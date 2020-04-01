Михаил Емельянов: «С коронавирусом мы обязаны справиться к лету, но нужны более жесткие меры»

Важнейшие темы мы обсудили с постоянным гостем радио «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) Михаилом Емельяновым, депутатом Госдумы от Ростовской области, первым заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» в парламенте: и ситуацию с коронавирусом, и экономические вопросы, и голосование по поправкам в Конституцию, и предстоящие выборы в представительные органы власти муниципалитетов.

Наиболее интересные моменты беседы – в обзоре.

«Госдума работает: депутаты - фаталисты в большинстве своем»

- Михаил Васильевич, расскажите для начала, как сейчас работает Госдума. Собянин издал постановление, чтобы «больше пятидесяти не собираться», а вас там 450...

- Сам президент сказал, что органы власти должны работать, поэтому и депутаты, и аппарат Думы работает, хотя некоторым разрешено работать дистанционно. Такая ситуация, когда и депутаты оказываются на передовой.

- Маски и перчатки носите?

- Нет. До такого не доходит. Только Жириновский перчатки носит, и то ради эпатажа. Мы фаталисты в большей степени.

- Если не паника, но нервозность в обществе, однако, присутствует. Ваша оценка ситуации по коронавирусу?

- Общественное настроение адекватно ситуации. У нас нет паники, нет истерики. Общество напряжено - это правда. Мы же видим, что происходит в Европе, и не хотим, чтобы это повторилось у нас. Мобилизация общества оправдана.

- Народ интересуется тестами и отсутствием масок в аптеках.

- Никто не ожидал такого характера эпидемии в начале 21 века. Следует признать, что оказались к этому не готовы. Маски не самое сложное в технологическом плане изделие. Думаю, что в ближайшее время рынок будет насыщен.

- Целая неделя объявлена выходной. Эта мера и другие насколько адекватны ситуации?

- Считаю, что меры адекватны, но некоторые ограничены, а некоторые запаздывают. Например, решение о выходной неделе правильное, но оно должно сопровождаться жесткими ограничениями. Иначе потом случится экономический коллапс. Поэтому такого рода меры должны быть последовательными и решительными. Если мы будем делать еще одну выходную неделю, а скорее всего, мы будем ее делать, то необходимо ее сопровождать жесткими мерами по ограничению выхода на улицу. Вплоть до патрулей, вплоть до задействования армии. 2-3 недели жесткого карантина - и мы сможем справиться с инфекцией.

- В Москве закрыли парки, рестораны, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Сейчас в стране аналогичные меры предпринимаются.

- Так, безусловно, и надо. Но правительство опаздывает с их введением с лагом в 70 дней. В свое время вовремя не закрыли Италию, и сотня первых заболевших человек приехали оттуда. Следом очагом стала Москва. Надо было вводить спецрежим въезда-выезда в Москву. Потом это пошло в крупные города. Мы не закрываем крупные города. Все надо делать вовремя, жестко и быстро, как в Китае. Тогда инфекцию можно победить.

«У нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Иначе будет удар по экономике»

- У нас в регионе есть несколько системообразующих предприятий: НЭВЗ, Атоммаш, Ростсельмаш. Это будет удар по экономике. Что делать?

- О чем я и говорю. Лимит таких недель ограничен: две-три в году. Иначе последствия будут хуже, чем от коронавируса. Чтобы эти недели были максимально эффективными, надо, чтобы люди сидели дома. Европейский опыт есть, надо его перенимать. Доставка продуктов на дом, медикаментов. Пока у нас только движуха на эту тему, мы больше пиаримся.

- У нас большие новогодние каникулы. Есть майские праздники. Сейчас вводят дополнительную выходную неделю. А майские будут забирать после этого?

-Об этом можно подумать. С точки зрения законодательства - сложная ситуация, мы выходим за рамки правового поля, потому что по Трудовому кодексу у нас есть праздничные и выходные дни. Таких карантинных дней не предусмотрено. Как быть в этом случае, как зарплату сохранять, какая ответственность у работодателей и сотрудников? Даже с точки зрения законодательства мы оказались не готовы к этой ситуации.

- Как вы оцениваете президентские меры: предпринимателям предоставляются налоговая отсрочка, социальные выплаты. Есть ограничения по поводу вывода денег в офшоры. 13-процентный налог с процентов по вкладам, которые превышают 1 млн рублей.

- Две группы мер есть. Одни текущие, вызванные кризисом. А есть меры стратегического характера, которые давно надо было принять независимо от коронавирсуса. «Справедливая Россия» давно говорила об офшорах - о том, что деньги утекают рекой. Мы предлагали 15-процентный налог, и, слава богу, президент решил его ввести. Но хотелось бы, чтобы эти меры были последовательными. А так что получается: президент объявил, но тут же сказал, что надо пересмотреть договоры о двойном налогообложении, изменить налоговое законодательство. Да на это полгода уйдет!

- За это время деньги начнут утекать из страны.

- Да, сейчас эти товарищи все услышали и начнут выводить валюту, будет девальвироваться рубль, расти инфляция и ключевая ставка. Это будет бить опять по экономике. Объявил о налоге - тут же указ о запрете вывода денег в офшоры. А так мы просто стимулируем вывод валюты.

- Что именно предлагает президент?

- Президент предложил ряд мер, которые не связаны с коронавирусом, просто появилась такая возможность в стрессовой ситуации. Сокращение выплат по страховым взносам по обязательным платежам до 15 процентов. Завышенные платежи способствуют выводу зарплат в тень. Великолепная мера, ее нужно срочно реализовывать, она окажет позитивное воздействие на экономику. Дальше - проценты по вкладам больше 1 млн рублей тоже будут облагаться налогом. И это правильная мера. Президент наступает на хвост спекулянтам, рантье, тем, кто живет на процентах. Президент оговорился, что все эти поступления пойдут на помощь многодетным семьям, медикам, семьям с детьми от 3 до 7 лет. Все это стимулирует экономику.

«Банки решили воспользоваться ситуацией»

- Насколько страна, правовые субъекты этого процесса готовы к переменам? Не будет ли саботажа?

- Прежде всего, со стороны банковского сектора. Банковское лобби очень влиятельное в нашей стране. Все зависит от поведения главных госбанков.

- Центробанк ключевую ставку не менял. А некоторые банки уже объявили о повышении комиссии. Что происходит?

- Они привыкли наживаться на людях, комиссии и так были завышены. Сейчас они пользуются сложной ситуацией в стране и пытаются нагрести себе еще денег. Потом Греф отчитывается, какой у него хороший банк, какая у него высокая маржинальность. Этим должны заниматься ФАС, прокуратура, следственный комитет. Если мы будем решать проблемы за счет банков, так давайте подключим соответствующие органы, чтобы у руководителей даже мыслей не было о саботаже. Пока мы такой жесткости не видим. Настало время проявлять жесткость.

- Настал идеальный момент для органов управления, чтобы взять ситуацию в свои руки и закручивать гайки там, где необходимо.

- Тем патриотическим силам, которые давно были обеспокоены ситуацией в стране, самое время навести порядок.

- За рубежом один богатый человек пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом, затем другой. А наши олигархи не особо раскошеливаются в плане помощи в ситуации с коронавирусом.

- Наши олигархи - это особый разговор. Эта прослойка работает в России, а живет не в России. Абсолютно преступно, что вовремя не закрыли Италию. А почему? Потому что у нашей элиты в основном там дачи. Они туда летают на выходные. Вот они и привезли эту гадость к нам. У них сотрудники, обслуга, пилоты... Почему Москва и стала очагом инфекции. Имейте дачу в Кисловодске - меньше гадости будете возить.

- Как думаете, сегодняшние меры по противоборству коронавирусу актуальны?

- Сначала нужно было обезопасить Москву - не смогли, из-за этого лобби элитного, которое летает туда-сюда за рубеж. Дальше надо было делать сразу спецрежим полетов в столицу. Я вот летел сейчас, у меня вариантов нет, чтобы не делать этого, потому что есть региональная неделя, и ее никто не отменял (хотя прием граждан проводил дистанционно), в самолете - 150 человек. А в день между Ростовом и Москвой - десяток рейсов. Поездами ездят, машинами. Москву надо было закрывать. Через некоторое время придется закрывать крупные города, такие как Ростов. Если не обуздаем за ближайшую неделю, то будет тяжело.

- А как, по-вашему, надо действовать?

- У нас нет в законодательстве понятия карантина и четких законов, как действовать в условиях пандемии, - это пробел в законодательстве. Поэтому действовать нужно решительно, смелее президенту принимать волевые решения - для этого нам и нужен президент.

«Голосование по поправкам в Конституцию лучше провести в День выборов в сентябре»

- Продолжая тему президента и его обращения к нации. Там прозвучала фраза по поводу голосования по поправкам в Конституцию: изначально планировалось сделать это 22 апреля, но Владимир Путин ясно сказал: здоровье народа важнее. На когда, как думаете, это перенесется?

- Я думаю, ближайшая дата, когда можно было бы провести, - в Единый день голосования в сентябре. Будут выборы во многих субъектах - в Заксобрания, городские думы, губернаторов. Это позволит, к тому же, сэкономить много денег из бюджета. И люди придут на участки.

- Раз уж заговорили о Едином дне голосования, очень надеюсь, что вся эта пандемия спадет. Разрешится ситуация, как думаете?

- Мы просто обязаны победить! Иначе страна будет в таком кризисе, что даже говорить не хочется. Полагаю, что к июню мы обязаны со всем этим коронавирусом разобраться.

- В Ростовской области этот День выборов будет, по всей видимости, жарким. Много кампаний предстоит разного уровня. С чем идет региональная «Справедливая Россия» на Дону на эти выборы?

- Самые серьезные намерения. У нас уже есть опыт прошлогодней кампании, удалось успешно выступить на выборах в думы Батайска (шесть депутатов от нашей партии победили), Таганрога (пять представителей «СР» теперь в гордуме). И хотели повторить результат теперь и в Шахтах, и в Волгодонске, и в других муниципалитетах - Гуково, Каменске, Донецке и, разумеется, в Ростове.

- Команда, которая пойдет на выборы, сформирована уже?

- Есть, во-первых, те, кто сейчас в партии, а во-вторых, мы бросаем клич, обращенный ко всем жителям Ростовской области: «Справедливая Россия» готова выдвигать не только партийцев, но и вообще всех неравнодушных людей, разделяющих наши взгляды, готовых бороться, имеющих для этого потенциал.

- Погодите, это означает, что вы открываете двери для всех желающих?

- Для тех, кто разделяет наши позиции, да. Мы же народная партия и готовы расширяться, ищем постоянно деятельных людей, активных. Поэтому даже если человек не принимал участия в политической жизни, но ему близки наши взгляды, – пожалуйста, ждем.

- Кого вы ждете? Это бизнес, общественники - кто?

- И бизнесмены, и врачи, и педагоги, и юристы, и рабочие - все те, кто поддерживает нашу линию.

«Мы - народная партия и будем поддерживать своих выдвиженцев»

-Но, Михаил Васильевич, человеку, чтобы получить голоса на выборах, надо завоевать избирателя, что называется?

- И «СР» готова помогать в этом, в том числе финансовыми ресурсами: по крайней мере, издать необходимые агитационные материалы, обеспечить наблюдение на участках. Но, видите ли, в чем дело: выборы такого уровня тем и отличаются, что кандидат должен обладать личными качествами, необходима индивидуальная активность, привлекательность. Ножками, как говорится, следует вытаптывать участок, с людьми общаться. Можно, что называется, их за руку привести на участок, чтобы проголосовали.

- Насколько сложно завоевать доверие?

- Знаете, 90 процентов усилий - тебя «делает» ситуация. Сейчас такое время, когда позиции власти ослаблены, она сделала целый ряд серьезных ошибок (Пенсионную реформу, некоторые экономические шаги, в том числе те, что привели к падению цен на нефть), поэтому идет разочарование людей во власти, и новые люди, не принадлежащие к числу ее представителей, вполне могут добиться успеха. Поэтому мы и приглашаем таких людей.

- Но вот ведь в чем дело: могу предположить, что сейчас, если не многие, то в любом случае найдутся те, кто скажет: хочу баллотироваться. А насколько они окажутся компетентными, способными?

- Потому необходим, разумеется, отбор, смотр.

- По традиции сложными будут выборы в Ростовскую-на-Дону городскую думу. Насколько ваши позиции здесь сильны, что вы сможете предложить?

- У нас три депутата сейчас, которых многие знают, которые известны своими конкретными делами: тот же Анатолий Котляров, например, боролся с точечной застройкой и за сохранение рощи и Алексей Лященко, возглавляющий комиссию по предпринимательству. И есть еще несколько кандидатов, способных, уверен, дать бой представителям «Единой России», которых мы рассматриваем как основных своих конкурентов.

- Не КПРФ, не ЛДПР?

- Мы не рассматриваем их в качестве противников, а, напротив, хотели бы видеть в союзниках. Но не все идут на объединение. Лучшим вариантом представляется разделить округа и выставлять по каждому единого кандидата, поддерживаемого всей оппозицией. Но не готовы пока коллеги из других партий.

- В любом случае времени не так много, чтобы представить кандидатов.

- А работа уже ведется. Они работают. Проводят благотворительные акции, занимаются благоустройством в своих округах, встречаются с избирателями. Важен личный пример. Чтобы народ видел, кто говорит, а кто реально что-то делает.