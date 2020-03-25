2020-03-25T14:24:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: все, что известно о первом случае заражения Covid-19 на 25 марта

Пробы на вирус взяли у всех, кто контактировал с заболевшей
Дадаян Давид
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Заболевшая находится под наблюдением врачей. Фото: Правительство РО.Заболевшая находится под наблюдением врачей. Фото: Правительство РО.
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В Ростове-на-Дону выявили первый случай заболевания коронавирусом. Covid-19 обнаружили у жительницы Западного микрорайона города Елены М. (имя изменено – прим. ред).

Она прилетела с острова Пхукет (Таиланд) 21 марта. Ей сразу провели обследование и сделали все необходимые анализы. Результаты оказались положительными. Данные отправили в референс-центр «Вектор», где диагноз подтвердился. 25 марта не осталось никаких сомнений, что у ростовчанки коронавирус.

Больную экстренно госпитализировали. Специальная бригада в защитных костюмах доставила женщину в ЦГБ на улицу Семашко. Сейчас заболевшая находится в изолированном боксе больницы. Медики проводят все необходимые процедуры и следят за ее состоянием.

Между тем, вместе с инфицированной из Таиланда летели 270 человек. Все, кто находится с ней в самолете, обследованы и находится под наблюдением врачей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также прокомментировал ситуацию с первой заболевшей Covid-19 ростовчанкой. Он сообщил, что состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет.

Мы будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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