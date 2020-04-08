Вопрос гражданского долга: донские депутаты-единороссы стали волонтерами

Борьба с распространением коронавируса должна войти в зону личной ответственности каждого гражданина — в этом уверены депутаты Законодательного собрания Ростовской области от франции «Единая Россия». В сложный период, когда общественная жизнь подверглась значительной коррекции из-за ограничительных мер, а нагрузка на медиков возросла во много раз, становится особенно важным персональное участие всех, кто имеет ресурсы и может помочь на деле.

Как отметил председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, мировая пандемия нового вируса кардинально изменила социально-экономическую реальность. Потребовались экстраординарные меры по введению в регионе ограничительных мероприятий, перестройке работы всех структур, созданию системы оперативной помощи и социальной поддержки граждан.

- «Единая Россия», депутатский корпус партии всех уровней оперативно включились в эту непростую и очень объемную работу. Наша фракция и все депутаты должны принять самое действенное участие в решении задач социальной поддержки граждан, в особенности граждан из «группы риска», стать связующим звеном в координации этой работы. Это вопрос не только депутатской работы, но и гражданского и человеческого долга каждого из нас, - подчеркнул спикер донского парламента.

Александр Ищенко подчеркнул, что все депутаты должны принять действенное участие в решении задач соцподдержки граждан. Фото: Анатолий Карбинов

В частности, единороссы решили помочь медикам посещать больных с хроническими заболеваниями, которые из-за самоизоляции не имеют возможности попасть в больницу. Для этого депутаты донского парламента, являющиеся руководителями предприятий, приняли решение предоставить медучреждениям автомобили с водителями, сохраняя их на полном обеспечении своих компаний минимум на месяц.

- Этот вид помощи стал очень актуальным из-за резко возросшего количества вызовов врачей «на дом». Автомобили необходимы для выездов медиков к больным с хроническими заболеваниями, которые в связи с ограничительными мерами не могут посетить медучреждение. Сегодня мы уже договорились передать 12 автомобилей, однако необходимо значительно больше – 300-400 на всю область, – отметил Александр Ищенко.

Он призвал присоединиться к проекту всех однопартийцев, которые являются руководителями предприятий, депутатами муниципалитетов Ростовской области.

Кроме того, на заседании фракции «Единая Россия» в донском парламенте подчеркнули, что формы волонтерства и оказания адресной помощи гражданам из «группы риска», многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут быть самыми разными: от передачи продуктовых наборов, дезинфицирующих средств и другой материальной помощи до включения в активную работу в Волонтерском центре, предоставления автотранспорта и реализации других способов поддержки.

В качестве примера Александр Ищенко отметил, что ряд парламентариев уже включились в волонтерскую работу. Среди них — Саркис Гогорян, Елена Мелихова, Владимир Окунев, Арутюн Сурмалян, Адам Батажев и другие депутаты, которые в своих избирательных округах помогают нуждающимся семьям пережить сложный период.