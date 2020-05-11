Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 мая 2020 года: зарегистрирован 1851 случай заболевания COVID–19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 мая 2020 года: количество заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает неуклонно расти.

За минувшие сутки медики зарегистрировали еще 88 случаев заражения COVID–19.Среди новых заболевших около 48,9 % - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Общее число больных увеличилось до 1851 человека. Вылечиться смогли 407 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.

Врачи не смогли спасти жизни 22 человек, большая часть и которых имели сопутствующие заболевания и обратились слишком поздно за помощью к врачам. За последний день от коронавируса скончалась 87-летняя ростовчанка.

- Новые заболевшие зарегистрированы в Ростове-на-Дону (24), Заветинском (9), Мясниковском (8), Белокалитвинском (6) районах, Шахтах (6), Каменске-Шахтинском (4), Каменском (4) районе, Волгодонске (3), Азовском (3), Константиновском (3) районах, Батайске (2), Новочеркасске (2), Аксайском (2), Зерноградском (2) районах, Новошахтинске (1), Таганроге (1), Багаевском (1), Волгодонском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Неклиновском (1), Обливском (1), Сальском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Специалисты лабораторий провели за сутки 1716 тестов на коронавирусную инфекцию. С момента начала пандемии в регионе выполнили почти 54,5 тысячи исследований на коронавирус.