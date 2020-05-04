День Победы 9 мая 2020 года в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть. В этом году из-за режима самоизоляции праздник пройдет не как обычно. Однако каждый сможет поучаствовать в тех мероприятиях, о которых рассказали в администрации донской столицы.

Так, горожанам предлагают из окон своих квартир петь песни военных лет, стоять с портретами ветеранов и зажечь фонарики ровно в десять вечера. А еще можно будет виртуально посетить зоопарк времен Великой Отечественной войны, размещать в соцсетях видеоролики с песнями и стихами о войне в собственном исполнении.

КОНКРЕТНО

Как отметят 9 Мая в Ростове-на-Дону

8 мая в 10.00

Церемония возложения венков и цветов к «Вечному огню» мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе

9 мая

Онлайн-акция Бессмертный полк

11.00

Всероссийская акция «Поем двором»

Исполнение жителями из окон квартир и домов песен военных лет. Фото и видео акции будут размещайте в сети Интернет с хэштегом #ПоемДвором.

12.00

Проект «Окно Победы»

Исполнение ростовчанами песни «День Победы» из окон квартир и домов. Фото и видео акции публикуйте в сети Интернет с хэштегом #ОкноПобеды.

Флешмоб «Литература Победы»

Видеотрансляции отрывков литературных произведений о войне в исполнении известных ростовчан в сети Интернет.

Выясняем, куда сходить и что посмотреть в Ростове-на-Дону на 9 мая 2020 в День Победы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Флешмоб «Наследники Победы»

Размещение видео в социальных сетях со стихами или песнями о войне в исполнении юных жителей города #НаследникиПобеды.

Проект «Синий платочек»

Участники акции публикуют в сети Интернет видео с исполнением песни «Синий платочек» или вальса под эту мелодию с хэштегом #СинийПлаточек.

13.00

Онлайн-экскурсия «Зоопарк во время войны»

Трансляция пройдет в социальных сетях учреждения.

16.00

Онлайн-концерт «Великой Победе - 75!»

«Городской дом творчества» проведет в социальных сетях трансляцию онлайн концерта творческих коллективов города Ростова-на-Дону.

19.00

Минута молчания

В 19.00 на всех теле- и радиокомпаниях пройдет трансляция «Минуты молчания». По окончанию предлагаем жителям встать у окон с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла и исполнить песню «День Победы».

22.00

Акция «Фонарики Победы»

Жители города могут подойти к окнам, зажечь «фонарики» и вспомнить всех, кто защищал нашу Родину, почувствовать единение, находясь дома.