Иногда путь от греховной мысли до совершения греха долог. Как не пойти этим путем, подскажет «Лествица» - духовный труд византийского философа и христианского богослова Иоанна Лествичника, который почитается в четвертое воскресенье Великого поста.Каким был этот человек, написавший духовный труд «Лествица»? И что представляет собой его руководство к совершенствованию? Об этом говорим с пресс-секретаем главы донской митрополии Игорем Петровским.

30 СТУПЕНЕЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

- А вы знаете, что общего между карантином и Великим постом? - задал вопрос Игорь Павлович. - На древних языках латинской группы слово «карантин» переводится как четыредесятница, а это и есть 40 дней - столько длится пост, который называется Святая великая четыредесятница. Именно на это время древние монахи уходили в уединение в пустыню. Поэтому сегодня в дни эпидемиологического карантина мы продолжим говорить о карантине духовном.

- Кто такой Иоанн Лествичник?

- Он родился в Константинополе, до 16 лет получал образование в ведущих школах, у него были прекрасные перспективы на блестящую карьеру. Но что-то произошло внутри, и он ушел в египетскую пустыню - к людям, которых называли одиночками или монахами. Они жили скромно, вязали корзины, а основными их занятиями были созерцание Бога и молитва. Там он провел 40 лет, а в 65-летнем возрасте монахи избирают его игуменом Синайского монастыря. Позже он стал называть Преображенским, а еще позже - Екатерининским в честь святой Екатерины Александрийской. Он является древнейшим христианским монастырем на планете. А в 2002 году этот монастырь был введен в число объектов великого наследия.

- Чем примечателен этот старец?

- Будучи уже стареньким человеком, он получил письмо от друга-игумена недавно построенного монастыря, который хотел знать основы духовной жизни египетских монахов. И он попросил Иоанна об этом написать. Тот составляет такую духовную карту, которая называется «Лествица в рай». Возможности дотянуться до небес человек искал во все времена. Но оказывается, что эта лестница в небо находится внутри каждого человека. Поэтому книгу называют руководством к самосовершенствованию.

- Но почему книга разделена ровно на 30 глав?

- Потому что цифра возраста Христа была вариативной в древние времена, так как древние евреи не отмечали день рождения. И, когда уже задумались о дате Рождества Христова, прошло много сотен лет. В первые века христиане по-разному называли, сколько лет на земле прожил Спаситель. Некоторые говорили - 29 лет, александрийская традиция озвучивала 40 лет. Но был вариант и 30 лет, как полагали в 6 веке. Поэтому Лествичник делит книгу на столько глав: 30 ступеней, как 30 лет земной жизни Христа. 30 определенных добродетелей для того, чтобы постучаться в небесную дверь.

ОТ ПОРАЖЕНИЯ К ПОРАЖЕНИЮ

- И какие же они?

- Ступени в книге группируются. Одна их часть относится к борьбе с мирской суетой - например, шумы и толпа сильно рассредотачивают и мешают заняться собой. Другие ступени отражают какие-то покаянные моменты, важное состояние для духовной жизни. Например, греческое слово «метанойя» переводится как перемена ума. Еще одна часть ступеней - душевный мир, который говорит о молитве, бесстрастии и безмолвии. Ну, и наконец, борьба с пороками. К примеру, существует огромное количество интересных техник, историй и размышлений на тему несквернословия, борьбы со злопамятством, гордыней, искоренения тщеславия. По его мнению, эти пороки мешают человеку быть счастливыми.

Хотя многим и сейчас кажется, что деньги, успешный брак, хорошая работа и отменное здоровье - то, что непременно сделает счастливым. Но основа всего - это как раз-таки внутренний мир человека. Все, что может повредить или осуществить наше счастье, находится там.

Поэтому если начать бороться со взяточничеством, пьянством и прочими пороками в себе, то мы победим многие пороки вокруг нас. И будем счастливее. Даже не обладая огромным богатством. А вершина духовного пути - три главные добродетели: вера, надежда и любовь. Но само любопытное во всей этой книге - картина того, как развивается в человеке грех.

- И как?

- Грех - это не просто поступок, это сложный процесс. На греческом это «амортия», что означает не попасть в цель. И грех - это такое изменение самой природы человека, искажение чего-то важного, когда сама стрела нашей жизни летит мимо цели. При этом грех просто так не совершается, он проходит несколько стадий: прелога, внимание, услаждение, желание, решимость и, наконец, сам грех. В частности, первое - это то, что зарождается в душе против воли человека, мысль - словно пуля в голове. Это искушение, которое можно отогнать, и на этом уровне все закончится. Но если нет, то человек начинает уже уделять внимание этой мысли. Через стадию услаждения он переходит к согласию на грех, а от мысли - к делу. А потом, если не пресекать действия страстей, то идет в решимость.

И путь в Царство Божье идет не от победы к победы, а от поражения к поражению. И это та лестница, на которую невозможно взобраться, держа руки в карманах.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

КОНКРЕТНО

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