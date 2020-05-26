«СДМ-Банк» разработал антикризисные предложения для бизнеса

Самоизоляция и продление режима нерабочих дней в России из-за COVID-19 уже оказали серьезное влияние на экономику многих компаний. Свою поддержку им готов оказать «СДМ-Банк» (ПАО). Здесь разработали комплекс мер, исходя из текущих потребностей бизнеса. Говорим о них с директором филиала в Ростове-на-Дону Сергеем Шульгой.

- Есть ли шанс получить банковскую поддержку компаниям малого и среднего бизнеса?

- Безусловно, банк оказывает возможную поддержку всем своим клиентам, в том числе тем, чья сфера не связана с самыми уязвимыми отраслями. Мы понимаем, что ситуация с пандемией коронавируса негативно сказывается на работе многих компаний, - это удар по бюджету и серьезная финансовая нагрузка.

«СДМ-Банк» участвует во всех основных государственных программах поддержки бизнеса. Но мы разработали и ряд собственных мер, которые уже запущены в апреле текущего года.

- Например…

- Была отменена фиксированная комиссия за эквайринг за апрель, она взималась только с фактического объема операций по терминалу. Кроме того, была отменена комиссия за выдачу электронной подписи для дистанционного банковского обслуживания, и теперь дистанционные сервисы можно подключить бесплатно. Для сотрудников клиентов, получающих заработную плату на счета в нашем банке, до 31 мая продлен срок действия карт, заканчивающихся в марте-апреле. Услуга подключается автоматически. А если зарплатный проект еще не открыт, то банк предоставляет возможность сделать это максимально оперативно. Расширен и спектр дистанционных услуг. Теперь клиенты могут подключать интернет-эквайринг, а также проводить перегенерацию и перевыпуск ключей ДБО. Бесплатное обслуживание счета и ДБО в течение 3 месяцев после открытия счета.

- Какие программы поддержки заемщиков существуют?

- В связи с возникновением у некоторых клиентов временных трудностей с погашением кредитов банк разработал собственную программу реструктуризации, основанную на государственных программах поддержки пострадавших заемщиков. В частности, «СДМ-Банк» может полностью или частично перенести платежи на срок до 6 месяцев без начисления пеней и штрафов. Кроме того, продлить кредитный договор на срок переноса платежей и рассмотреть индивидуальный график погашения.

- Кто в первую очередь может рассчитывать на помощь?

- Заемщики, заболевшие COVID-19. А также те заемщики, у которых ежемесячный доход снизился более чем на 30%. Но для нас важен каждый наш клиент, поэтому мы готовы на диалог, поможем найти максимально возможный вариант для выхода из сложившейся ситуации. В этом особенность домашнего банка, который предлагает клиенту не массовые стандарты, а индивидуальный подход. Таким вот уже четверть века является «СДМ-Банк».

- Какие у банка существуют программы для физических лиц?

- Мы запустили вклад «Домашний», который можно открыть удаленно и без визита в банк. Он разработан специально для тех, кто в настоящее время соблюдает режим самоизоляции, сводя к минимуму общение и посещение общественных мест. Депозит можно открыть до 15 июня этого года в рублях на фиксированный срок - 181 день. Минимальная сумма составляет 100 000 рублей, а ставка до 6% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока его действия. При этом по ставке «до востребования» возможно досрочное расторжение, а частичное снятие и пролонгация не допускаются. Открыть вклад удаленно через личный кабинет в Интернете может любой клиент банка.

- Действительно ли «СДМ-Банк» отменил комиссию за переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей(СБП)?

- Все верно. СБП позволяет мгновенно переводить деньги со счета на счет между банками, которые входят в систему. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. Их можно делать круглосуточно, в любые дни - выходные или праздники. При общей сумме переводов до 100 000 рублей в месяц комиссия за переводы между физическими лицами по номеру телефона через систему быстрых платежей отменена. При сумме более 100 тысяч рублей в месяц - снижена до 0,5% от объема каждой операции (но не более 1 500 рублей).

Лимиты же на перевод денежных средств остаются прежними: на одну операцию - 50 000 рублей, на месяц - 500 000 рублей. Дневное ограничение - 50 000 рублей. Особое внимание уделено и вопросам безопасности: СБП соответствует всем современным стандартам и надежно защищена на всех этапах работы сервиса.

- Мы и в дальнейшем будем оперативно реагировать на рыночные изменения, а при необходимости дополнять и корректировать программу поддержки для наших клиентов, - сказал в завершении разговора Сергей Геннадьевич. - Помните о главном: скоро мы вернемся к привычному образу жизни. Будьте дома и оставайтесь с нами: специалисты «СДМ-Банка» всегда готовы вам помочь.

«СДМ-Банк» в Ростове-на-Дону. Фото: архив «СДМ-Банк»

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