Александр Ищенко: «Донские депутаты предлагают разработать ряд мер для поддержки бизнеса в сложный период»

В Ростове-на-Дону состоялось 18-ое очередное заседание Законодательного собрания региона, на котором депутаты обсудили ключевые вопросы, стоящие на повестке дня. При этом сам парламент в целях безопасности принял решение о переходе на дистанционный формат работы в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Как пояснил председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко, в течение следующей недели депутаты скорректируют свою плановую работу таким образом, чтобы граждане по-прежнему имели возможность подать заявление или обращение, а также полноценно пообщаться с депутатом, но только уже в режиме удаленного доступа – с помощью телефонного общения и контакта через социальные сети. Это делается для того, чтобы оградить жителей Ростовской области даже от минимальной опасности нанесения ущерба их здоровью.

- Законодательное Собрание меняет формат работы. Отменяются все публичные мероприятия, которые были запланированы донским парламентом. Мероприятия будут проходить с использованием интернет-ресурсов, дистанционно, с участием представителей организаций, общественных объединений, - рассказал Александр Ищенко. - Также в режим удаленной работы будут переведены сотрудники аппарата Законодательного Собрания, в первую очередь беременные женщины и матери маленький детей, люди, страдающие хроническими заболеваниями, и сотрудники пожилого возраста.

На 18-ом заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли решение о переходе на дистанционный формат работы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Фото: Анатолий Карбинов

При этом спикер донского парламента выразил надежду, что принятые меры позволят снизить негативные последствия пандемии и преодолеть коварный вирус из Китая.

В ходе работы парламента донские депутаты приняли решение направить в федеральные органы власти обращение о сохранении исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Коронавирус не должен сорвать празднование Дня Победы.

- В независимости от того, что сейчас происходит с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки, празднование Дня Великой Победы с повестки дня не снимается. Нам очень важно, чтобы и после того, как будет отмечен этот юбилей в повседневной работе органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, в деятельности туристических организаций, музеев, культурных центров тема исторической памяти была на ведущем месте, - подчеркнул Александр Ищенко.

"В независимости от того, что сейчас происходит с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки, празднование Дня Великой Победы с повестки дня не снимается". Фото: Анатолий Карбинов

В частности, в обращении предлагается рекомендовать образовательным организациям и учреждениям, обеспечивающим летний отдых детей, организовать для каждой детской смены выездные экскурсии по местам боевой славы. Кроме того, парламентарии посчитали важным для школьников включить в туристические маршруты экскурсий посещения знаковых мест Донского края, связанных с историей Великой Отечественной войны, а также посещение музеев и предприятий, выпускавших продукцию для фронта.

Дополнительно прозвучало предложение о включении при разработке туристических рекламно-информационных ресурсов ( в том числе, печатных) информации о выдающихся подвигах солдат и мирного населения в годы Великой Отечественной войны, музеях, мемориалах и других памятных местах, расположенных на территории области.

- Уверен, что те меры, которые предложили депутаты донского парламента, позволят сделать историческую работу более значимой, более интересной, более понятной и доступной молодому поколению, - резюмировал спикер регионального парламента.

Прозвучали также инициативы о законодательной поддержке предприятий Ростовской области, оказавшихся в сложном положении из-за мер по противодействию коронавирусу.

На заседании парламентарии одобрили три поправки в региональные законы, направленные на поддержку обманутых участников долевого строительства. Фото: Анатолий Карбинов

По словам Александра Ищенко, в федеральном законодательстве есть нормы, которые не способствуют помощи тем предприятиям, у которых возникли финансовые трудности. В частности, если у предприятий начинаются проблемы по выплате заработной платы или налогов, то они автоматически лишаются большинства форм государственной поддержки.

- Очевидно, что в нынешних условиях этот вопрос является одним из самых актуальных. Поэтому депутаты Законодательного Собрания предлагают разработать целый ряд мер, которые смогли бы поддержать донские предприятия в сложный период. Прежде всего, это касается промышленного производства. Но помощь требуется практически всем отраслям экономики, которые сильно пострадали в связи с запретительными мерами по предотвращению распространения коронавируса. Очень важно, что позиция президента России, федерального правительства совпадает с тем видением, которое формируется в Ростовской области. Но есть целый блок вопросов, которые связаны и с деятельностью областных органов власти, и муниципальных. В ближайшее время мы плотно займемся их решением, чтобы поддержать в этот сложный период всех тех, кто работает в экономической сфере донского региона, - наметил планы председатель Заксобрания.

Отметим, что федеральным и областным законодательством для инвесторов предусмотрены практически все возможные преференции – это субсидирование процентных ставок по кредитам, налоговые льготы, софинансирование затрат на технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры, заключение специальных инвестиционных контрактов, инвестиционный налоговый вычет. Только по линии Минпромторга России за последние пять лет предприятия Ростовской области получили крупную финансовую поддержку в объеме 64 млрд рублей по 32 направлениям.

На заседании депутаты донского парламента одобрили три поправки в региональные законы, направленные на поддержку обманутых дольщиков.

В частности, первая из трех поправок уточняет условия предоставления субсидии на достройку домов, построенных на 65% и больше. Субсидия может выдаваться на достройку сразу нескольких объектов, расположенных на разных земельных участках, но в рамках одного разрешения на строительство. Однако в этом случае степень их готовности рассчитывается суммарно.

Вторая поправка предоставляет возможность начать масштабный инвестиционный проект, предусматривающий предоставление участникам долевого строительства иных жилых помещений, после согласования условий обеспечения прав граждан площадью не менее 70 % от установленной нормы в 5% общей площади жилых помещений, строительство которых возможно на предоставляемом в аренду без проведения торгов земельном участке. При этом, в случае отсутствия волеизъявления граждан на иные жилые помещения в необходимом количестве, соответствующая разница передается инвестором в государственную собственность Ростовской области или муниципальную собственность в течение 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в рамках масштабного инвестиционного проекта.

"Областной закон о поддержке пострадавших участников долевого строительства был принят в 2013 году, и за семь лет депутаты внесли в него много изменений", - рассказал Александр Скрябин. Фото: Анатолий Карбинов

Третья же поправка позволяет предоставить инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов, при условии внесения изменений в градостроительную документацию в случае, если социально-значимый инвестиционный проект на момент обращения инвестора с заявлением о признании проекта масштабным, не соответствует такой документации.

- Областной закон о поддержке пострадавших участников долевого строительства был принят в 2013 году, и за семь лет депутаты внесли в него много изменений. Все они были направлены на обеспечение прав обманутых дольщиков, на поддержку инвесторов, которые готовы заканчивать строительство проблемных домов и строить новые дома. Сегодня мы внесли три поправки направленных именно на это, - резюмировал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Александр Скрябин.