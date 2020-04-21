2020-04-21T16:15:37+03:00
Происшествия

Ростовчане сбежали от нигерийских пиратов

Неизвестные, вооруженные оружием, напали на членов экипажа морского судна
ТАТЬЯНА ЛЫСЕНКО
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Неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на членов экипажа корабля. Фото: yusut.sledcom.ruНеизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на членов экипажа корабля. Фото: yusut.sledcom.ru
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В Ростове Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна (по части 3 статьи 227 и части 3 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как сообщила официальный представитель этого ведомства Анна Терземан, речь идет о похищении людей с морского судна «Ambika», находившегося в дельте реки Нигер в Федеративной Республике Нигерия. Эти события имели место еще 2 января этого года.

Неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на членов экипажа. И хотели угнать судно. Но второй помощник капитана преднамеренно посадил «Ambika» на мель. И пираты не смогли исполнить свой замысел.

Тогда, разозлившись и угрожая оружием, они похитили трех членов экипажа, двое из которых жители Ростовской области. В дальнейшем им удалось сбежать от пиратов и прибыть в расположение вооруженных сил Федеративной Республики Нигерия.

- В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, - подчеркнула официальный представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Анна Терземан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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