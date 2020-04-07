2020-04-07T15:45:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому и какая материальная помощь положена из-за COVID-19

Выясняем, кому положена материальная помощь из-за коронавируса в Ростове-на-Дону
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Фото: стоп-кадр брифинга на сайте регионального правительстваМинистр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Фото: стоп-кадр брифинга на сайте регионального правительства
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: пандемия COVID-19 и режим самоизоляции привели к тому, что доходы людей резко снизились. Многие и вовсе,опасаясь опасной инфекции, не могут самостоятельно купить продукты и лекарства.

Совсем недавно губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение № 73 "Об утверждении плана мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". О том, как документ изменит жизнь тысяч жителей донского региона говорила во время брифинга министр труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой.

Поддержка семей

Так, адресной помощью смогут воспользоваться большее количество людей. Одним из главных критериев получения является уровень доходов на оного человека в семье, который не должен превышать одного прожиточного минимума - 10039 рублей

- Теперь мы увеличиваем эту величину в 1,5 раза. Документы будут приниматься в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет полтора прожиточных минимума - около 15 тысяч рублей, - отметила Елена Елисеева.

Документы от людей будут приниматься после 9 апреля, когда в документ на внеочередном заседании будут внесены поправки.

Также, в документ об адресной социальной помощи будут внесены изменения для семей, которые воспитывают детей. В таких случаях среднедушевой доход будет учитываться из суммы прожиточного минимума на ребенка.

Кстати, если разница межу среднедушевым доходом семьи будет меньше, чем 10%, то будет выплачена компенсация в размере 1000 рублей. Адресная помощь предусмотрена на срок от 1 до 6 месяцев. В рамках новых решений размер поддержки от 1 тысячи до 60 тысяч рублей.Максимальные выплаты будут выплачиваться только в экстренных ситуациях.

Депутаты также рассмотрят областной закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Помощь получат около 73 тысячи детей. На территории России вводится единая форма заявлений. Выплаты начнутся с 1 июня.

Поддержка одиноких пенсионеров

Сейчас в Ростовской области в осуществлении материальной поддержки пожилых людей старше 65 лет нуждаются около 54 тысяч человек.

- Работаем вместе с волонтерскими центры соцпомощи инвалидам и пожилым людям. Если по какой-то причине нужна помощь в обеспечении социальными услугами, продуктами и лекарствами, то люди должны будут заявить о своем желании на телефон горячей линии или обратиться в социальные службы по месту жительства, - подчеркнула Елена Елисеева.

На Дону одинокие пенсионеры старше 65 лет также обеспечиваются продуктовыми наборами. Более 40 тысяч человек получают эту помощь в рамках совместной акции Отела молодежной политики и ОНФ.

АЛЛО!

Для дополнительных вопросов о получении материальной поддержки для пенсионеров обращайтесь по телефонам: 2340099, 88002003411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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