В Ростовской области собаку посадили в клетку для попугаев за украденный батон

Трогательную историю спасения собаки-воровки поделились волонтеры. Сейчас малышка уже нашла любящую семью. Вот только перед этим ей пришлось изрядно пострадать.

Красотка так очаровала свою нынешнюю хозяйку, что та оставила ее у себя. Фото: страница Вконтакте реабилитационного центра бездомных животных города Шахты «Святобор».

Как рассказали в реабилитационном центре бездомных животных города Шахты «Святобор», чтобы вызволить собаку у горе-заводчиков пришлось даже разработать целую спасательную операцию. Но, спасение удалось. Все братики и сестрички Линды обрели новых заботливых хозяев. А вот это собаку женщина так и не смогла никому отдать, оставила у себя. И рассказала свою историю для того, чтобы люди не боялись брать себе четверолапого друга. Ведь взамен можно получить много радости и тепла.

Она украла батон и сидела в клетке для попугаев. Фото: страница Вконтакте реабилитационного центра бездомных животных города Шахты «Святобор».

Глядя на маленького пса, одетого в смешные комбинезончики, леопардовую панаму или шляпку с перьями, трудно представить, что когда-то у собаки была совсем другая жизнь.

Когда-то у собаки была совсем другая жизнь. Фото: страница Вконтакте реабилитационного центра бездомных животных города Шахты «Святобор».

- Она украла батон и сидела в клетке для попугаев, я не шучу! - начала свой рассказ ее нынешняя хозяйка. - Так было на самом деле. Мне было просто ее было жалко. Я думала, помогу, заберем, а потом отдам другим людям.

Однако не даром говорится, что нет ничего более постоянного, чем временное. Красотка так очаровала свою нынешнюю хозяйку, что та оставила ее у себя.

Многие просят сделать фото с Линдой. Фото: страница Вконтакте реабилитационного центра бездомных животных города Шахты «Святобор».

- Она стала миром моей жизни, - говорит девушка. - Она радуется одежке и любому человеку и ее знает. И для всех она удивительная девочка - смешная, радостная и милая. Знаете, сколько раз я слышала: «Отдай мне Линду!». Она стала самой любимой собакой в районе. А когда она выходит гулять, то с ней постоянно просят сфотографироваться все, особенно дети. А ведь она могла бы сидеть в клетке и там же умереть. Мне стало ее жалко. Но благодаря случаю, я получила самую удивительную собаку в мире. Да, она страшная. Да, смешная ... Но она моя … И я ее очень люблю!