2020-05-13T10:00:42+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: гроза, град и шквалистый ветер

По данным синоптиков, погода может сильно испортиться
Ольга ГОПАЛО
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По данным синоптиков, погода сильно испортится .По данным синоптиков, погода сильно испортится .Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области в ближайшие часы может сильно испортиться погода. Информация о штормовой предупреждении появилась на сайте администрации донской столицы.

Так, по данным синоптиков, ожидаются шквалистый ветер, сила которой будет достигать 23 метров в секунду, а также ливни в сочетании с градом и грозой. Непогоду прогнозируют до конца среды, 13 мая.

- Возможны подтопление низменных участков местности, не имеющих естественного стока воды, нарушение работы ливневых систем, обрывы проводов и отключения трансформаторных подстанций из-за перехлеста проводов, - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, ростовчанам предложено без лишней необходимости не выходить из дома. А также не разговаривать на улице по мобильному телефону, во время грозы не прятаться под одиноко стоящим деревом, не парковать машины и не оставлять детские коляски в низменных участках местности.

А в случае ЧП, подтоплений и поваленных деревьев, звоните по телефонам экстренных служб.

АЛЛО!

При обнаружении обрыва проводов, поваленных деревьев или подтопления звоните – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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