2020-04-14T19:03:08+03:00
Происшествия

Смертельная любовь: на Дону девушка с ВИЧ-инфекцией спала с мужем, зная о своем статусе

О своем заражении парень узнал в следственного изоляторе, куда попал уже за собственные "дела"
Себастьян Лукьянов
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Супружеская пара, о которой идет речь в статье. Фото: соц. сети.Супружеская пара, о которой идет речь в статье. Фото: соц. сети.
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Пока в Ростовской области свирепствует коронавирус, в одном небольшом донском городе "бродит" другая опасная инфекция, о которой, кажется, все уже забыли. Эта история походит скорее на сценарий остросюжетной драмы. Странная и в тоже время интересная история произошла в Новошахтинске. Главы герои - молодая девушка с ВИЧ инфекцией и ее супруг, который ничего не знал о статусе своей любимой. Дело закончилось уголовным делом, но все по порядку. Подробности "картины" изданию рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

25-летняя девушка Мария (имя изменено) вышла замуж за своего возлюбленного. Парень немного старше - ему 27 лет. Пара воспитывает маленькую дочку. Жизнь шла своим чередом: Мария воспитывала ребенка, вела хозяйство, училась готовить. В общем постигала все секреты крепкой семейной жизни. У ее мужа Евгения (имя изменено) постоянные "американские горки". Он часто попадал в разные истории, из которых выходил с обвинительными заключениями строгих судей. На его счету три уголовных дела, среди которых и грабеж, и кража и даже завладение чужой машиной. Однако жизнь его не готовила к тому, что произошло с самым главным человеком в его жизни.

Когда за очередной проступок он попал в ростовское СИЗО, ему сообщили шокирующую новость: у молодого человека обнаружили ВИЧ. Как позже выяснили следователи, точно такой же диагноз имеется у его супруги Марии. Дело приобрело крутой поворот - началась проверка.

Пообщавшись с женой задержанного, полицейские узнали, что девушка знала о своем заболевании, но продолжала спать с мужем. Многочисленные близкие контакты проходили без средств контрацепции. Вывод не заставил себя долго ждать - девушка заразила своего мужа смертельным вирусом.

- На нее возбудили уголовное дело по статье "Заражение человека ВИЧ-инфекцией", - сообщили в источники издания. - Девушку отпустили под подписку о невыезде.

Мария и Евгений (имена изменены). Фото: соц. сети

Мария и Евгений (имена изменены). Фото: соц. сети

В социальных сетях супруги выглядят очень счастливыми. Иронично, но на личной странице Марии последняя добавленная видеозапись посвящена незащищенному сексу. Видимо девушка интересовалась этой темой, но боялась раскрыть свою тайну. Правильно говорят в народе - сила в правде.

А пока следователи продолжает разбираться в этом запутанном деле. У полицейских еще остались вопросы, которые требуют тщательной проверки. Если дело дойдет до суда, девушка может получить реальные тюремный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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