2020-05-13T10:18:10+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: Северный, Темерник и район проспекта Ленина

Выясняем, где и когда в мае 2020 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей воды
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в мае 2020 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей воды.Выясняем, где и когда в мае 2020 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей воды.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: Северный, Темерник и район проспекта Ленина. Известно, что плановые отключения сразу в нескольких районах донской столицы запланированы в самое ближайшее время - с понедельника, 18 мая.

Так, горячей воды не будет в Северном жилом массиве в границах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова.

А также в микрорайоне «Темерник» - речь идет о домах, расположенных в пределах улиц: ЛелюшенкоМироноваДуменко.

Также краны с водой опустеют и в районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. ГаланаЛаринаПогодинаНариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая – пер. Актюбинский.

В городе запланированы испытания тепловых сетей. Как рассказали в пресс-службе Ростовских тепловых сетей, по завершении работ горячее водоснабжение вернут без дополнительного предупреждения.

А в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не нужно приближаться к месту дефекта, а лучше сразу звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы.

К слову, греть воду в кастрюлях жителям этих домов придется до пятницы, 22 мая.

АЛЛО!

Звоните по номеру: (863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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