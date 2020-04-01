Маркетинговые советы для бизнеса в период пандемии коронавируса. «Цифры» рекомендуют.

Что делать с отделом маркетинга во время пандемии? Как не остаться за бортом, когда шторм утихнет? Расходы на какую рекламу стоит сократить, а на какую сохранить или даже увеличить? Как приспособиться к новому времени, когда ради выживания за каждую заявку будет конкурировать большое количество компаний? Специалисты маркетингового агентства «Цифры» подготовили для вас советы о том, что делать во время всемирной пандемии и тотальных выходных.

1. Составьте анкету и поставьте задачу обзвонить клиентов отделу маркетинга или свободным сотрудникам. Узнайте, пользуются ли они вашим продуктом или услугой. Есть ли советы по улучшению или замечания? Пожелайте здоровья и сделайте какой-нибудь небольшой подарок в виде скидки или продления подписки. С помощью ответов клиентов вы сможете составить план развития на следующие месяцы.

2. Сократите траты на источники, приносящие дорогой трафик прямо сейчас. Сосредоточьтесь на инструментах, увеличивающих продажи через несколько месяцев. Например, отключите контекстную рекламу, а сэкономленные деньги инвестируйте в СЕО-оптимизацию сайта. После 3-4 месяцев оптимизации вы сможете получать большое количество бесплатного трафика на сайт, в то время как ваши конкуренты будут задирать цены клика в аукционе Яндекс.Директа или GoogleAds.

Фото: компания "Цифры"

3. Обратите внимание на репутацию вашей компании в интернете. Зарегистрируйтесь от лица компании в Яндекс.Справочнике и Google «Мой бизнес». Добавьте отсутствующую информацию о компании. Ответьте на негативные отзывы уточняющими комментариями. Действительно ли это написал реальный клиент? Если да –попробуйте решить ситуацию и создайте для сотрудников инструкцию, как не допускать такого в дальнейшем. Если нет – пользователям в интернете будет видно, что вы пошли навстречу клиенту, а он ничего не ответил. Это вызовет недоверие к отрицательному отзыву.

4. Откройте для себя Вебвизор в Яндексе.Метрике и уделите несколько часов на просмотр того, как посетители работают с вашим сайтом. Это сильно открывает глаза. Где должна быть кнопка? Куда пользователь нажимает и что проматывает, потому что ему это неинтересно? Поставьте задачу маркетологу и программисту переделать сайт так, чтобы он был удобен посетителям.

Фото: компания "Цифры"

5. Углубитесь сами или поставьте задачу маркетологам изучить системы сквозной аналитики для сайта. Или хотя бы расставьте конверсионные цели в Яндекс.Метрике и GoogleAnalytics. Проверьте, на всех ли рекламных ссылках есть utm-метки. Когда сделаете, сможете в реальном времени измерять эффективность каждого рекламного канала относительно заявок, а не кликов или показов.

6. Установите хотя бы простенькую СРМ-систему для сохранения клиентов и их статусов. В условиях, когда каждый новый покупатель будет стоить очень дорого, работа над повторными продажами может стать единственным способом окупить вложения.

7. Если размещаете оффлайн-рекламу, рекомендуем вам использовать подменные номера в макетах баннеров. С их помощью вы сможете посчитать количество заявок, который принес тот или иной баннер, и принять решение, оставлять его на следующий месяц или нет.

Фото: компания "Цифры"

Также можем посоветовать сделать интернет-маркетинговое исследование рынка, чтобы узнать о перспективных рекламных каналах или получить бесплатный аудит рекламных кабинетов в «Цифрах».

Крепкого вам здоровья и растущих цифр!

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