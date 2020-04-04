2020-04-04T15:53:00+03:00
Политика

Донские депутаты поддержали введение особого порядка оплаты услуг ЖКХ из-за коронавируса

Это позволит гражданам продолжать пользоваться коммунальными услугами в полном объеме
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Вице-спикер донского парламента Александр Скрябин отметил, что предложенные меры по введению особого порядка оплаты услуг ЖКХ являются крайне востребованными в условиях пандемии коронавируса. Фото: ЗС РОВице-спикер донского парламента Александр Скрябин отметил, что предложенные меры по введению особого порядка оплаты услуг ЖКХ являются крайне востребованными в условиях пандемии коронавируса. Фото: ЗС РО
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В российском правительстве призвали поддержать жителей страны в условиях пандемии коронавируса. С предложением организовать особый порядок оплаты услуг ЖКХ выступил на внеочередном заседании верхней палаты парламента заместитель председателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В своем обращении он отметил, что ограничительные меры по предотвращению распространения опасной инфекции отразились на финансовом благополучии россиян.

- Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, - подчеркнул Андрей Турчак. - Предлагаемые меры разработаны в соответствии со всеми принятыми поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением президента России к гражданам, а также с перечнем поручений правительства по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

Что предлагается конкретно?

Во-первых, управляющие компании и организации, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО.

Во-вторых, поступила инициатива о приостановлении начисления пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт, либо платы за жилое помещение. Также есть идея освободить население от обязательств по поверке счетчиков.

Комплекс поддерживающих мер, сформированный «Единой Россией» совместно с правительством РФ, прокомментировал зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по строительству Александр Скрябин. Он отметил, что особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений является стратегически важным решением.

- Безусловно, эту инициативу нужно поддержать. Так как большинство жителей донского края находятся в режиме самоизоляции, а, следовательно, уровень потребления ресурсов растет, мы понимаем, что пандемия значительно повлияла на финансовое благополучие населения. Поэтому такие механизмы поддержки сейчас просто необходимы, - пояснил вице-спикер донского парламента. - По поручению главы региона создана рабочая группа. Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко и я являемся ее членами. В новом формате, в режиме видеоконференции идет проработка первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этот непростой период мы продолжаем работать над мерами поддержки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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