2020-03-23T16:15:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону волонтеры будут помогать людям во время эпидемии коронавируса

Добровольцы будут оказывать адресную помощь старикам и молодым мамам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Добровольцы будут оказывать адресную помощь старикам и молодым мамамДобровольцы будут оказывать адресную помощь старикам и молодым мамамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители донской столицы, которые хотят сделать доброе дело, могут зарегистрироваться на сайте для оказания помощи нуждающимся во время эпидемии коронавируса, а также связанных с ней ограничений. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- На специальном интернет-портале организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы безвозмездно поделиться, продуктах, средствах, услугах и прочем, - отмечают в ведомстве. - Любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве волонтера, а также узнать о возможностях оказания адресной поддержки.

Волонтеры будут уделять внимание людям, которым необходима помощь со стороны. Добровольцы безвозмездно помогут одиноким пенсионерам, молодым мамам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

АЛЛО!

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 800 200-34-11

ИСТОЧНИК KP.RU

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