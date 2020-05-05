2020-05-05T17:08:34+03:00
Общество

На Дону начнут срочно строить инфекционную больницу

Возведение объекта стартует до конца мая
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Строительство новой инфекционной больницы обсудили в правительстве Ростовской области. Фото: donland.ruСтроительство новой инфекционной больницы обсудили в правительстве Ростовской области. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Власти Ростовской области обсудили 5 мая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе строительство новой инфекционной больницы в Аксайском районе, рассчитанной на размещение 400 человек.

Предварительные работы по объекту уже проводятся. Выйти на стройплощадку будущего медкомплекса планируется до конца мая, рассказали в пресс-службе донского правительства.

По словам замгубернатора Сергея Бондарева, строительство больницы рассчитано на три этапа. На первом появится 200 коек, из которых 20-30 будут реанимационными.

Сергей Бондарев рассказал, что строительство состоится в несколько этапов. Фото: donland.ru

Сергей Бондарев рассказал, что строительство состоится в несколько этапов. Фото: donland.ru

Далее, во второй и третьей очереди, последуют достройки к основной части по 100 коек.

- Планируется, что в больнице будут созданы лечебный блок – приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки, - отметил Сергей Бондарев.

По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, строительство новой инфекционной клиники напрашивалось в регионе уже «не один десяток лет».

Василий Голубев уверен, что возведение в регионе новой инфекционной больницы напрашивалось уже не первый десяток лет. Фото: donland.ru

Василий Голубев уверен, что возведение в регионе новой инфекционной больницы напрашивалось уже не первый десяток лет. Фото: donland.ru

- Это долгожданная тема. С одной стороны, к реализации проекта нас подтолкнула ситуация с распространением COVID-19. С другой стороны, мы понимаем, что Ростовской области необходим областной медицинский комплекс, в котором будут оказывать высококачественную лечебную помощь жителям региона, - считает губернатор.

Глава Дона поручил создать штаб по строительству областной инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Донорам крови в донских городах предоставят бесплатное такси
Логвиненко рассказал о рождении ребенка у ростовчанки с коронавирусом
От Дня водолаза – ко Дню Победы: донские спасатели поздравили ветеранов с глубины в 12 метров
Грядет буря: в Ростове объявили штормовое предупреждение
В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»
В Ростове разрешили построить гигантский жилой комплекс
На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка
В Таганроге задержали горожанина с наркотиком в кармане
После одного звонка мужчина стал богаче на 146 тысяч рублей
В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали три человека
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер
«Оставайтесь дома!»: На Западном - сильнейший град, а на Северном - жуткий ливень
Ростовчане возмущены домом-тюрьмой на колесах для собаки
В Ростовской области мужчина обманул сотрудницу заправки на 33 литра бензина
В Ростовской области появились автобусы с именами ветеранов