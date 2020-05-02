2020-05-02T11:25:21+03:00
Общество

Как связан День Победы с Пасхой, и почему первый в мире карантин был женским

Об этом и многом другом говорим с пресс-секретарем главы Донской Митрополии Игорем Петровским предстоящих праздниках [аудио]
Ольга ГОПАЛО
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В предстоящие дни нас ожидают несколько важных праздников.В предстоящие дни нас ожидают несколько важных праздников.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В предстоящие дни нас ожидают несколько важных праздников. Поговорим о том, как менялось отношение к женщинам в разное время, какова роль Христа в этом вопросе, и почему имя Святого Георгия Победоносца связано еще и с Днем Победы. Об этом и многом другом в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM рассказал пресс-секретарь главы Донской Митрополии Игорь Петровский.

В АНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИН ЗА ЛЮДЕЙ НЕ СЧИТАЛИ

- В ближайшее воскресенье, 3 мая, отмечается День жен-мироносиц, праздник всех женщин христианок…

- Совершено верно. Но знаете ли вы, что до христианской эпохи отношение к женщинам было абсолютно иным, их не всегда и за людей-то считали. Когда Христос пришел в наш мир – на дворе была античная цивилизация, римский мир. Из культурного наследия, которое имеется в нашем распоряжении, мы знаем, что даже многие философы относились к женщинам, мягко говоря, странным образом.

- Например?

- Аристотель считал женщин биологически ниже мужчин. Они были людьми второго сорта, лишенные дарований, их предназначение - рождение детей и ведение домашнего хозяйства. Об этом он пишет в своей книге «Политика». Тот же Ксенофонт был убежден, что женщина должна быть «ручной» для мужа и быть в его подчинении. Даже добряк Пифагор был достаточно строг с женщинами и выделял их в биологическом плане в отдельную группу. А Платон вообще писал, что только плебей живет с женщинами, настоящий философ должен жить, простите, с мальчиками. Это тот культурный фон, на котором выросла вся античная цивилизация.

- А какое было отношение к женщинам в быту?

- Не самым приятным. Им не разрешалось свободно выходить на улицу без сопровождения служанок или только с «запиской» от мужа. Так что первый в мире карантин был женским. Женских школ не существовало, все девочки проходили обучение дома, их учили танцам, уборке и готовке, чтобы обеспечивать красивую жизнь мужчине. Их задача была выйти замуж и родить. Если девочка рано умирала, то на похоронной урне ее рисовали в свадебном платье, оплакивая не смерть юного человека, а тот факт, что она никому не досталась, не смогла стать чьей-то женой. Кроме того, в античных семьях люди не могли жениться по любви. Все четко по расчету: девочку в 12 лет выдавали за мужчину, который часто был ее на в 25-30 лет старше.

Грузия. Тбилиси. Колонна с памятником Георгию Победоносцу на площади Свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грузия. Тбилиси. Колонна с памятником Георгию Победоносцу на площади Свободы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СЮЖЕТЫ НА ВЫРОСТ

- И когда же все изменилось?

- В евангельские времена. На страницах Нового завета появляются жены-мироносицы. Тогдашние читатели наверняка были в шоке. Христос оказывается говорит, что для него нет разницы между мужчиной и женщиной, он не делит их по гендерному признаку, а судит человека по состоянию его сердца. Благодаря тому что, он изменил важные парадигмы в этом вопросе, во взгляде, со временем эта проблема стала разрешаться в сторону лучшей женской доли. Христос называет свое благовестие, свое евангелие - то закваской, то горчичным зерном, то виноградом. Это все были сюжеты на вырос, символы развития и роста. Христос не пришел на землю, чтобы решать гендерный, политический или социальный вопросы. Самое главное, он принес Царствие Божье, спасение. Но через время эта «закваска», этот новый взгляд на человека, на мужское и женское, заквашивала все «тесто» - общины, народы и цивилизации.

- То есть нынешнее отношение к женщине - это христианское следствие?

- Новый завет постоянно показывает удивительно нежные взаимоотношения Христа с женщинами, которые его окружали. Мужчины его предают, угрожают, спорят, убивают. А почти все женские образы в евангелие – это всегда деликатность, внимание, верность. Известная фраза: «Кто без греха пусть первый бросит камень» была сказана в защиту женщины, которую хотели убить. Христос как бы все время вырывает несчастных женщин из лап разъярённых мужчин, совершает какие-то рыцарские поступки, защищает их, разговаривает с ними – что тоже было нонсенсом для Иудеи того времени. Женщины - единственные, кто остался верен Христу даже тогда, когда все апостолы разбежались. И первыми вестниками о его Воскресении тоже были женщины. Христос уровнял женщин не в правах – что было бы банально - а в природе. И праздник жен-мироносиц — это, по сути, такое наше церковное 8 марта: праздник женщин, матерей, бабушек, которые умеют любить так, как мужчины не способны. И церковь это прославляет.

Почему имя Святого Георгия Победоносца связано еще и с Днем Победы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему имя Святого Георгия Победоносца связано еще и с Днем Победы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ФАШИЗМ СДАЛСЯ НА ПАСХУ»

- Говорят, что 6 мая еще и день почитания великомученика Георгия Победоносца?

- Он, действительно, очень почитаемая фигура, его изображение можно встретить на знаменах, гербах, монетах, в названии городов, штатов и целых стран. Его имя тесно связано с понятием победы. Известно, что он жил во второй половине 3 века и был потомственным военным. Отец его был офицером, и когда тот умер, Георгий пошел по его стопам. Он пострадал во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане. Объявил себя христианином перед императором, тогда его арестовали и стали пытать. Восемь дней продолжались его муки, и он был обезглавлен мечом. Но этот храбрый воин героически погиб, оставшись верным христианином.

- Но, есть и еще одно древнее предание, связанное с его именем…

- Это так называемое «Чудо Георгия о змие». Оно гласит, что жил какой-то дракон или какое-то реликтовое животное, которое опустошало землю около нынешнего г. Бейрута. Георгий решил с ним разобраться и убил змея и избавив жителей от страха и смерти. Многие тогда обратились в христианство и прославили Бога. С 10 века его уже начинают повсеместно изображать как всадника на коне. А на Руси святой воин Георгий был небесным покровителем князя Юрия Долгорукова, основателя Москвы, и таким же образом он стал покровителем этого города. Всадника с копьем стали изображать и на московском гербе, есть он и на российском гербе. В честь него названа даже Грузия, как гласит народная молва, хотя современные грузинские политики пытаются отказаться от его имени в названии государства, считая его про-русским.

- Как связано имя святого с Днем Победы?

- 6 мая не только день памяти Георгия Победоносца. Но это еще и тот самый день, когда в 1945 году был освобожден Берлин, а немецкое командование подписало акт о полной капитуляции. Известно, что через несколько суток он был продублирован с участием маршала Жукова, который тоже носил имя святого Георгия Победоносца. А еще 6 мая 1945 года совпало с Пасхой Христовой. В этот день и год православная церковь праздновала Победу жизнью над смертью, Христа над дьяволом, именно в этот день и пал немецкий фашизм.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

ВНИМАНИЕ!

Слушайте программу на радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM каждый четверг в 17.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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