2020-04-22T11:02:10+03:00
Общество

В Ростовской области задержали браконьеров и больше тонны рыбы

Специалисты оценили ущерб в 750 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с крупным уловом. Фото: ПУ ФСБ России по РО.В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с крупным уловом. Фото: ПУ ФСБ России по РО.
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В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с крупным уловом. Инцидент произошел в Таганрогском заливе Азовского моря.

Так, одного из горе-рыбаков заприметили у населенного пункта Петрушино. Мужчина как раз ввозил на берег с использованием трактора маломерное плавсредство типа «Касатка». В нем люди в погонах насчитали более 1,2 тонны рыбы частиковых пород. Там же было обнаружено 400 метров сетей - незаконных орудий лова.

Люди в погонах насчитали более 1,2 тонны рыбы частиковых пород. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

Люди в погонах насчитали более 1,2 тонны рыбы частиковых пород. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

Как рассказали в пограничном Управлении ФСБ России по региону, по предварительной оценки специалистов, причиненный ущерб водным биоресурсам составил около 700 тысяч рублей. Кроме того, были задержаны и двое других браконьеров, которые на резиновых лодках выловили столько рыбы, что нанесли урон водным биоресурсам по 25 тысяч рублей каждый. Известно, что плавсредства и незаконные орудия лова у всех троих уже изъяты. А в отношении рыбаков возбудили административные дела.

В ведомстве напомнили, что в Ростовской области с января этого года вступили в силу новые правила рыболовства, которые утверждены приказом Министерства сельского хозяйства России № 1. Согласно пункта 46 Правил, запрещен любительский вылов рыбы в Таганрогском заливе Азовского моря в Донском запретном пространстве и на удалении более 1,5 километра от берега в течении всего периода.

Ущерб от браконьеров оценили в 750 тысяч рублей. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

Ущерб от браконьеров оценили в 750 тысяч рублей. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

Кроме того, в период с 1 марта по 31 мая запрещен вылов рыбы в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива на расстоянии менее 1,5 километра, перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра в обе стороны от гирла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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