Меры поддержки бизнес-сообщества из-за коронавируса обсудили на Дону

В режиме видеоконференции состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с представителями регионального бизнес-сообщества, на которой были обсуждены вопросы по минимализации негативных последствий, возникших из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничительных мер.

В целом, в настоящий момент общий объем ежегодной поддержки бизнеса из регионального бюджета уже превышает показатель в 10 миллиардов рублей. Однако донские власти понимают сложность ситуации, в которой оказались местные предприниматели в связи с пандемией опасной инфекции. Поэтому по поручению Василия Голубева правительство области ведет разработку новых мер помощи, которые включат в себя как прямую финансовую поддержку, так и различные варианты и механизмы снижения налоговой и арендной нагрузки на предприятия.

В частности, представители региональных бизнес-объединений, в том числе областной Торгово-промышленной палаты, обратились к губернатору с просьбой о защите от чрезмерно жестких требований поставщиков энергоносителей.

По мнению губернатора, в регионе необходимо добиться более гибких условий от естественных монополий. Фото: donland.ru

Участники встречи сообщили Василию Голубеву, что последние продолжают требовать полной предоплаты своих услуг даже от тех компаний, которые были вынуждены закрыться из-за введенных противоэпидемических ограничений. При этом организациям, продолжающим работу в сложных экономических условиях, угрожают отключением от поставок энергоресурсов за малейшие задержки оплаты.

По мнению губернатора, в регионе необходимо добиться более гибких условий от естественных монополий. Такая работу возложили на Минэкономразвития Дона.

Помимо этого, прозвучало предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы, касающееся изменения действующих критериев оценки нуждаемости предприятий в поддержке.

По мнению омбудсмена, сейчас подход к предоставлению помощи слишком формализован и лишает существующих мер поддержки часть местного бизнеса. Дереза предложил упростить схему и оказывать помощь всем предприятиям, чья прибыль снизилась из-за пандемии коронавируса на 30% и более.

От ряда донских производителей, в том числе из аграрной сферы, поступили просьбы изменить механизмы предоставления господдержки торговым сетям. Помочь предложили ритейлерам с наиболее лояльной маркетиноговой политикой по отношению к местным компаниям.

Омбудсмен Олег Дереза предложил изменить действующие критерии оценки нуждаемости предприятий в господдержке. Фото: donland.ru

Кроме того, одним из механизмов помощи бизнесу в Ростовской области станет возмещение части затрат на ведение продаж через российские и международные электронные торговые площадки. Субсидии могут предоставляться на создание и продвижение сайтов и онлайн-магазинов промышленников и предпринимателей.

Отдельное внимание уделяется помощи самозанятым гражданам. Предложенный президентом страны Владимиром Путиным пакет дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса станет важным и эффективным механизмом сохранения качества жизни и деловой активности в Ростовской области, уверен Василий Голубев. Он отметил, что меры, одобренные главой государства, являются ответом на предложения, направленные руководством региона в федеральное правительство.

- Нам, как региону с высокими показателями числа зарегистрировавшихся самозанятых, важно, чтобы они получили достаточную помощь в трудное время. И как видите, наши предложения по этому поводу были услышаны федеральным центром и воплотились в конкретные меры, - подчеркнул губернатор.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента самозанятым гражданам полностью вернут налог на доход, уплаченный ими в 2019 году. Речь идет о возврате тех 4% или 6%, которые самозанятые выплачивали государству с доходов от продажи своих услуг (4% платили с доходов от продажи частным лицам, 6% - организциям).

Более того, в нынешнем году всем самозанятым будет выделено пособие размером в 1 региональный МРОТ, из которого они смогут выплачивать свой налог на доход.

Также в ближайших планах правительства Ростовской области есть расширение действующей региональной программы ипотечного кредитования в направлении строительства ИЖС в сельской местности. Обсуждается и возможность освобождения застройщиков от уплаты аренды и земельного налога на период ограничений, а также снижение налоговой нагрузки для владельцев гостиниц и торговых комплексов.

На встрече прозвучали предложения о возобновлении работы для некоторых предприятий сферы обслуживания. Фото: donland.ru

На встрече прозвучали предложения о возобновлении работы для некоторых предприятий сферы обслуживания, в том числе салонов красоты и фитнес-клубов. В целом разделяя точку зрения о необходимости поддержки этого сегмента бизнеса, Василий Голубев отметил, что подобные решения требуют особой взвешенности.

По его словам, с 15 мая в в прежнем режиме начнут работать Центр занятости, продовольственные ярмарки и МФЦ. А на следующей рабочей неделе — с 18 мая — уже заработают салоны красоты. Тем не менее, запрет на работу фитнес- и спа-центров, бань, саун, а также соляриев пока по-прежнему остается в своей силе.

- Что касается физкультуры и спорта, то я сам считаю необходимым дать людям возможность заниматься. Но ни в коем случае это не должно приводить к скоплению людей – только в семейном формате или небольшими группами не больше 2-3 человек. Мы рассмотрим очень внимательно эти возможности со специалистами, - заявил глава региона.