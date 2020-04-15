2020-04-15T18:00:45+03:00
Общество

Бессмертный полк и парад онлайн: как могут отметить 9 Мая в Ростове-на-Дону в условиях коронавируса

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» говорим с руководителем поискового объединения «Миус Фронт» Андреем Кудряковым [видео]
Ольга ГОПАЛО
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В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы.В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Как могут отметить 9 Мая в Ростове-на-Дону в условиях коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» говорим с руководителем поискового объединения «Миус Фронт» Андреем Кудряковым.

- В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы. Собираемся ли праздновать эту дату?

- Каждый раз, когда я слышу этот вопрос, меня коробит. Этот праздник особенный, и мы, конечно, будем отмечать день Великой Победы и, безусловно, массово.

И каждый раз на протяжении стольких лет, сколько существует Бессмертный полк, мы отмечаем его по-особому. Он каждый раз необычный. Так же, как и военные пытаются добавить в парад что-то новое, чтобы он был интереснее и значимее. И в этом году празднование 9 Мая будет. И оно, как всегда, будет особенным, но насколько - увидим чуть позже.

- Может ли парад пройти без зрителей?

- Конечно, нет. Будут и репетиции парада: они уже назначены командующим, все к ним уже сейчас готовятся. Будет и сам парад. Другой вопрос, что зрители могут быть у экранов ТВ, а не находиться на трибунах. Но это покажет время. Ясно одно: парад пройдет, и мы его увидим.

- Могут ли перенести парад на июнь?

- Такие разговоры есть, потому что власти заботятся о здоровье, благополучии, жизни людей в нынешней ситуации. В Интернете некоторые говорят о дате 24 июня 1945 года - мы все видели кадры на Красной площади, когда маршал Жуков въезжает на белом коне и принимает парад. Но его невозможно повторить, он совершенно особенный, вне времени и пространства. Есть и другой вариант - перенос парада на сентябрь, когда было окончание Второй мировой войны.

Но мы относимся к дате переноса с непониманием. 9 мая - День Победы. И он вот такую смысловую нагрузку несет. А нам хочется в этот день сохранить и нашу народную традицию - шествие Бессмертного полка.

- Есть варианты того, как он может проходить в этом году?

- Конечно. Штаб уже несколько месяцев готовится к юбилейному шествию. Мы проделали очень большую работу со школьниками, юнармейцами, ветеранами... Но в связи с ситуацией, которая сложилась, есть два варианта. Выбор будет зависеть от развития событий. Первый вариант - оптимистический, когда все пройдет хорошо и эпидемия пойдет на спад, исчезнув из нашего региона. И второй - если угроза сохранится, тогда полк пройдет в другом формате, но обязательно состоится.

- Как, например?

- Например, в онлайн-формате. Эта схема тоже народная. Будут задействованы социальные сети, ведь у каждого из нас они есть, в том числе и мессенджеры в телефонах. Мы можем задействовать эти средства, чтобы рассказать о наших фронтовиках и героях. Разместить их фото и истории. Рассказать о тех людях, которые воевали, сражались в тылу и на передовой. И это одна из возможностей.

Плюс можем задействовать СМИ, которые будут передавать трансляцию парада. Во время нее могут быть фото фронтовиков или бегущей строкой фамилии, имена и отчества участников полка.

Если какой-то из этих форматов состоится, то он будет в будущем каждый год дополнять шествие Бессмертного полка, который будет идти еще и по улицам.

Бессмертный полк 2019 Ростов на Дону.Марш Бессмертного Полка в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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