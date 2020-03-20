«Хочу быть первым»: в Ростове-на-Дону презентовали книгу о самом сильном человеке XX века

В Ростове-на-Дону состоялась презентация автобиографической книги «Хочу быть первым» о выдающемся донском штангисте, двукратном Олимпийском чемпионе, восьмикратном чемпионе мира и сильнейшем человеке XX века Василии Алексееве.

Полвека назад 28-летний тяжелоатлет потряс весь мир, сделав, казалось, совершенно невозможное - 18 марта 1970 года на международных соревнованиях «Кубок дружбы» в Минске спортсмен из Шахт установил феноменальный мировой рекорд, набрав в троеборье рекордные 600 килограммов, чем открыл новую эру в тяжелой атлетике.

Выдающийся рекорд нашего земляка так никто и не смог побить — ни тогда, ни сейчас. Соревнования по троеборью уже не проводятся, поэтому «планку» Василия Алексеева взять больше никому не получится, а его достижение стало вечным.

За всю свою спортивную карьеру Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов и 81 рекорд СССР, многие из них попали в Книгу Гиннесса. На Олимпиаде в Мюнхене им был установлен новый олимпийский рекорд в сумме троеборья — 645 кг. За эту победу Алексеев был удостоен государственной награды — ордена Ленина.

Алексеев первым в мире набрал в троеборье 600 килограммов, открыв всемирный «Клуб 600». В 1970-х годах он был признан самым сильным человеком планеты.

Кроме того, русский богатырь смог разработать свою собственную методику и на личном примере доказать ее эффективность. А Владимир Высоцкий, впечатленный достижениями советского силача, даже посвятил Алексееву песню «Штангист».

Автором книги о легендарном спортсмене стал вице-президент Федерации тяжелой атлетики Российской Федерации, заслуженный тренер России и создатель журнала «Олимп» Владимир Салтыков. Во время своей упорной работы над произведением он тщательнейшим образом отбирал и проверял многочисленные документальные материалы, представленные для создания книги о знаменитом тяжелоатлете. Книга «Хочу быть первым» писалась на протяжении фактически 12 лет — с 2007 года.

Увы, но ни Василий Алексеев, ни Владимир Салтыков не дожили до выхода печатного труда в свет. На презентации собрались семья легендарного штангиста, его коллеги, друзья, ученики и просто почитатели таланта спортсмена и замечательного человека.

Председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина отметила, что жизненный путь и выдающиеся спортивные достижения легендарного мастера продолжают служить ярким примером для молодого поколения донских атлетов.

- Я жила в одном городе с Василием Ивановичем и была знакома с ним лично. Помню, когда стала членом общественном молодежной организации «Молодая гвардия», он к нам пришел на встречу — настоящая мировая звезда спорта и потрясающий человек, который излучал спокойную уверенность и обаяние, - поделилась Екатерина Стенякина своими воспоминаниями о встрече с легендарным чемпионом. - Думаю, что среди жителей Шахт нет людей, которые бы не слышали о достижениях выдающегося спортсмена, своего прославленного земляка. После смерти Василия Ивановича заботу о его памяти прежде всего хранит семья - вдова Олимпиада Ивановна, дети и внуки. Сейчас они объединяют вокруг себя огромное сообщество людей - тех, кто хочет заниматься спортом, пропагандируют активный образ жизни, любят нашу страну и Донской край. Для меня, как депутата Законодательного собрания, очень важно быть причастной к выходу этой книги.

На презентацию произведения Владимира Салтыкова собралось огромное количество людей, каждый из которых был связан с разными периодами жизни Василия Ивановича. Прежде всего, это его друзья - те люди, с которыми он вместе тренировался, те, из кого он воспитал спортсменов и чемпионов. При этом в зале было и много юных лиц — молодых ребят, которые занимаются тяжелой атлетикой в спортивных школах, и уже хорошо знают историю своего знаменитого земляка.

- И хотя сейчас рядом нет этого великого спортсмена, но дух его с нами, и легенда его жизни будет еще долго передаваться из поколения в поколение, - выразила уверенность Екатерина Стенякина.

Инициатором презентации книги стала внучка известного атлета, член молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области Дарья Алексеева, которая рассказала подробности содержания книги о своем знаменитом дедушке.

- Книга содержит 11 глав о жизни человека-легенды Василия Ивановича Алексеева. В ней замечательные подборки стихов, которые написали авторы из разных городов. В том числе там есть стихотворение моего отца Сергея Васильевича Алексеева. Вся книга пронизана душевностью, чувством гордости за свою страну, за свое Отечество, за героев России, за великих спортсменов. Когда я прикасаюсь к ее страницам, я прикасаюсь, прежде всего, к истории жизни моего дедушки. Это был замечательный человек. Мне кажется, что он рядом со мной, в моем сердце, в моей душе. Для меня большой праздник, что такая книга вышла в свет. А это мероприятие организовано для того, чтобы мы помнили, чтобы были сильными, честными, разносторонними, открытыми, любили свою Родину и становились с каждым днем лучше и сильнее, - отметила внучка Василия Алексеева.

Девушка также высказала идею, что жизненный путь знаменитого штангиста можно будет также отразить не только через литературу, но и с помощью кинематографа. Благо сейчас популярно снимать фильмы о советских спортсменах — они очень интересны современным зрителям и вызывают у россиян чувство гордости за страну.

- Было бы здорово, если бы имя Василия Алексеева было вписано и в историю отечественного киноматографа. Это может быть как телесериал, основанный на биографии моего дедушки, так и полноценный фильм, - считает Дарья Алексеева.