В Ростове-на-Дону к 9 Мая ветераны получили подарки от управляющих компаний

Праздник День Победы - особенный день, когда хочется окружить нежной заботой и вниманием каждого ветерана. Сделать так, чтобы на их лицах появились улыбки, а в сердце - радость. По - своему сказать «спасибо!» поколению победителей решили управляющие компании Ростова-на-Дону. Подарки получились от души - трогательными и запоминающимися.

раздник с песнями и подарками в честь 9 Мая должен быть у каждого. Фото: Управление информационной политики правительства РО.

«ДОЛГ КАЖДОГО ПОМОГАТЬ НЕ ТОЛЬКО В ПРАЗДНИК»

Так, отметить 75-летие Победы ГК «Спецстрой» решили концертом для ветеранов. Из-за режима самоизоляции парад на Театральной площади в этом году отменен. Но в этой управляющей компании решили: праздник с песнями и подарками в честь 9 Мая должен быть у каждого.

В итоге сотрудники за два дня посетили два десятка фронтовиков. Для них прямо под окнами устроили небольшие концерты с репертуаром военных лет. А самый масштабный, насколько это возможно в современных условиях, состоялся в домах на улицах Герасименко, 11 и Ларина, 28/1, где проживают сразу несколько ветеранов Великой Отечественной войны. Именно там развернулось целое театрализованное шоу.

- Подобные акции - важный и нужный пример для подрастающего поколения, - уверен заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов. - Молодежь должна помнить о том, что именно благодаря отваге и любви к Родине этих людей сегодня над нашими головами - мирное небо.

Сделать так, чтобы на лицах появились улыбки, а в сердце - радость. Фото: Управление информационной политики правительства РО.

Сотрудники Управляющей компании, волонтеры и местные жители поблагодарили фронтовиков за их подвиг и вместе исполнили песни о войне. А еще каждому получившему поздравление фронтовику вручили букеты живых цветов, сувениры, праздничные наборы и Георгиевские ленточки - символ Победы.

По словам представителя учредителя управляющей компании «СпецСтрой» Дмитрия Одинцова, важно показать ветеранам, что их победа не останется забытой. А долг каждого - помогать пожилым людям не только в праздник, но и в любой другой день.

Подарки получились от души - трогательными и запоминающимися. Фото: Управление информационной политики правительства РО.

«ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ»

Свой подарок ветеранам преподнесла и Группа компаний «Квадро». Управляющая компания Ростова-на-Дону - крупнейшая в Ростовской области - оплатила коммунальные услуги ветеранов ВОВ. Сейчас под ее опекой - 189 многоквартирных домов, в которых проживают более 50 тысяч ростовчан, из которых 28 – это ветераны Великой Отечественной войны. И все фронтовики, проживающие в обслуживаемых компанией домах, получили квитанции с нулевым платежом. Это означает, что в этом мае они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, а также отопление, электроснабжение и мусоропровод.

- Это самое меньшее, что мы можем сделать для тех людей, которые, не жалея своей жизни, боролись за нашу Родину, - рассказал директор управляющей компании «Квадро» Артур Мохамед. – Также мы лично поздравили каждого нашего ветерана с предстоящим праздником.

Крупнейшая в Ростовской области управляющая компания оплатила коммунальные услуги ветеранов ВОВ. Фото: Управление информационной политики правительства РО.

Заместитель министра ЖКХ Дона Дмитрий Беликов уверен, что сегодня долг каждого оказывать ветеранам поддержку и помощь.

– Управляющие компании Ростова подают всем жителям Дона прекрасный пример, который достоин уважения и подражания, - отметил он. - Очень надеюсь, что ему последуют другие участники рынка услуг ЖКХ и бизнес в целом.

Сами ветераны с большой благодарностью принимали поздравления и подарки.

– Я очень рад, что о подвиге русского народа помнит молодежь, – признался ветеран Великой Отечественной войны Иван Цапко. - Для нас ведь важно, чтобы эта страница истории была не утеряна и не забыта. Признаюсь честно, когда я получил эту квитанцию, очень растрогался: значит, помнят и чтут.