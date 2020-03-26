118 дней борьбы за жизнь: Ростовские врачи спасли малышку, родившуюся с весом в 460 граммов

То, что произошло в Перинатальном центре Ростова-на-Дону иначе как чудом не назовешь. Его врачи несколько месяцев спасали кроху, которая родилась весом в 460 (!) граммов. Девочку назвали Софией, что в переводе с греческого означает наука. И, к слову, именно современные технологии смогли помочь этой малышке выжить. Сейчас ребенок весит уже больше трех килограммов и совсем скоро ее выпишут из больницы.

София появилась на свет на 27 неделе. Фото: ПЦ РО.

ПЕРВЫЕ РОДЫ И СТРАХ ЗА ЖИЗНЬ

День 27 ноября мама Насти будет вспоминать как свое второе рождение. Во время беременности у женщины (это были первые роды, - прим. автора) развилось серьезное заболевание, которое угрожало ее жизни. В вопросе - жизнь ребенка или матери, вариантов у врачей нет - всегда спасают роженицу. Но в этот раз повезло дважды.

В 20:45 София появилась на свет на 27 неделе. Реаниматологи–неонатологи оценили новорожденную в два-четыре балла по шкале Апгар, что очень мало. Рост девочки-дюймовочки - 27 сантиметров, вес - 460 граммов. Случаев, когда врачам удается выходить такого ребенка в России, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но ростовские доктора смогли это сделать!

Реаниматологи–неонатологи оценили новорожденную в два-четыре балла по шкале Апгар. Фото: ПЦ РО.

- Нам удалось выходить ребенка весом 460 граммов, и это - первый успешный случай в Ростовской области, а также лишь один из немногих в России, - рассказал главный врач Максим Уманский. - Это стало возможным благодаря всем тем технологиям, которые ежедневно внедряются в современную медицину в течение многих лет, но даже сейчас они не позволяют выхаживать всех детей с массой около 500 граммов. Мы делаем все возможное, чтобы максимально оказывать помощь детям, рожденным после 22 недель. Этот случай, конечно, большой успех для перинатальной медицины, – не только Ростовской области, но и всей нашей страны.

Рост девочки-дюймовочки был - 27 сантиметров, вес - 460 граммов.

ПОД БЕТХОВЕНА К ТРЕМ КИЛО СЧАСТЬЯ

В итоге 118 дней команда реаниматологов-неонатологов боролась за жизнь и здоровье малышки. И, кстати, помогали им в этом Бетховен, Вивальди и Моцарт — произведения этих классиков в детской реанимационной палате звучат по часам в одно и то же время. Считается, что эта музыка благотворно влияет на развитие малышей.

Боролись не зря. София уже снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Малышка дышит и кушает самостоятельно. Сейчас она находится на кислородной терапии и набирает вес. При этом девочка очень активная, реагирует на голоса, гулит и улыбается. А ее вес уже три килограмма десять граммов.

Еще какое-то время она пробудет в больнице, учитывая особый режим, действующий в Ростовской области из-за коронавируса. А дальше - в течение нескольких лет, будет проходить еще и регулярные медицинские обследования. Хотя врачи, спасшие ей жизнь, убеждены, что у нее не возникнет проблем со здоровьем.

Рост девочки-дюймовочки был - 27 сантиметров, вес - 460 граммов. Фото: ПЦ РО.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Речь не только о том, чтобы выжить!»

Замглавного врача по педиатрической помощи ПЦ РО Нателла Землянская:

- Девочка, которую мы выходили, была под круглосуточным наблюдением, на аппарате ИВЛ, получала интенсивную высокотехнологическую помощь в течение более, чем двух месяцев. Без того оборудования, без тех медикаментов, без опыта, знаний, практических навыков и, самое главное, без интеллектуального потенциала наших врачей, которые смогли все объединить в одно, ничего бы не вышло. Но, помимо этого, стоит говорить о большом старании, и великой любви к своему делу – любви, которой не страшны любые препятствия, физические и моральные нагрузки. И ведь речь не только о том, чтобы выжить, но и о том, чтобы сохранить запас здоровья, который позволит избежать инвалидизации.

На данный момент даже не существует статистики, потому что это эпизодические случаи, – в России они единичны в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы горды тем, что смогли прибавить и Ростовскую Область к данному списку.

Случаев, когда врачам удается выходить такого ребенка в России, можно пересчитать по пальцам одной руки. Фото: ПЦ РО.

НАША СПРАВКА

В России в год появляются на свет 110 тысяч новорожденных с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Благодаря современным методам, стало реальностью то, что считалось медицинской фантастикой. И теперь врачи выхаживают младенцев, у которых раньше шансов не было. Однако , выхаживание младенцев , рожденных раньше срока с весом менее 500 грамм и сегодня огромный успех и результат работы перинатальных центров, созданных в России специально для самых сложных случаев родовспоможения и выхаживания младенцев. Это всегда командная победа, которая, безусловно, вызывает большой резонанс в обществе, потому что дети массой до 500 граммов во всем мире выживают очень редко.