Министр образования Ростовской области Лариса Балина: про детские сады, корректировку учебных планов и жизнеспособность дистанционного обучения

Вот уже несколько недель все донские школьники - на дистанционном обучении. Каким был этот переход не только для городских, но и сельских учеников? Сколько ребят получили продуктовые наборы? Будет ли перенесено начало учебного года и когда заработают детские сады? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» рассказала министр общего и профессионального образования донского региона Лариса Балина.

О СТАРШИХ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКАХ

- Лариса Валентиновна, что показали первые недели в школах области?

- Хочу сказать, что организовать обучение детей с использованием дистанционной формы в каждой школе Ростовской области, как и в любом другом субъекте РФ, было непросто, учитывая то, что у нас 430 тысяч школьников, не считая ребят, которые учатся в школах-интернатах. Сказать, что учителя, родители и школы были готовы к такому вызову, - значит, слукавить. Мы ежедневно отслеживаем образовательный процесс, как он ведется в каждой школе, и понимаем, что переход на дистанционное обучение дался нам достаточно непросто.

- Ну, а если сравнивать вчера и сегодня…

- Оценивая ситуацию сегодня, можно сказать, что она стабилизировалась. И если в первую неделю мы получали много обращений на горячую линию с вопросами о том, что недоступны электронные платформы для обучения, недостаточна пропускная способность сети Интернет, плохой звук или видео, непонятно, как выполнять домашние задания и почему такая большая нагрузка на детей, то к началу прошлой недели ситуация сгладилась: и учителя, и дети вошли в текущий режим освоения учебных программ. Мы стали получать положительные отклики и от родителей, и от детей по организации дистанционного обучения.

- А кому сложнее - младшим школьникам или старшеклассникам?

- Нужно понимать, что для каждой возрастной категории есть свои особенности. Для ребят младшего школьного возраста - 1-4 классов – существуют наибольшие ограничения по использованию компьютерной техники, электронных ресурсов и экрана, на который можно смотреть, находясь на уроках. Плюс сложности у родителей, которые ранее не использовали в образовательном процессе электронные ресурсы. Да, в первые дни некоторым было тяжело адаптироваться - зарегистрироваться, войти на сайт и составить режим дня для ребенка. Но уже сегодня мы констатируем, что процесс дистанционного обучения входит в достаточно спокойное русло. Когда родители обращаются к нам на горячую линию при возникновении тех или иных проблем, мы оперативно каждую ситуацию отрабатываем, находим оптимально возможное в сложившейся ситуации решение. А вот у большинства старших школьников с самого начала был высокий интерес к дистанционному обучению. У них достаточно широкие навыки в использовании образовательных программ, им так учиться интереснее и проще, чем малышам.

О СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ И ПЕРЕНОСЕ УЧЕБНОГО ГОДА

- Какая ситуация в сельских школах?

- Все школы области, а их более 1 100, подключены к сети Интернет. Мы работаем с нашими партнерами над увеличением пропускной способности сетей для того, чтобы еще качественнее можно было использовать видеоконтент и возможности электронных образовательных ресурсов. Это одно из направлений национального образовательного проекта, который посвящен цифровизации. На сегодняшний день проблема в том, что не у всех школьников в условиях домашней самоизоляции есть нужная скорость как проводного, так и мобильного Интернета.

- Как поступают, когда у ученика нет невозможности по объективным техническим причинам присутствовать на виртуальных уроках?

- Для таких учеников в школах предусмотрено обучение в рамках самоподготовки, при этом происходят консультирование ребят педагогами и текущий контроль знаний. И он в большей степени осуществляется при тесном взаимодействии с родителями.

Учителя тоже приспособились к новым условиям.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На основе полученного опыта за эти недели дистанционного обучения какие уроки для себя извлекли вы?

- Особо хотела бы отметить родителей, которые в этот сложный период стали друзьями и соратниками преподавателей в организации учебного процесса. Многие из них говорят, что благодаря дистанционному обучению сами освоили новинки технического прогресса. Ведь в обычной жизни у многих из них не было в этом необходимости, а сегодня они уже используют те ресурсы, которые расширяют возможности их детей и не только в рамках образовательного процесса, но и за его пределами. Работает же не только система школьного образования: не ушла на каникулы и система дополнительного образования. И многие родители вовлечены в процесс творческих решений вместе с детьми. Кроме того, новый формат общения с родителями используют и школы. Например, в Ростове-на-Дону есть проект «Час с директором», когда родители онлайн могут задать вопрос директору или учителю, чтобы снять напряжение, получить правильные советы. И это тоже очень важно.

- В родительских чатах переживают, не начнется ли новый учебный год позже…

- На сегодняшний день вопрос переноса начала учебного года не обсуждается. Мы пока потеряли только одну неделю, на которую были продлены каникулы. И годовые учебные графики, и рабочие программы по предметам учебного плана пришлось скорректировать с учетом этой нерабочей недели. Учебный процесс продлится до 30 мая. А итоговая аттестация выпускников перенесена на 8 июня. И все возможности завершить учебный год в мае есть. Надеемся, что все программы мы освоим в текущем учебном году, а 1 сентября начнем учиться, как обычно, дав возможность детям отдохнуть и набраться сил.

О ПРОДУКТОВЫХ НАБОРАХ И ДЕТСАДАХ

- А что касается продуктовых наборов?

- Продуктовые наборы начали выдавать с 10 апреля и уже закончили выдачу. В итоге было роздано более 101 тысячи продуктовых наборов школьникам и более 5 тысяч учащимся школ-интернатов. Состав простой: он был сформирован из продуктов, которые рекомендованы для детского питания и согласованы с управлением Роспотребнадзора. Это рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, молоко питьевое и сгущенное, печенье и шоколад, сок и фрукты - все, что можно давать детям. И мы уже получили много звонков с признательностью за то, что семьям была оказана такая поддержка. Особенно много благодарностей было из Ростова-на-Дону, Батайска и Новочеркасска.

- А какова ситуация в детских садах?

- Их деятельность приостановлена до 26 апреля постановлением правительства РО. Мы полагаемся на позиции, которые высказывают медики, управление Роспотребнадзора и главный санитарный врач. И сегодняшняя ситуация еще вряд ли располагает к тому, чтобы детские сады открылись в ближайшие дни. В этом вопросе мнения родители делятся 50 на 50. Одни готовы отдать детей в дошкольные образовательные учреждения, так как есть сложности, с кем оставить ребенка, другие же говорят, что это приведет к росту заболеваемости, будет угрожать жизни и здоровью как самих детей, так и сотрудников детского сада. Пока санитарные врачи настаивают на том, чтобы учреждения не открывать.

- Сейчас многих заботит, как будет завершаться учебный год, в какой форме будут проходить экзамены, - сказала в завершение разговора Лариса Валентиновна. - Как только мы получаем информацию, подтвержденную документами из Министерства просвещения РФ, стараемся сразу же информировать детей и родителей, чтобы вопросов было как можно меньше. Когда все завершится, уверена, что дистанционное обучение станет приятным дополнением к учебному процессу. И, конечно, успех ребенка - работа самых близких людей. Спасибо тем родителям, которые внимательно относятся к вопросам и проблемам своих детей, подставляя им плечо.

АЛЛО! Горячие линии

По вопросам организации перехода на дистанционное обучение: 8(863) 267-01-53 (доб. 788), 8-909-418-03-75.

Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в РО: 8(800) 200-46-53, 8(863) 285-05-43.

Психолого-педагогическая поддержка детей и родителей: 8(863) 251-14-10, 8 (863) 253-35-77.