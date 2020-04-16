Хорошие новости: успеваем купить квартиру онлайн в Ростове-на-Дону до подорожания

Эксперты говорят, что квадратные метры - самое выгодное вложение в условиях кризиса. А из-за пандемии коронавируса опция дистанционного приобретения жилья крайне востребована. У людей нет возможности лично приехать на строящийся объект, выбрать понравившуюся квартиру, заключить и зарегистрировать договор. При этом сегодня вложения в недвижимость, в условиях мирового экономического кризиса, являются наиболее надежным способом не только сохранить, но и преумножить свои сбережения. По оценкам аналитиков рынка, именно «жилищные» инвестиции являются гарантией благосостояния в будущем.

Фото: ГК «Сокол»

ВЫГОДНО, УДОБНО И НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Именно для удобства своих новоселов группа компаний «Сокол» успешно внедрила удаленную покупку и оформление недвижимости с использованием сервисов "Электронная регистрация" и "Безопасные расчеты" от ПАО Сбербанк. Теперь потенциальный покупатель может приобрести квартиру в строящихся жилых комплексах под брендом «Сокол» даже, не выходя из дома. Разработанная система онлайн-продаж создает для клиентов максимально комфортные условия. Все этапы сделки полностью автоматизированы и совершаются быстро, удобно и абсолютно безопасно. Будущим владельцам останется только в намеченный срок получить ключи от собственной квартиры.

- Когда принималось решение о внедрении системы онлайн-продаж, мы, естественно, не могли предположить возникновения пандемии и последовавших негативных событий, - рассказала директор по продажам ГК «Сокол» Ирина Давыденко. - Однако ставка на современные цифровые технологии полностью себя оправдала.

Фото: ГК «Сокол»

НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ ПОКУПКУ В ДОЛГИЙ ЯЩИК

По словам специалиста, несмотря на общую непростую ситуацию, спрос на квартиры в жилых комплексах «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ» остается стабильно высоким. Строительство ЖК осуществляется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк» с использованием эскроу-счетов. Сегодня счета эскроу - самый надежный и безопасный для дольщиков финансовый инструмент.

- Среди покупателей можно выделить две группы. Первая – это люди, которые изначально планировали приобрести недвижимость, а сейчас ускорившие свой выбор. Вторая – те, кто принял решение спонтанно, желая застраховать накопления от неизбежных рисков. И таких клиентов в последние дни становится все больше, так как альтернативных инструментов выгодного инвестирования денежных средств в текущей ситуации нет. - Столь благоприятная конъюнктура для покупки жилья, по нашим оценкам, вряд ли будет долговременной, - говорит Ирина Давыденко. - Последует удорожание строительства, соответственно повысится стоимость квадратного метра.

Поэтому, если вы решили совершить покупку для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, выгодно вложить деньги и приобрести недвижимость у надежного и проверенного застройщика, то лучше сделать это прямо сейчас. В том числе, сегодня самое актуальное время для приобретения квартиры в ипотеку, так как многие финансовые организации в условиях неопределенности начинают увеличивать ставки по жилищным кредитам. На текущий момент ПАО «Сбербанк» не повышает ставки по ипотеки и работает в полноценном режиме, обслуживая всех клиентов.

Для дистанционной покупки квартиры в ЖК «Сокол» достаточно просто зайти на сайт компании: жксоколростов.рф

Там можно ознакомиться с подробной информацией о строящихся жилых комплексах, сравнить характеристики лотов, получить исчерпывающую консультацию менеджеров, выбрать квартиру и оформить предварительную заявку. Дальнейшие необходимые действия также происходят онлайн. Для этого в автоматизированной системе застройщика предусмотрены комплексные цифровые решения (от заключения сделки до приема безналичной оплаты в дистанционном режиме). Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между ГК «Сокол» и ПАО «Сбербанк». В частности, договора долевого участия (ДДУ) регистрируются онлайн с помощью сервиса "Электронная регистрация" от ПАО Сбербанк.

КОНКРЕТНО

Сайт: жксоколростов.рф

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