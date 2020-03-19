Материнский капитал 2020 в Ростове-на-Дону: кому и сколько. Известно, что с 1 марта в силу вступили изменения, которые касаются размеров и порядка получения денег для семей, у которых рождаются дети. Надо сказать, что за 13 лет действия этой программы в Ростовской области сертификат на материнский капитал уже выдан 252 тысячам семей. Большинство - 143,5 тысячи из них - получили его полностью.

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ — 11 099 РУБЛЕЙ

По данным регионального Отделения Пенсионного Фонда, только в минувшем году сертификат на материнский капитал получили 17 тысяч донских семей. Чаще всего деньги дончане тратят на улучшение жилищных условий, еще три тысячи семей оплатили в минувшем году обучение детей. А 3,3 тысячи семей оформили ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

А с 1 января 2020 года вступили в силу поправки, позволяющему большему числу семей, имеющих государственный сертификат, получать ежемесячную выплату на второго ребёнка.

- Согласно изменениям максимальный ежемесячный доход на одного человека в семье, дающий право на данную выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов на одного человека, - рассказали там. - В Ростовской области не более 90 968 рублей на семью из четырех человек, включая детей. Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше - до трехлетнего возраста второго ребенка. Ранее же претендовать на нее могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных минимума на человека, а средства выплачивались до исполнения второму ребенку 1,5 лет. Размер ежемесячной выплаты при ее назначении или продлении в 2020 году составляет 11 099 рублей.

СУММА СТАЛА БОЛЬШЕ, А ДОМ МОЖНО ПОСТРОИТЬ И НА ДАЧЕ

Так, с 1 марта 2020 года подписан федеральный закон, вносящий изменения в программу материнского капитала.

Как рассказали в Пенсионном фонде Ростовской области, одно из главных нововведений - распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых в этом году появится второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с этого года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал. Тем, кто получил сертификат в старом размере (466 617 рублей), новый размер будет пересмотрен в беззаявительном порядке с 15 апреля текущего года.

Кроме того, принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

18 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

А вот начиная со следующего года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным и в более короткие сроки. На выдачу сертификата будут отводить не более пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не более десяти. Эти сроки могут продлеваться соответственно до 15 и 20 рабочих дней, в случае непредставления сведений, необходимых для принятия решений и запрашиваемых в других организациях. Однако до конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки. Для оформления сертификата - это пятнадцать дней, для рассмотрения заявления о распоряжении средствами – 30 дней.

Кстати, в 2019 году с заявлениями на распоряжение средствами обратились 21 тысяча человек. Так, 18 тысяч донских семей улучшили свои жилищные условия на общую сумму 7,5 миллиарда рублей. А оплатили обучение детей в прошедшем году три тысячи семей области на сумму 195 миллионов рублей.

ВАЖНО!

Подать заявление в электронном виде на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного Фонда, портал госуслуг или через МФЦ.