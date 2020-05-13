Ростовчанин Ярослав Воробьев помогает пожилым людям, которые из-за пандемии COVID-19 вынуждены находиться дома

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу размеренную жизнь. Из-за режима самоизоляции, веденного на Дону больше месяца назад, для многих привычные будни стали иными. Но для ростовчанина Ярослава Воробьева в это время наступил важный этап: он начал помогать другим - стал волонтером.

«ВСЕ ЗАКРЫТО, КРУГОМ СТРАХ И АПАТИЯ»

- Когда началась пандемия, мой бизнес так же, как у многих моих знакомых, практически перестал функционировать, - рассказал он. - Никто не выходил на работу, все закрыто, кругом страх и апатия. Никто не понимал, что происходит, насколько это серьезно и что делать. У меня в принципе активная жизненная позиция: я всегда занят, помогаю, чем могу, своим близким. А тут появилось много свободного времени. И я подумал, что самоизоляция - это не для меня. Здоровье у меня отличное, болею редко - все благодаря спорту и моей жене. Я решил, что многим людям, особенно пожилым, сейчас нужна моя помощь, мои руки, ноги, машина, время, и стал волонтером.

Тем более что из-за опасности заразиться COVID-19 ростовчанам и жителям области рекомендовано ограничить посещения до ближайших аптеки или магазина. А в особой группе риска - пожилые люди старше 65 лет. Для них выход на улицу может быть смертельно опасен. Но как быть, когда дети и внуки далеко, а у кого-то их и вовсе нет? Ведь в каких-то случаях необходимы лекарства, в других - продукты питания, купить которые нет возможности.

Фото: из личного архива Ярослава Воробьева

- Я просто стал искать в Интернете информацию, звонить в различные штабы и предлагать свою помощь, - вспоминает он. - Всегда считал, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Не надо надеяться на власть. Если хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя и сделай все сам.

«КАК МНОГО У НАС ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!»

Правда, сначала пришлось непросто: никто не был готов к пандемии, особенно таких масштабов - города, страна, мир. И если раньше волонтеры выполняли локальные и заранее подготовленные задания, то в первые дни пандемии все создавалось практически с нуля и на коленках.

- Я сразу понял, что не один, и убедился, как много у нас хороших людей, - делится Ярослав Воробьев. - Каждый день в штабе я встречал все новых и новых ростовчан, создавались различные группы в мессенджерах, и в них добавлялись еще желающие. Это были активные граждане нашего города, которые предлагали безвозмездно свою помощь 24х7 и брались за любое дело. Началась реальная работа: заявки, продукты, лекарства... Я стал ездить к людям домой, в поликлиники, магазины. И хочу отметить, что ребята в штабах делают очень много: они постепенно разработали алгоритмы, и все стало понятно и быстро. Помимо волонтеров, подключились мои коллеги и соратники по «ПАРТИИ РОСТА», среди которых есть и бизнесмены, и врачи, и учителя, и представители других профессий.

В эти непростые времена на наши плечи легла повышенная забота о пожилых родственниках. Но данная ситуация создает угрозу не только нашему здоровью, жизни, но и экономике. Поэтому Ярослав Воробьев принял участие в онлайн-митинге «Хотим работать», который призван дать ответ на вопрос, как помочь ростовчанам пережить пандемию и сохранить доходы. В частности, Ярослав поддержал требование «ПАРТИИ РОСТА» о снятии жестких ограничительных мер, которые сильно ударяют по экономике нашего города, всегда славившегося в качестве торгового центра Юга страны, а также об оказании реальной помощи населению правительством.

- Эта пандемия, к счастью, проявляет лучшее в наших людях: готовность к помощи, сопереживанию, она объединяет всех ростовчан. Но хотелось бы, чтобы и государство показало себя с лучшей стороны, - например, на этот период отменило определенные виды налогов и снизило стоимость услуг ЖКХ, - предлагает Ярослав Воробьев.

«ВИДЕТЬ ИСКРЕННЮЮ РАДОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ В ГЛАЗАХ»

Так случилось, что режим самоизоляции совпал с одним из главных праздников для нашей страны - Днем Победы, когда хочется особой заботой окружить каждого ветерана Великой Отечественной войны. И можно сколько угодно рассуждать о героическом подвиге поколения победителей на словах, но важно другое: что для них можем сделать мы - поколение, которому они подарили жизнь и мирное небо над головой.

Фото: из личного архива Ярослава Воробьева

Накануне Дня Победы и в сам праздник 9 Мая Ярослав Воробьев поздравлял ветеранов: дарил подарки и живые цветы.

- Представляете, этим людям по 95 лет, и они до сих пор в строю! - продолжает активный ростовчанин. - Они с удовольствием рассказывают о своей жизни, делятся воспоминаниями, горестями и радостями. Для них важно передать свою историю молодому поколению, чтобы она жила дальше. А ты смотришь на каждого и сам заряжаешься их энергией и любовью к жизни. Это несравнимое внутреннее ощущение и, конечно, мотивация. Это суперэмоции! Помогать незнакомым людям очень приятно, видя искреннюю радость и благодарность в их глазах. Я уверен, что, если мы будем поддерживать тех, кто рядом, то вместе мы победим!