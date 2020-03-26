Погуляли с собакой и помогли со стрижкой: в Ростове-на-Дону из-за коронавируса студенты стали первыми помощниками для пенсионеров и инвалидов

В Ростове открыли волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и инвалидам. Волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и инвалидам развернулся в стенах РостГМУ совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта в Ростовской области.

Напомним, что на Дону объявлен особый режим, а людям старшего возраста советуют не выходить на улицу и в магазины, избегать общественных мест, чтобы не подвергать себя риску. Теперь с покупкой необходимых продуктов, лекарств, корма для животных или оплатой коммунальных услуг им помогут студенты-медики.

Так, заявки на адресную помощь поступают по телефону всероссийской горячей линии (см. ниже). Затем они распределяются по регионам и городам, а также приходят в личный кабинет руководителю штаба. Обычно в письме указана какая конкретно помощь нужна, но волонтерам все равно следует дополнительно прозвонить – уточнить правильность заявки и время, в которое будет удобно ее получить. Затем добровольцы закупаются в ближайшем магазине и своими силами доставляют по адресу.

К слову, перед заступлением на службу всех волонтеров инструктируют о соблюдении правил безопасности. Им нужно обязательно надевать одноразовые маски и перчатки перед встречей с заказчиком, соблюдать дистанцию в два метра, а также не заходить в дом даже по настойчивому приглашению. Поэтому волонтеры не смогут помочь с уборкой дома или готовкой – они осуществляют только доставку.

Как рассказала региональный координатор Ростовского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Ангелина Фисунова, волонтеры получают уже разные заявки: кому-то нужно оплатить услуги ЖКХ, выгулять домашнего питомца, просто сходить в магазин или аптеку. А в первый день работы волонтеры помогли 34-летнему инвалиду-колясочнику Евгению, который живет на девятом этаже многоэтажного дома. Они выгуляли его собаку Веню, а хозяину организовали парикмахера на дому.

В тот же день студенты помогли и 64-летней многодетной материй Татьяны Евгеньевне, которая воспитывает восемь детей. Причем один из ее малышей -инвалид по зрению. А ее муж сейчас маломобилен из-за перенесенного инсульта. В итоге, волонтеры помогли семье купить необходимые продукты: картошку, соль, фрукты и зелень.

Волонтеры уверены, что должны помогать самым незащищенным и уязвимым в этой ситуации людям, чтобы они не подвергали себя риску, находясь в общественных местах.

АЛЛО!

Телефон всероссийской горячей линии: 8 (800) 200-34-11.