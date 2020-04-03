Мывместе: Ростовские единороссы присоединились к всероссийской акции

К участию во всероссийской акции #Мывместе активно включились ростовские единороссы. Главная задача - оказать конкретную помощь пожилым людям, малоимущим и семьям, попавшим в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса. И как результат - десятки добрых дел, в которых приняли участие не только члены партии «Единая Россия», но и кандидаты в депутаты.

Депутат Сергей Смирнов уже помог Кристине Бачуриной, в семье которой четверо взрослых и шестеро детей.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ЕСЛИ ЧТО-ТО НУЖНО, Я ВАМ ПРИВЕЗУ»

Так, депутат Ростовской-на-Дону городской думы по Советскому одномандатному избирательному округу №26 Сергей Смирнов уже помог Кристине Бачуриной, в семье которой четверо взрослых и шестеро детей. Младшему только исполнится месяц, а старшему 13 лет. Пандемия застала ростовчан врасплох: семье просто не на что жить. И женщина обратилась к Сергею Смирнову с просьбой приобретения продуктов. В рамках проекта #Мывместе депутат отправился к ним с полными пакетами всего необходимого. Также передал медицинские маски, которых у них не было.

- Буду навещать семью, помогать продуктами и средствами первой необходимости, - заверил Сергей Смирнов.

Депутат помог и еще одной ростовчане - 99-летней Анне Котовой. Анна Илларионовна тоже жительница Советского района. Она рядовым солдатом Второго украинского фронта прошла всю войну. Заслужила множество наград, в том числе медали «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», орден Великой Отечественной войны II степени и значок дополнительного фронта на Курской Дуге. Так сложилась жизнь, что ветеран живет одна, детей и других родственников, готовых оказать ей помощь в приобретении продуктов первой необходимости, нет. И как волонтер проекта #Мывместе депутат Сергей Смирнов также привез пожилой ростовчанке все необходимое.

- Категория граждан старше 65 лет попадает в зону риска в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, - написал депутат на своей странице в Инстаграме. - Пожалуйста, оставайтесь дома. Если что-то нужно, я вам привезу.

Помощь самоизолированным людям - это то, что сейчас востребовано больше всего.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«УЖЕ 30 ЗАЯВОК, И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ»

30 марта в качестве волонтера проекта #Мывместе зарегистрировалась депутат Ростовской-на-Дону городской думы по 14-му Октябрьскому округу Лариса Зубарева. И уже на следующий день ею была сформирована база нуждающихся в поддержке семей района, находящихся дома на самоизоляции, и команда волонтеров, подготовивших наборы продуктов первой необходимости.

1 апреля волонтеры посетили несколько семей. В их числе семья Богодуховых, проживающая в доме на Народного Ополчения.

- Светлана Богодухова - мать-одиночка, воспитывает двух малолетних детей, - сообщила депутат на своей страничке в соцсети Фэйсбук. - Соблюдает режим самоизоляции, не работает, детей оставить не с кем. Попросила помочь с продуктами через районное отделение партии «Единая Россия». Наша команда откликнулась на призыв.

Светлана Богодухова призналась, что оказалась совсем не готова к нынешней ситуации.

- Самоизоляция (я такое слово раньше никогда не употребляла) застала нас врасплох, - призналась женщина. - Затариваться продуктами и туалетной бумагой мы не стали, чтобы не сеять панику, да и особо не на что было. Спасибо волонтерам, что нашли возможность нам помочь.

Еще один продуктовый набор был доставлен на Лермонтовскую. Там мать Екатерина Астахова тянет в одиночку четверых детей, у двоих из которых обнаружены патологии. Она обратилась за помощью через районный центр соцработников, который также активно включился в проект #Мывместе. На следующий день поддержку получили еще три семьи. Всего в списке уже более 30 заявок, и он постоянно растет.

- Мы пониманием, в каком трудном положении оказались горожане после введения режима самоизоляции, - рассказала Лариса Зубарева. - Для многих это серьезное потрясение в психологическом, моральном и материальном плане. Никто не был готов, что ситуация начнет так интенсивно развиваться. Честно говоря, не была готова и я. В текущей ситуации, чтобы пережить пандемию с наименьшими потерями, мы должны объединиться, но не ближе, чем на 1,5 метра, и помогать друг другу. Волонтерский проект #Мывместе был запущен очень оперативно. Помощь самоизолированным людям - это то, что сейчас востребовано больше всего. Я и моя команда волонтеров будем продолжать работу. Соблюдайте режим самоизоляции и будьте здоровы!

КСТАТИ

Кому нужна помощь, могут оставлять заявки по телефону Октябрьского отделения «Единой России»: 8 (863) 245-85-66 или на страничках в соцсетях депутата Ларисы Зубаревой.

Участник праймериз «Единой России» Павел Кузьмин отвез продукты 85-летнему Геннадию Николаевичу Казанову.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ПРОДОЛЖИМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕХ, КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ»

1 апреля к акции #Мывместе присоединился и участник праймериз «Единой России» Павел Кузьмин. И уже на следующий день начал работать как волонтер.

- В Кировское отделение партии «Единая Россия» обратились местные жители, которые рассказали, что многодетная семья сидит без еды, - рассказывает Павел Павлович. - Из-за требований по самоизоляции у молодой матери Юлии Цвиченко не получилось сходить в банк, чтобы снять деньги с книжки.

Тогда Павел Кузьмин отвез женщине набор необходимых продуктов. Юлия и трое ее детей - 15-летняя Алиса, 12-летний Илья и 5-летний Дима - горячо поблагодарили волонтеров. Правда, общение из-за режима самоизоляции было коротким и проходило на положенной дистанции - 1,5 метра.

А в пятницу, 3 апреля, Павел Кузьмин отвез продукты 85-летнему Геннадию Николаевичу Казанову и его жене Елизавете Аманатовне.

- Пенсионеры - в главной группе риска по коронавирусу, поэтому выходить на улицу для них - очень большой риск, - отмечает Павел Кузьмин. - Геннадий Николаевич и Елизавета Аманатовна очень горячо нас благодарили. Было и приятно, и немного неудобно. Это ведь мы должны их благодарить за их долгий труд ради нашего города и нашей страны. Мы приложим все усилия, чтобы такие люди не чувствовали себя брошенными и забытыми!

Павел Кузьмин пообещал продолжать участвовать в проекте #Мывместе и поддерживать тех, кому нужна помощь.

В составе мобильных групп волонтеров член партии «Единая Россия» Раджив Мирзалиев.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ»

Работа ростовского штаба всероссийского проекта #Мывместе идет полным ходом и в Ворошиловском районе донской столицы. В составе мобильных групп волонтеров член партии «Единая Россия» Раджив Мирзалиев посещает людей, особенно нуждающихся в помощи.

- В условиях введенного режима самоизоляции эти люди особенно уязвимы. Поэтому я принял решение присоединиться к волонтерскому движению, - рассказал в социальных сетях генеральный директор компании «Траст Маринер».

В первой заявке - улица Волкова в Северном жилом массиве. Помочь нужно семье Назаровых. Мать-одиночка Ханбиче Филядиновна воспитывает троих детей, двое из которых - на инвалидности: 11-летнему Руслану поставлен диагноз аутизм, у трехлетнего Эльдара - гидроцефалия. В условиях самоизоляции их жизнь стала очень трудной. Нужны лекарства, которые в ближайшей аптеке не купить. Возможности Раджива Мирзалиева пришлись вовремя. Он приобрел в разных аптеках города все необходимое и привез детям.

Следующий адрес - улица Капустина. Это тоже Северный микрорайон. В местную «Единую Россию» обратилась Елена Андреевна Мурадян, ветеран труда, пенсионер. Женщина живет одна и страдает сахарным диабетом. Ростовский единоросс приобрел ей нужные продукты и доставил прямо к двери квартиры, как требуют правила безопасности, бесконтактно, в маске и перчатках.

Наконец, сегодня утром - улица Турмалиновская. И здесь поддержка требуется Елене Константиновне Романовой. Одинокая пенсионерка не может выйти на улицу, контакты в условиях самоизоляции резко оборваны. Она нуждается в элементарных продуктах питания. Раджив Мирзалиев приобрел ей все необходимые продукты, кроме того, посчитал нужным добавить и бытовую химию, в том числе шампуни, мыло и так далее.

- Продолжаем работать, - написал в соцсетях предприниматель, ставший одновременно волонтером в это непростое для всех нас время.