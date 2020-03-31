Кризис 2020 и курс рубля: покупать, продавать или ждать?

На фоне вирусной пандемии и глобального снижения нефтяных котировок с 9 марта в России начался новый экономический кризис. За один день курс доллара резко вырос до 72,77 рублей, и постоянно повышается. О том, как нужно реагировать на колебания валюты, на что стоит обратить внимание при выборе квартиры и какие перспективы у рынка недвижимости, мы поговорили с экспертом рынка элитной недвижимости, руководителем агентства «Маралин Ру», Алексеем Маралиным.

- Что делать при таком низком курсе рубля?

- С 2008 года я прошел уже 4 кризиса. И на основе своего опыта могу сказать, что сейчас паниковать не нужно. Последние два года валютный рынок не связан с рублевым. Расчеты в валюте, конечно, остались. Но они не влияют на оценку недвижимости. Поэтому продавать жилье нужно, исходя из реалий существующего рынка. Если пытаться придержать недвижимость, чтобы потом продать дороже, можно легко прогадать. Поэтому мой совет такой – если есть необходимость продать жилье, его нужно продавать. Даже стоит сделать небольшой дисконт, чтобы продать гарантированно. Также сейчас хорошее время, чтобы купить недвижимость. Особенно этот совет актуален для тех, кто меняет жилье. И одновременно продает и покупает. И, конечно, нужно помнить, что при росте курса валюты цены на недвижимость падают.

- Какое жилье сейчас наиболее востребовано?

- Сейчас все очень быстро меняется. Появляются новые материалы, технологии и решения, которые делают обычную жизнь гораздо более комфортной. Поэтому многие покупатели не хотят приобретать вторичное жилье. Зачем возиться со старым ремонтом, когда можно взять стройвариант и сразу сделать все под себя? А готовый ремонт уже никому не нужен. И жилье, которому уже 5 лет, менее интересно, чем более современное, даже если оно меньше по площади. Если брать домовладения, то зачастую чистый земельный участок без дома стоит гораздо дороже, чем с ним. И выгоднее продавцу самому снести дом. Но не все на это решаются.

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Если говорить об элитном жилье, то покупатели предпочитают выбирать квартиры, а не загородные дома. Это связано с тем, что у многих из них дети, которых нужно возить в школы, кружки и т.п. Так что решающий фактор здесь – местоположение.

Другая тенденция последнего времени – ростовчане стараются переезжать в другие города. Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Крым.

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

- Насколько безопасно сейчас покупать жилье в другом городе?

- У «Маралин Ру» есть партнерские контакты с агентствами в других городах. В Ростове мы ведем клиента, как продавца, а потом передаем партнеру, как покупателя. Клиент в этом случае может тщательно изучить все предложения, выбрать понравившийся вариант. Также он получает гарантированную безопасность сделки, сохранность средств, ему не нужно ломать голову при переезде, и пытаться понять насколько надежные там риэлторы. Все эти заботы мы берем на себя.

- На что нужно обратить внимание при выборе квартиры?

- Многие покупатели стараются приобретать квартиры в жилых комплексах в квадрате Пушкинская-Чехова-Крепостной. И это оправданно. Здесь школы, детские сады, много кафе и различных развлекательных заведений, красивая пешеходная зона. Конечно, при проживании в центре есть свои минусы, но доступность всех объектов играет ключевую роль. Правда, при выборе жилого комплекса нужно обратить внимание на многие факторы – наличие охраны, закрытой территории с удобной парковкой и развитой инфраструктурой. Также стоит обратить внимание на количество квартир в самом комплексе. Если в нем 800-900 квартир и большинство из них – маленькие гостинки, то есть очень большая вероятность, что их заполнят арендаторы-студенты.

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

А при выборе самой квартиры имеют значение такие факторы, как хорошая планировка, высокие потолки с возможностью размещения системы кондиционирования, панорамное остекление с хорошим видом и другие.

- Насколько сложен процесс продажи-покупки жилья?

- Цикл продажи жилья может длиться и год, и два, и три. За это время любой человек устает от бесконечных показов. Ведь это нужно подготовить квартиру, выделить время для презентации. Этот процесс можно сделать гораздо более простым, если сформировать правильную цену в реалиях рынка и прислушаться к опытному риэлтору. К сожалению, в нас редко видят экспертов. Есть категория продавцов, которые называют цену практически с потолка и не поддаются никаким доводам. С покупателями у нас работает большая команда профессионалов, которые всегда готовы проконсультировать и предложить варианты из большого каталога недвижимости. Если вы цените свое время, к ним стоит прислушаться.

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Агентство элитной недвижимости «Маралин Ру» работает на рынке уже 11 лет. И неоднократно получало звание «Лучшего агентства недвижимости» и «Лучшего риэлтора Юга России». В каталоге агентства много предложений по продаже и аренде домов и квартир. Также на сайте можно изучить предложения других регионов.

Сайт агентства

http://www.maralin.ru/

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