающих сон, занимает эмоциональное перенапряжение, - говорит Елена Постникова. - Сюда относятся такие состояния, как стресс, тревога, беспокойство, напряженная умственная деятельность во второй половине дня, а также переутомление от эмоций. При этом даже одного из перечисленных аспектов достаточно, чтобы нанести вред качеству ночного отдыха.

Но важно еще и то, какие условия для сна создал себе человек. Любые раздражающие звуки, свет, некомфортная температура в помещении, беспокойная обстановка, неудобная постель это внешние раздражители, которые могут серьезно подорвать способность к засыпанию особенно, если они оказывают систематическое воздействие.

При этом провоцирует хроническую бессонницу и усталость также вредные привычки - употребление снотворных препаратов, транквилизаторов и психоактивных веществ: алкоголя, кофеина, никотина, наркотиков.

НАВРЕДИТЬ И ВЫЗВАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ

Любые болезни тоже могут подорвать ночной отдых. В их числе - соматические заболевания, а также поражение органов и систем – болезни нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной. Часто они идут в связке с подавленным эмоциональным состоянием, поэтому требуют комплексного подхода к решению.

- Если проблема недолгая по времени, появилась на фоне эмоционального перенапряжения, то, как правило, большой опасности для здоровья человека она не представляет, - советует медик. - Важно лишь определить и избавиться от фактора, который ее провоцирует. Но если проблемы со сном наблюдаются от месяца и дольше, то это уже свидетельствуют о хронической форме заболевания. И в таком случае самолечение не допустимо. Тем более, что снотворные препараты имеют множество побочных эффектов и без консультации врача могут навредить и вызывать зависимость.

КОНКРЕТНО

Как наладить сон

- прием легкой пищи без приправ до 20:00.

- отход ко сну должен быть примерно в одно и то же время, не позднее 23.00 часов.

- удобная постель и одежда для сна.

- сон в тишине и темноте.

- подъем в 7-8 утра.

- ведение активного образа жизни в дневное время.