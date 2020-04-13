Гриф «секретно» снят: На Дону стали известны места массовой гибели 182 тысяч человек

В Ростовской области специалисты продолжают работу над архивными документами в рамках проекта «Без срока давности». По прошествии 75 лет с некоторых из них был снят гриф «секретно», и теперь эксперты по крупицам восстанавливают картину исторических событий. В период немецко-фашисткой оккупации Ростовской области были расстреляны, повешены, замучены и угнаны в немецкое рабство 182 061 человек.

В Ростовской области специалисты продолжают работу над архивными документами в рамках проекта «Без срока давности». Фото: Правительство РО.

«НЕТ НИ МАЛЕЙШИХ СОМНЕНИЙ В ПОДЛИННОСТИ»

Как рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов - он является руководителем рабочей группы этого проекта в регионе, уже выявлена информация по 33 районам и городам Дона, где есть ранее неизвестные места массовых захоронений мирных граждан, уничтоженных нацистскими оккупантами.

В числе самых массовых - не только территория современного Ростова-на-Дону, но и Новошахтинска, Шахт, Миллеровского, Октябрьского и Сальского районов.

Специалисты изучают информацию, которая есть как в центральном, городских и районных архивах, так и в ранее закрытых документах.

- Документы содержат информацию, в подлинности которой нет ни малейших сомнений: это заключения, акты комиссий, выдержки из допросов, письма и отчеты, - рассказал собеседник. - Акты составлялись в основном в течение 1943 года, сразу же после освобождения населенных пунктов.

Один из найденных документов. Фото: Правительство РО.

«ФАШИСТСКИЕ ЛЮДОЕДЫ ПРЕВЗОШЛИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИЕЗУИТОВ»

Есть и немало воспоминаний очевидцев. Читать без содрогания то, что написано черным по белому, просто невозможно. Например, в Миллеровском районе были расстреляны 72 пионера, а маленький мальчик описывал, как фашисты убивали его беременную маму и братика.

Один из рассекреченных документов содержит описание массовых казней, которые проходили на территории шахты Красина. Там в общей сложности были загублены жизни шести тысяч (!) человек. Очевидцы рассказывают, как фашисты сбросили в ствол шахты молодую мать и ее малолетнего сына. Умерли они далеко не сразу.

Другой документ повествует о том, что у хутора Поповки - это недалеко от города Шахты, в песчаных карьерах обнаружены трупы 94 человек, среди которых 71 военнослужащий и двое детей - им было всего четыре и восемь лет. На телах погибших видны следы пыток.

- В приемах умертвления человека фашистские людоеды превзошли средневековых иезуитов, - напишет один из тех, кто документировал зверства немецко-фашистских захватчиков.

Часть архивных документов после их оцифровки будет передана в музей Самбекские высоты. Фото: Правительство РО.

«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН И ЗАХОРОНЕН С ПОЧЕСТЯМИ»

В документах есть фамилии, цифры, даты. Часть их них содержит четкие координаты массовых зверств, что позволит поисковикам сузить места проведения раскопок. Другие же - только названия деревень, которые в 40-50 годах прекратили свое существование - после войны люди в них просто не вернулись. И теперь их надо восстанавливать на карте. К этой работе уже подключили историков, и глав районов. Местные беседуют со старожилами, которые могут что-то рассказать, воскресив события в своей памяти.

- Безусловно, такие преступления не имеют срока давности. А мы не имеем права забыть тех, кто пострадал от рук нацистов, - подчеркнул Вадим Валентинович. - Каждый человек, погибший во время оккупации, должен быть найдет и захоронен с почестями.

Кроме того, из архивных документов и фото сделают выставку, а материалы войдут в серию сборников «Без срока давности», чтобы события тех лет дошли до потомков и никогда больше не повторялись. Часть архивных документов после их оцифровки будет передана в музей Самбекские высоты.