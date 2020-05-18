«Три дня без еды и воды»: В Ростовской области собаку бросили умирать на крыше девятиэтажки

В Ростовской области волонтеры провели целую спасательную операцию. Инцидент произошел в поселке Фрунзе - там находится недостроенное и уже развалившейся общежитие.

О скулящем псе на телефон единой диспетчерской службы 112 сообщила женщина. Она умоляла спасти несчастное животное.

Собака три дня провела на крыше девятиэтажки.

- Они с животными не работают, - рассказали в Реабилитационном центре бездомных животных города Шахты "Святобор". - Зато работаем мы: с голыми руками и на голом энтузиазме. Но собаку мы спасли!

Волонтеры до сих пор гадают, кто мог "зашвырнуть" бедное животное на крышу развалин.

Собаку спасли волонтеры.

- Собака провыла там три дня! - говорят зоозащитники. - Без еды и воды... Собачуля напугана, но доброжелательна, худая, голодная и очень обезвожена.

Сейчас ее забрали в реабилитационный центр. Волонтеры пообещали, что приведут ее в порядок, а потом попытаются найти ей хорошие добрые руки и любящее сердце.