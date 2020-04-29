2020-04-29T17:57:58+03:00
Общество

Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Выясняем, чем заняться в Ростове-на-Дону на майские праздники 2020 [обновляется]
Ольга ГОПАЛО
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В праздник настроение себе делаем мы сами.В праздник настроение себе делаем мы сами.Фото: Дмитрий НОРОВ
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Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть. В этом году праздничная программа на Первомай будет отличаться от привычной. Из-за пандемии коронавируса всего городские парки официально закрыты. Но жителям города будет чем заняться в праздничные дни.

- В период самоизоляции все культурные мероприятия в городе отменены, горожане находятся дома, - рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова. - Но это не повод не создавать себе настроение в один из самых ярких весенних праздников. Потому парки донской столицы организовали ряд различных дистанционных мероприятий в своих социальных сетях и приглашают ростовчан присоединиться к интерактивам.

Так, уже 30 апреля виртуальный мастер-класс для детей по созданию открыток к празднику 1 мая проведет Детский парк им. В. Черевичкина.

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Детский парк им Вити Черевичкина
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Городской Дом творчества в 10:00 начнет трансляцию онлайн-концерта «Мир. Труд. Май», а в 17:00 - вокального флешмоба «Майский вальс». Происходить действо будет на на виртальной площадке парка в Инстаграм.

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Творческая работа
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Онлайн-мероприятия в честь Первомая подготовил и главный городской парк имени Максима Горького. Там в 14:00 будет организована Виртуальная выставка детских рисунков, посвященная Дню весны и труда, а в 17:00 зрителям покажут онлайн-концерт «Весенние мотивы».

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Парк им. М. Горького в кадре фильма
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На своей странице в Инстаграме парк «Левобережный» в 13:00 организует онлайн-концерт заслуженных работников культуры, участников многих ТВ-проектов, лауреатов международных конкурсов и фестивалей Ростова Лауры Алпатовой и Евгения Чубарь.

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1 мая на странице Инстаграмм парка Левобережный
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В Парке 1 мая весь день будет идти праздничный флешмоб «Песни Весны!». Известно, что в этот день на страничке в Интсаграмм будут появляться публикации с композициями-участниками. Там же состоится фотовыставка «Весенний Ростов - на – Дону». Кроме этого, будут подведены итоги конкурса «Люблю тебя, весна».

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Жители парка 1 Мая. сказочные герои
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На виртуальных платформах парка им. Н. Островского состоятся сразу три интерактива: в 12:00 - дистанционный концерт «Весна пришла – весне дорогу», еще через полчаса - мастер-класс по созданию горшочка для цветов, а в 13:00 для онлайн-гостей проведут мастер-класс «Зумба порадует всех».

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Праздничная программа.
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А вот парк культуры и отдыха «Дружба», что в Северном жилом массиве, порадует 1 мая с 18:00 своих подписчиков и онлайн-гостей видеоконцертом «Песню дружбы запевает Первомай!», а 2 мая в то же время – видеоконцертом любимых советских песен «Сделано в СССР». Трансляция будет происходить в социальных сетях.

А на сайте Парка культуры и отдыха им. Октября в праздник будет возможность услышать новые песни автора и исполнителя Татьяны Соловьяновой. Наименование страницы - «Я пою для вас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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