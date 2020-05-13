Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: Северный, Темерник и район проспекта Ленина. Известно, что плановые отключения сразу в нескольких районах донской столицы запланированы в самое ближайшее время - с понедельника, 18 мая.

Так, горячей воды не будет в Северном жилом массиве в границах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова.

А также в микрорайоне «Темерник» - речь идет о домах, расположенных в пределах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко.

Также краны с водой опустеют и в районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая – пер. Актюбинский.

В городе запланированы испытания тепловых сетей. Как рассказали в пресс-службе Ростовских тепловых сетей, по завершении работ горячее водоснабжение вернут без дополнительного предупреждения.

А в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не нужно приближаться к месту дефекта, а лучше сразу звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы.

К слову, греть воду в кастрюлях жителям этих домов придется до пятницы, 22 мая.

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