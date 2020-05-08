«Господь нам дарует победу»: в первые часы войны эти слова произнесло не руководство Советского Союза

Почему Сталин обратился к народу с христианским обращением «братья и сестры…». Как жила русская церковь накануне и в годы войны. И какой герой похоронен на Мариупольском кладбище Таганрога. Говорим об этом с пресс-секретарем Главы Донской митрополии Игорем Петровским.

Игорь Петровский.Фото: Личный архив героя публикации

БЕЗБОЖНАЯ ПЯТИЛЕТКА И ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА

- В годы войны советское руководство стало отходить от революционного угара. Оно, наконец, поняло, что внушать народу мысль о начале первой светлой страницы в его истории с октября 1917 года, и проклинать все предыдущие – это, мягко говоря, недальновидно, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» Игорь Петровский. - В условиях социального эксперимента – каковым и являлась идея строительства мирового коммунизма – подстёгивать население «светлым будущим» и «темным прошлым» еще куда ни шло. А в условиях войны с очень сильным и хитрым врагом нужно было пересматривать всю пропаганду. Была сделана ставка на патриотические чувства, на светлые страницы прошлого. Снимать одного «Ленина в октябре» (1937 г.) было уже недостаточно.

Появляются новые киногерои военных лет: фильм «Кутузов», «Адмирал Нахимов» и даже первый фильм про русского царя «Иван Грозный». Двадцать лет понадобилось, чтобы после свержения царизма новая власть вновь обратилась к царской теме. В 1943 году были утверждены ордена Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других военачальников. Тогда же появилась георгиевская лента, называемая гвардейской. Тогда же солдатам, воевавшим еще в царской армии, разрешили носить георгиевские кресты и иные дореволюционные награды. Тогда же была возвращена и форма русской дореволюционной армии, тогда же введены погоны.

Это были годы глубочайшего поворота в то прошлое нашей страны, в адрес которого вся советская пропаганда последние 20 лет слала только проклятия. Собственно говоря, этот переворот в голове Сталина не являлся каким-то стратегическим ходом. Это был результат испуга, ощущения того, что на одной балалайке про «сказку, которая скоро станет былью» далеко не уедешь. Подобный же переворот коснулся и религиозной политики советского руководства.

Танковая колонна Дмитрий Донской, созданная на пожертвования Русской Православной Церкви.Фото: Личный архив героя публикации

- Расскажите, как было до этого…

- Это было невероятно трагично и даже в чем-то лицемерно. Понимаете, когда какая-нибудь политическая сила чинит препятствия своим оппонентам, а потом приглашает их к сотрудничеству перед лицом общего врага – это еще понять можно. Враг моего врага мой друг, как говорится. Но тут было совсем иное. До начала войны верующих людей в Советском Союзе за людей-то не считали. Над ними открыто издевались в прессе, преследовали по всем направлениям, ссылали в концентрационные лагеря, расстреливали в масштабах, не поддающихся осмыслению.

Кстати, понятие «концлагерь» не исключительно фашистское. Например, в расписании пригородных поездов Ленинграда 1935 года были напечатаны правила для пассажиров, пункт 10 которых гласил: «Посторонние лица, пользующиеся вагонными ключами для проникновения в запертые вагоны, купе и отделения, подвергаются заключению в концлагерь до 3 лет».

В 1932 году Союз воинствующих безбожников объявил в стране «Безбожную пятилетку». Цель была вполне конкретной - «забыть имя Бога» в СССР к 1 мая 1937 года. Однако за пять лет выкорчевать из народа веру силой пропаганды не получилось. Тогда было принято решение заняться «прополкой» самого народа. Только в 1937 году в советские концлагеря отправились почти 137 тысяч православных священнослужителей и людей, открыто исповедовавших свое христианство. Более 85 тысяч из них были расстреляны. В следующем году под арест взяли более 29 тысяч, расстреляв свыше 20 тысяч человек, а в 1939-м под арестом оказались 1,5 тысячи, тысячу из них расстреляли. Перед самой войной под арест взяли еще 9 100 священнослужителей и верующих, треть из который также были убиты.

И, как вы понимаете, те кто уцелел, не сидели по дачам, они гнили в ссылках и лагерях. Были стерты с лица земли уникальные памятники зодчества, которыми гордилась наша страна тысячелетиями. На всю Россию осталось около 100 руинированных искалеченных храмов, большинство из которых были издевательски превращены, как радостно нам недавно сообщила Ольга Журавлева с «Эха Москвы», в «хранилища гороха». Страшные цифры! Перед войной Сталин практически уничтожил Русскую Православную Церковь, крупнейшую на тот момент в мире.

Колонна военнопленных, август 1941 г.Фото: Личный архив героя публикации

- Что же изменилось?

- Война внесла свои коррективы. В начале войны настроение у бойцов РККА было далеким от высоких идеалов большевистской пропаганды. Русский солдат чувствовал себя брошенным, духовно сломленным, непонимающим, за кого он воюет. Вспомните знаменитое фото августа 1941 года «Колонна пленных красноармейцев в Прибалтике» – тысячи советских военнопленных идут по пыльной дороге, а их конвоирует один немецкий солдат, покуривая с закатанными по локоть рукавами. И никто не бежит к своим, не оказывает сопротивление врагу. 5 млн. пленных, 2,5 млн. дезертиров. Это произвело ошеломляющий эффект на сталинских пропагандистов.

Оказывается, солдата одним бульоном из коммунистических лозунгов не накормить, никто не будет отдавать свою жизнь за правительство, которое так распорядилось со своим народом – ликвидировав крепкую деревню, уничтожив церковь, репрессировав, практически, каждый подъезд в стране, а оставшихся на свободе превратив в «тварь дрожащую». И это всё назвали «светлым путем коммунизма», эфемерные очертания которого сейчас нужно защищать ценой жизни. Народ у нас хоть и долготерпеливый, но не дурак. И Сталин это понял.

Когда совесть бессильна, совет подает страх. Произошел переворот в сознании советского руководства. На страхе за свою собственную судьбу они сообразили, что с русским народом, с его менталитетом, с его душой так нельзя поступать, нельзя под копыта Маркса и Энгельса загнать всю страну и топтать всё живое в людях ради умозрительных утопий. И вот тогда они вынуждены были обратиться к душе народа, к его традициям, к его истории, к его вере.

Духовенство русской церкви с первых минут было на передовой. Обращение к партизанам.Фото: Личный архив героя публикации

«НА ВОЙНЕ НЕТ АТЕИСТОВ»

- Тогда изменилось и отношение к церкви?

- Отношение изменилось ко всему. В газетах «Правда» и «Известия» стали печатать заметки о жизни церкви, печатать биографии новых патриархов – Сергия и потом Алексея. Разрешили открыть руинированные храмы, вернули из концлагерей неубитых еще священников. Вспомнили светлые страницы царской России, имена великих людей, не из числа революционных буревестников. В стране, в армии, в тылу начался духовный подъем. И это, прямо скажем, легло на благодатную почву.

Всем известно выражение: «На войне нет атеистов». Огромное количество русских людей, крестьян, которые пошли на войну и гибли на фронтах, были верующими. Вспомните знаменитую находку ребят из поискового отряда «Тамань». В районе поселка Кучугуры, что в Темрюкском районе Краснодарского края, поисковики роют землю и вдруг находят останки бойца, на черепе которого отпечатались иконы. Он под каской носил венчик с 90-м псалмом и иконами. Многие делали крестики из гильз, вырезали крестики из дерева, наносили изображение креста ножом на внутренней стороне каски. К концу 42-го года, как бы сказали маркетологи, перекос в пропаганде был выровнен.

Будущий Патриарх Сергий (Страгородский), сказавший первые слова о Победе.Фото: Личный архив героя публикации

- Какой вклад вносила церковь в общую победу?

- С 1941 по 1944 год церковь собрала и внесла в фонд обороны страны более 200 млн рублей. Это колоссальная цифра! Для сравнения, чтобы изготовить одну танковую колонну необходимо было около 8 млн. рублей. Только в Москве более 20 священников получили медали «За оборону Москвы». Но самое важное, на мой взгляд, это то, что в отличии от растерявшегося правительства большевиков, церковь с первых часов войны знала, что сказать русскому народу.

Митрополит Сергий (Страгородский), будущий патриарх, стал первым человеком, который обратился к русским людям по поводу войны и сказал какие-то одобрительные слова. И это был не Сталин. Он 10 дней молчал, был в растерянности, заперся на своей даче в страхе, что его придут арестовывать. Первым же обратился к народу именно митрополит Сергий, который 22 июня 1941 года, уже через 7 часов после начала войны, находясь в Богоявленском соборе Москвы, сказал: «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну нашей победой». И, кстати, закончил он эту проповедь словами: «Господь нам дарует победу».

Исторически, это были первые слова о Победе, прозвучавшие в СССР. А уж потом, спустя примерно две недели, появились радиообращения, листовки и речи вышедших из оцепенения советских вождей.

Протоиерей Ариан Пневский в последний год жизни.Фото: Личный архив героя публикации

- История знает примеры, когда и сами священники служили на фронте…

- И далеко за ними ходить не надо. Один из таких жил у нас на Дону - Ариан Петрович Пневский. Это человек-легенда. 1924-го года рождения. Его отец был царским офицером, принявшим после военной службы священный сан. Эта матрица жизни почти с точностью повторилась в судьбе отца Ариана. Великая Отечественная война застала его на территории Польши. Он устроился на железную дорогу помощником машиниста. Но подлинным заданием Ариана была разведывательная деятельность. Он был настоящим 17-летним Штирлицем. Добывал важнейшие сведения о передвижении немецких поездов.

После этой миссии Ариан ушел в партизанский отряд легендарного Сидора Артемьевича Ковпака, дважды героя Советского Союза, единственного партизана, которому было присвоено звание «генерал-майора». У Ковпака Ариан Пневский выполнял тяжелейшие диверсионные задания, взрывал мосты, брал языков, пускал под откос эшелоны. Он был элитой внешней разведки, одним из первых спецназовцев времен войны. Ну, прямо, всё как сериале Малюкова «Диверсант». Во время одной диверсионной операции будущий отец Ариан был тяжело ранен. Но самое печальное, что в результате этого случая, домой полетела «похоронка». Представьте себе состояние его семьи. Что им пришлось пережить тогда.

- Что же было дальше с нашим героем?

- В 44-ом году суперэффективный отряд Ковпака выполнил свою задачу и в полном составе был зачислен в действующую армию. Ариан прекрасно и быстро учился и освоил за войну… управление танком. Поэтому был направлен в танковые войска. Во время одного боя, вражеский снаряд прямой наводкой попал в его танк. В результате, в бронемашине сдетонировал собственный боекомплект. Представляете, что там было? Как правило, в таких случаях никто из членов экипажа в живых не остается, и родственники, естественно, получили уже вторую похоронку. Но Бог хранил будущего отца Ариана. Каким-то невероятным усилием воли, случая и промысла Божия он выжил. Ариан прошел пол-Европы, форсировал Вислу, Одер и вернулся домой в конце 45-го года.

- А как он принял решение стать священником?

- Еще в партизанских лесах, долго размышляя о своей судьбе, об отце, о будущем, он дал обет Богу, что если останется жив, посвятит оставшиеся годы служению Богу. В 1945 году он поступил в Одесскую Духовную семинарию, которую с отличием окончил. В 1952 году Ариана Пневского рукоположили. Он стал отцом Арианом.

Митрополит Меркурий посещает легендарного священника-воина у него дома.Фото: Личный архив героя публикации

- Получается, что первые годы священнического служения у него совпали с хрущевскими гонениями?

- Да, отец Ариан часто вспоминал эти годы. Об этом страшном времени издевательств над Православием он говорил: «Не дай вам Бог пережить что-то подобное». Представьте себе состояние народа, который прошел войну, который вернул себе в окопах и концлагерях веру, и вдруг, новое руководство партии по-старому принялось гнобить верующих, издеваться в открытую над церковью, и разрушать недорушенные при Сталине храмы. Ареста и заключения отец Ариан избежал лишь благодаря своим воинским заслугам: власти не решились открыто репрессировать священника, прошедшего всю войну, бывшего разведчиком, партизаном, диверсантом танкистом и имевшего многие боевые награды. Власти просто испугались.

- А где в Ростовской области служил отец Ариан?

- Первый свой храм, он возвёл в Новошахтинске, собственноручно разгружая кирпичи, крася стены. А последним его храмом стал приход в честь святого воина Георгия Победоносца. В связи с тяжелой болезнью, боевыми ранами и почтенным возрастом, отец Ариан был назначен «почетным настоятелем» и отошел от активных дел. Но он до конца своей жизни был великим молитвенником, добрым и очень скромным человеком.

Знаете, ведь он очень не любил вести длинные беседы о своих подвигах. А можете себе представить, сколько у него их было, какие умопомрачительные сценарии для фильмов и какие книги можно было бы написать в его случае. Но на все расспросы он скромно отвечал: «Зачем лишний раз напоминать о себе, я не один воевал, через это прошли все». Он не любил афишировать прожитое, он был человеком совсем иной, наверное, я бы сказал, отцовской закалки, старого воспитания.

- Слышала, что какая-то поразительная история связана и с кончиной батюшки…

- Лично для меня это очередное доказательство бытия Божия. Помните, была такая средневековая дисциплина, изыскивать доказательство бытия Божия, исходя из логики, законов природы и прочее. Мне кажется, что есть еще одно доказательство, минуя логику и умопостроения. Это доказательство присутствия Божия в жизни человека! Православие утверждает, что руки Божии в этом мире – это руки человеческие, что через биографии, судьбы, жизни людей с нами говорит Сам Бог. На этом основано наше почитание святых отцов, чтение житий святых, изучение их творений.

Так вот, не только жизнь, но и в не менышей степени кончина отца Ариана – это прямое свидетельство богоприсутствия. Вы только представьте себе на минуточку, человек, который в 17 лет начал свой боевой путь, совершал подвиг разведчика, затем был партизаном в самом успешной партизанском объединении, участвовал в головокружительных диверсионных операциях, потом воевал в регулярных войсках, горел в танке, пережил множество ранений и две похоронки, человек, который всю жизнь после войны прослужил в храме, в честь святого Георгия Победоносца, с именем которого многие верующие связывают Победу, так вот, героя войны, разведчика, партизана, танкиста, очень скромного и доброго священника Господь призвал в лучший из миров… 9 мая 2015 года!

В тот день, когда вся страна отмечала 70-летие Великой Победы, отец Ариан последний раз услышал пение соловья и отошел ко Христу, которому всю жизнь служил, в окопах войны и у престола Всевышнего. Я помню, какие верные слова тогда сказал митрополит Ростовский Меркурий в адрес батюшки. Он сказал, что отец Ариан через всю свою жизнь пронёс весть о Величайшей Победе Христа над грехом, а вместе с ней и свидетельство о Великой Победе нашего народа в войне.

Благочинный Таганрогского округа протоиерей Алексей Лысиков с духовенством на могиле отца Ариана.Фото: Личный архив героя публикации

- А где покоится отец Ариан?

- Отец Ариан похоронен в Таганроге на Мариупольском кладбище, близ часовни святого благоверного великого князя Александра Невского. Интересно, что последнюю свою награду он получил на 40-ый день после кончины. Святейший Патриарх Кирилл удостоил великого солдата нашей Родины и чудесного доброго пастыря высокого патриаршего ордена – ордена святого благоверного князя Димитрия Донского, который тоже спасал в свое время наше Отечество от врагов и был верным сыном православной церкви. Эта последняя награда была положена отцу Арину на могилу… Так что 9 мая, совершая память о своих героях, отдавших свои жизни ради жизни нашего народа, вспомните добрым словом или молитвой скромного и вместе с тем великого человека – митрофорного протоиерея Ариана Пневского. А если у кого есть возможность, возложите на могилу батюшки цветы, поклонитесь его праху. Уверен, он и на том свете молится о каждом, кто к нему прибегает за помощью.

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