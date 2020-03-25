Коронавирус в Ростове-на-Дону: все, что известно о первом случае заражения Covid-19 на 25 марта
В Ростове-на-Дону выявили первый случай заболевания коронавирусом. Covid-19 обнаружили у жительницы Западного микрорайона города Елены М. (имя изменено – прим. ред).
Она прилетела с острова Пхукет (Таиланд) 21 марта. Ей сразу провели обследование и сделали все необходимые анализы. Результаты оказались положительными. Данные отправили в референс-центр «Вектор», где диагноз подтвердился. 25 марта не осталось никаких сомнений, что у ростовчанки коронавирус.
Больную экстренно госпитализировали. Специальная бригада в защитных костюмах доставила женщину в ЦГБ на улицу Семашко. Сейчас заболевшая находится в изолированном боксе больницы. Медики проводят все необходимые процедуры и следят за ее состоянием.
Между тем, вместе с инфицированной из Таиланда летели 270 человек. Все, кто находится с ней в самолете, обследованы и находится под наблюдением врачей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также прокомментировал ситуацию с первой заболевшей Covid-19 ростовчанкой. Он сообщил, что состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет.
Мы будем следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU