Родила по дороге в роддом: в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" помогает появиться на свет «стремительным» младенцам

В донской столице 15 марта, в 6.15 утра, в «скорую» поступил вызов к беременной ростовчанке, у которой отошли воды и начались схватки. Хотя, по подсчетам наблюдавших женщину врачей, малыш должен был появиться на свет только в конце месяца.

Когда через считанные минуты после вызова бригада «скорой» ГБСМП Ростова-на-Дону в составе фельдшера Артема Мыц и водителя приехала по указанному адресу на улицу Малюгиной, то ростовчанка с мужем уже вышли из подъезда. Оказалось, что пара ожидает уже четвертого малыша. И, как женщина опытная, роженица быстро взяла с собой пакет с вещами и документами и была готова к госпитализации.

Но не успели положить ее на носилки в машине «скорой» и тронуться, как началась интенсивная родовая деятельность. Нарастающие схватки шли уже с интервалом в пару минут! Стало понятно - роды стремительные! И малыш появится вот-вот. До роддома «не дотерпит». Водитель заглушил мотор. И через несколько мгновений фельдшер Артем Мыц принял новорожденного мальчика, громким криком возвестившего о своем появлении в этом мире. Он родился с весом 3 килограмма 200 граммов, ростом 52 сантиметров . Фельдшер перерезал пуповину, провел санацию дыхательных путей новорожденного и оказал всю необходимую медицинскую помощь роженице. Младенца запеленали. Его и счастливую мать доставили в роддом городской больницы № 1 Ростова-на-Дону и передали заботам коллег-акушеров и педиатров. А счастливый отец пожал фельдшеру руку и искренне поблагодарил. Ведь мужчина так переволновался за жену и младенца. Но они оказались в самый ответственный в жизни момент в руках настоящего профессионала. «Скорая» сработала четко.

Выяснилось, подобный случай, когда роды у женщины были стремительные и пришлось принимать ребенка прямо в машине по дороге в роддом, у 28-летнего фельдшера Мыц уже не первый. А четвертый за относительно небольшой промежуток времени.

В прошлом году точно так Артем принял роды у женщины, которую сняли с поезда. На большом сроке беременности она отправилась посмотреть города «Золотого кольца» России. Но, когда поезд отошел от перрона в Краснодаре и, набрав скорость, помчался по бескрайним кубанским степям , у нее отошли околоплодные воды. Ребенок тоже решил появиться на свет быстро. До Ростова-то роженица еще дотянула. А вот до роддома - нет! Мыц принял тогда здоровенького мальчика прямо в мчавшейся по дорогам нашего города машине «скорой».

А незадолго до этого доставлял молодую ростовчанку со схватками к роддому № 5. Но она родила девочку в машине, остановившейся буквально у порога этого медучреждения. Первый же раз роды в пути (тоже девочку) фельдшер принимал в своем родном Новочеркасске.

- У вас, видимо, легкая рука? Женщины рожают быстро, и с младенцами все благополучно, - спросила Артема корреспондент «Комсомольской правды».

- Может и так. Но я просто выполняю свои профессиональные обязанности. К этому готов любой фельдшер. И у нас работают люди опытнее, чем я. Главное, чтобы все заканчивалось хорошо, -подчеркнул Артем.

А может, судьба специально посылает к самым скоростным младенцам этого очень доброго и всегда спокойного и быстрого фельдшера?

Кстати, Артем - отец двух очаровательных дочек семи лет и одного годика. Жена Артема тоже работает на «скорой» медсестрой реанимационной бригады 6-й подстанции и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Познакомились, когда учились в медицинском колледже. Профессию выбирали по зову сердца. И бесконечно преданы ей.